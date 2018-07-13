Burçları çıldırtan, cümleler!
Bazen de karşı tarafı kırmamak, pireyi deve yapıp büyütmemek için bütün sinirinizi içinize atar, kendinizi kontrol altında tutarsınız. İşte burçları çıldırtan cümleler, konuşurken asla söylememeniz gerekenler!
AKIŞINA BIRAKALIM!
Ne demek akışına bırakalım? Oldu olacak tamamen bırakalım! Herhangi bir sorun karşısında bu cümleyi kullanan insanlar, karşılarında dediğim dedik, olgun, tutarlı ve fazla kuralcı Oğlakları; planlarının bozulmasından hoşlanmayan kontrolcü Başakları karşılarında bulurlar!
HAZIR DEĞILIM!
Evlilik hazırlıkları yapılmış, düğün mekanı ayarlanmış, yemeğinden masa süsüne kadar her şey planlanmış fakat siz hazır değil misiniz? Nikah masasına oturmak için yıllardır dakika hesabı yapan, herhangi bir problem karşısında anında gardını alan Yengeçlerin; iradeli, kararlı, şimdi ya da asla kafasındaki gözü kara Akreplerin karşısına çıkmamanızı öneririz.
SORUN SENDE DEĞIL BENDE!
Bu nasıl bir savunma şeklidir arkadaş?
Daha mantıklı bir açıklama bulamadınız mı? Sorunu ortadan kaldırmak yerine bütün suçu üstünüze alıp vicdanınızı yeterince rahatlattınız mı? Bak yine, altı dolu olmayan cümlelerden hoşlanmayan Boğaları, konuşarak her şeye çözüm üretebilen Kovaları kızdırdınız!
TAMAM, HAKLISIN!
Haklıyım da sorunu bu şekilde kapatmama taraftarıyım! Dökelim eteğimizdeki taşları, kusalım içimizde kalanları. Pasif agresifliği bırakarak örnek alalım yüzleşmekten kaçmayan Koçları, iletişim yönü kuvvetli İkizler burcunu!
OK!
OK? Nasıl yani? Her şeyi iki harfli bir kelimeyle çözeceğini sanmıyorsun herhalde? Ya da karşında kim olduğunu unutuyor, kendi attığın triple gelin güvey oluyorsun. Fakat benim burnu düşse eğilip yere almayan, tükürdüğünü yalamayan Aslanlar gibi egolu, başkasının alınganlığı görmeyecek kadar savruk yaşayan bir Yay burcu olduğumu unutuyorsun.
AŞKA İNANMIYORUM!
Aşka inanmıyor musun? O zaman neden nefes alıyorsun? Umut verip hayallerimle oynuyorsun? Yoksa benim, duygusallık konusunda rakip tanımayan, sevdiği insan için yanıp tutuşan Balıklar; aşksız yapamayan Teraziler kadar naif biri olduğumu bilmiyor musun?
askmoyra.com
NE KADAR OLDU
Kaleci Carlos Roa, 2000'de kıyamet kopacak diye futbolu bırakarak ibadete başlayıp bir şey olmayınca futbola geri döneli 17 YIL OLDU
AlkışlıYorum
KOMŞUMUZUN kızı ilk fırıncıya kaçtı. Geri geldi, 5 ay sonra un fabrikasının sahibine kaçtı. Bunlara annesinin yorumu; "Ben bu gızı una doyaramadım!"
ASANSÖRÜN kapısını açıp da kocaman bir böcekle karşılaşan ve bana "Ablaaaa! Burda böcek var, üst kattan binelim!" diyen öğretmen kardeşime bir alkış istiyorum.
GECE tartışarak kapadık telefonu. Sabah dayanamadı aradı, nasıl olduğumu sordu. "Rüyamda seni gördüm" dedim. "Ben bütün gece uyumadan seni düşünürken, sen horul horul uyudun demek ki!" dedi kapadı suratıma.
Ne dedim ben şimdi ya?
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- Lütfi Albayrak
- Burçları çıldırtan, cümleler!
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