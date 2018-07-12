Sevgiliden ayrılmanın yolları nelerdir?
İşte sevgiliden ayrılmanın yolları:
Sosyal medyaya bir şey yazmayın.
Bunu çevremizde çok görüyoruz. Sosyal medyaya melankolik, atarlı sözler yazıp sevgiliyi suçlamalar ve ayrılık mesajları atarlar.
Bu sizi kötü gösterir ilk olarak ve gerçekten de çok çocuksu bir hareket, bunları yapmayın.
Mesajla kötü haberi vermeyin.
Mesaj atmak, haberleri ulaştırmanın en hızlı yolu olsa da en iyi yolu değil. Bence bu hareket çok kaba. Aynı zamanda eğer o mesajı almazsa ne yapacaksınız? Telefon dediğimiz alet her yerde de çekmez. Onun yerinde siz olsaydınız, böyle bir yolla ayrılmak sizi çok üzerdi. O kişi bunu hak etse bile yapmayın.
Onu suçlamayın.
Karşı tarafı suçlamadan ilişkiyi bitirmek en doğrusudur. Diğer türlü yeni kavgalar başlayacaktır. Madem ilişkiyi bitiriyorsunuz, kavga çıkarmanın peşinden koşmayın.
Önünüze bakın.
Dürüst ve olgun davranın.
Ayrılık cümlelerini süsleyip anlatmanın bir anlamı yok. Direk nedir, ne değildir hepsini düz olarak söyleyin. Ayrıca ayrılırken kavga kıyamet çıkarmak yerine, gayet sakin ve olgun bir şekilde davranış sergileyin. Ayrılık sonrası ise arayıp sorup umut vermeyin sakın!
Her şey için teşekkür edin.
Her şey konuşuldu ve sonuca bağlandı.
İlişkinizin olduğu zamanlar da size hayatının en güzel zamanlarınızı yaşattığı için her şeye rağmen teşekkür edin.
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- Lütfi Albayrak
- Sevgiliden ayrılmanın yolları nelerdir?
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