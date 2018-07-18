Kadınların kilolarını gizlemelerine yardımcı olacak yöntemler
Haydi sayfayı biraz kaydırıp maddeleri okuyun.
DOĞRU FOTOĞRAF DURUŞU
Fotoğraflarda doğru durun. Belinizi hafif kıvırarak ve kalçanızı vurgulayarak göbeğinizi saklayabilirsiniz.
DOĞRU MAYO
Mayonuza girmek için kış bitmeden diyete başladınız, biliyorum. Ama kabul edin, zar zor o mayoya girseniz bile üstünüzde kötü duracak.
Siz en iyisi kilolarınızı birazcık gizleyecek ama çekici duran mayolara göz gezdirin.
TOPUKLU AYAKKABI GİY
Topuklu ayakkabı bir kadının vücudunu en güzel şekle sokacak şekilde düzeltir. Topuklu giymekten çekinmeyin. Not: Sahilde değil.
BACAKLARINIZI NEMLENDİREREK İNCE GÖRÜNMELERİNİ SAĞLAYIN
Bronzlaşmış bir vücut daha ince görünür.
Eğer bronzlaşamıyorsunuz kozmetikler kullanın.
O da olmazsa bacaklarınızı nemlendirin. Nemli bir bacak daha ince ve zarif görünür.
KORSE KULLANIN
Güzel elbisenizin hatta tişörtünüzün altına bile korse giyebilirsiniz. Spanx, Hollywood ünlülerinin hayat kurtarıcısı olan bir çeşit özel korsedir.
BELİNİZİ VURGULAYIN
Göbeğiniz var diye belinizi saklamayın. Belinizi saklayacaksınız diye bol şeyler giyiyorsunuz ve bu da şişman gösteriyor. Onun yerine bir kuşak ile belinizi vurgulayın. Bu hem daha kadınsı bir görünüş sağlar hem de daha güzel görünür.
KAMBUR DURMAYIN
Bin kere söyledik. İlkokul öğretmeniniz değiliz biz. Dik durmayı öğrenin artık. Her zaman, her koşulda dik durun.
ŞİŞİREN YİYECEKLER YEMEYİN
Şişkinlik yapan yiyecek ve içecekler tüketmeyin.
Bu sizi olduğunuzdan çok daha şişman gösterir.
Ayrıca rahatsızlık yaratacağı için özgüvensiz durmanıza da yol açar.
AlkışlıYorum
Yüzlerce kamyon arkası yazı bilirim, genelde şoförün hayatla veya diğer araçlarla yarışı esprili şekilde dile getirilirdi. Dün ilk defa yarıştan uzak, yol veren ve alabildiğine kibar bir kamyon arkası yazısı gördüm:
"Baba yorgun, buyur sen geç!" Olgunlaşmak dedikleri bu olsa gerek.
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- Lütfi Albayrak
- Kadınların kilolarını gizlemelerine yardımcı olacak yöntemler
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