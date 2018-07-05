İlişkiye başlarken bunlara dikkat edin
Fakat nazlanmalar, flörtler, bi komiklikler, bi şakalar işte en güzel dönemindesin. Ama gelecekte sıkıntılı günler seni bekleyebilir.
Çattanadak ilişkiye başlıyorsun. Bir dur be, insan evladı bir düşün. Sonra gelip ağlıyorsun "Şerefsiz" diye. Bir bak oluru var mı? Yok abicim illa da balıklama dalıyorsun ilişkiye.
Eee hadi o zaman 'bizden hayırlısı demek düşüyor' diyeceğim ama önce 'benden söylemesi' dediğim şeyler var.
Önce bir oku. Arada mesafe varsa başlama sakın.
Gözden ırak gönülden de ırak. Sonra sora sora Irak'ın başkenti Bağdat'ı bile bulmaya çalışırsın. Şüpheciysen. Abi hiç girme bence.
Şüphe bir virüstür. Kemirir kemirir seni bitirir. Facebook, msn gibi şifreleri istemeyin.
Mesajlarını karıştırmayın. Güven ama güvenme de. Bir önceki sevgilinizle gezdiğiniz mekanlara, müdavimi olduğunuz kafelere yeni sevgilinizi götürmeyin...
Garsonlar bazen "Ooo Ayşecim ya da Nuricim, hoşgeldin, yengemiz ya da eniştemiz yok mu?" gibi bir mallık yapabiliyor, gününüzün içine edebiliyor.
Tebdili mekanda ferahlık vardır hem...
Karşınızdaki insan mükemmel değildir ama siz de mükemmel değilsiniz. Trip atmaya sizin gelmeyeceğiniz gibi o da gelmez.
Sürekli sizi eğlendirmesini beklemeyin, insanız sonuçta. Hep gül hep güldür nereye kadar. Hiçbir ilişki sonsuza dek mutlu sürmez.
Sürerse zaten iki taraftan birinde sorun vardır. Arkadaşlarınız hakkında atıp tutmayın. Özel günleri unuttu diye dünyayı başına geçirmeyin ya unutan siz olsaydınız. Eski sevgilinizi unutun yeter, gerisi hallolur.
En önemli şeyi unuttum. Başlamak bitirmenin yarısıdır. Ama bir gün bitecek diye de ilişkiye başlamayın. Haa sevgili adayının medeni hali de çok önemli...
NE KADAR OLDU
Japonya'nın Türkiye Büyükelçisi, "Türklerin son dakikada her şeyi doğru yapabilme yeteneği var. Biz bunu yapamıyoruz" diyeli 8 YIL OLDU
FIKRA
Temel bir gün tren kullanırken treni devirmiş, 400 kişi ölmüş.
Amiri sormuş "Oğlum nasıl oldu ?" demiş.
Temel "Tren rayına bir adam çıktı, onun yüzünden oldu" demiş.
Amiri "Oğlum ezseydin o adamı da 400 kişi ölmeseydi"demiş.
Temel de "Ben de öyle düşündüm, adam raydan çıkınca onu ezmeye çalisurken tren devruldi" demiş.
ALKIŞLIYORUM
Annem telefon edip iki gün sonra yanıma geleceğini söylüyor. Bunu duyar duymaz evde sıkıyönetim ilan edip dört bir yanı köşe bucak temizliyorum. İki gün sonra ben gelmesini beklerken bir kez daha telefonum çalıyor: "Temizliği bitirdiysen söylüyorum, geleceğim falan yok, evini biraz toparlayasın diye dedim" diyor.
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- Lütfi Albayrak
- İlişkiye başlarken bunlara dikkat edin
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