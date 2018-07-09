Burcunuza göre kalabalıklardan kaçıp yalnızken yapabileceğiniz şeyler- 2
Teraziler çoğu zaman insanlara hayır demekte zorlanırlar. Aslında onlar doğal yogilerdir ancak günlük uygulayacakları güneşi selamlama serileri ruhlarına çok iyi gelecek ve içlerine dönmelerini sağlayacaktır. Hayır diyememenin verdiği pişmanlıkları bir kenara bırakıp önlerine bakacaklar ve huzur dolacaklardır.
AKREP – SİNEMAYA GİDİN.
Akrep burçları için yalnız yapılabilecek en büyük aktivite sinemaya gitmektir. Kontrolü elinde tutmayı seven Akrep burçları kimseye uyum sağlamak zorunda kalmadan kendi istedikleri filmi seçebileceği için iyi hissederler.
Ayrıca sinemaya giderek insanları etkilemek ve "Neden ben de tek başıma sinemaya gitmiyorum" diye düşündürtmek hoşlarına gidecektir.
YAY – DOĞA YÜRÜYÜŞÜ YAPIN.
Özgürlüklerine düşkün Yaylar için yalnız başına doğa yürüyüşü yapmak oldukça iyi bir seçenek. Böylece düşüncelerini derinleştirebilecekleri yerler keşfederler.
Ayrıca dışa dönük yapıları sayesinde bir süre sonra yalnız olmanın vazgeçilmez tadına varacaklardır.
OĞLAK – YENİ BİR HOBİ EDİNİN.
Oğlaklar kendilerine yeni beceriler katabilmek için standartlarını oldukça yüksek tutarlar. Yalnız oldukları zamanlarda yeni bir hobi edinmek ve onun için uğraşmak oldukça heyecan verici olacaktır.
Üstelik hırslı yapıları sayesinde başladıkları işi mutlaka bitirirler. Yeni bir beceri kazanmanın verdiği özgüven ise onları tatmin edecektir.
KOVA – MUTFAĞA GİRİN VE BİR ŞEYLER PİŞİRİN.
Oldukça cömerttir Kova burçları. Bu nedenle sezgilerini kullanarak ve sevgilerini katarak keyifle yapacakları her yemek yalnızken yapılacak en iyi şeylerden biridir.
Böylece yaptıkları yemekleri ya da tatlıları sevdikleriyle paylaşabilirler. Mutfaktayken bol bol kendilerinden bir şeyler katmak, küçük değişiklikler yapmak onlara iyi gelecektir.
BALIK – MASAJA GİDİN.
Balık burçları doğaları gereği karşısındakinden hiçbir şey beklemeden çok fazla fedakarlıkta bulunurlar. Bu yoğunluk arasında da kendilerini adeta unuturlar. Tam da bu yüzden kendilerine ayıracakları bir gün ve yaptıracakları masaj onlara çok iyi gelecektir. Kendilerini şımartmak en çok onalrın hakkı!
NE KADAR OLDU
Beşiktaş'ın şampiyonluk maçında yönetmen, "Kamera Recep'i yakala!" diye bağıralı ve kameraman koşup Recep'i yakalayalı 26 YIL OLDU
ALKIŞLIYORUM
BABAMA bilgisayar ve internet kullanmayı öğrettiğim ilk günler... "Baba bak bu mouse, yani fare" diyorum, nasıl kullanıldığını gösteriyorum. Birkaç gün sonra babam beni çağırıyor. "Kızım gel bak, bu kurbağa çalışmıyor!"
KIZIMIN oyuncak peri çubuğunu alıp kocama doğrultuyorum ve "George Clooney'e dönüş hemen!" diyorum. El cevap: "George Clooney ne lan?"
TAVSİYE EDİYORUM
"Anadolu'nun Kayıp Kahveleri" bulundu!
KAHVEYE tutkuyla bağlı iki kahve ustası Naim Koca ve Atilla Narin, yıllar boyu emek vererek tecrübe ve birikimlerini aktardığı "Anadolu'nun Kayıp Kahveleri" nihayet okurla buluştu.
Topraklarımızdaki unutulmaya yüz tutmuş kahve kültürlerini ve tariflerini ortaya çıkararak, okurlarına ve kahveyi meslek edinenlere başucundan ayırmayacakları ciddi bir kaynak sunuyor. 500 yıllık kahve sevdasını sadece bir içecek değil, değerli bir kültür mirası olarak gören bu iki kahve ustası, hazırladıkları eseri; atasözleri, maniler, hikayeler ve kendilerine has söylemleriyle zenginleştirerek, sizleri kahve kokularıyla dolu keyifli bir yolculuğa çıkarıyor…
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- Lütfi Albayrak
- Burcunuza göre kalabalıklardan kaçıp yalnızken yapabileceğiniz şeyler- 2
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