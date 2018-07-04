Burçlara göre erkekleri etkilemenin yolları
Tanımadığınız bir erkeği etkilemek tamamen şans işidir. Ama o erkeğin burcunu biliyorsanız etkilemek sadece birkaç dakikanızı alacaktır! Erkekleri burçlarına göre etkilemenin yollarını sizler için derledik.
KOÇ ERKEĞİ Koç burcu erkeği kendisi gibi hareketli, enerjik kadınlardan etkilenir. eğlenceli ve hareketli bir yapınız varsa koç erkeğini kolayca etkileyebilirsiniz.
BOĞA ERKEĞİ Boğa burcu erkeği son derece rahatına düşkün, evcimen ve keyifçidir. Eğer bir boğa erkeğinin peşindeyseniz ona rahat bir ev ortamı sunmalısınız.
İKIZLER ERKEĞİ İkizler burcu erkeğinin -adı üstündebirden fazla karakteri olabilir. Ancak her halükarda onu etkilemenin yolu, gizemli ve göz alıcı olmaktan geçer. Ortamdaki "farklı kadın" siz olmalısınız.
YENGEÇ ERKEĞİ Yengeç burcu erkeğini etkilemek çok zor değildir. Ona ilgi göstermeniz, sık sık pohpohlamanız, şefkat göstermeniz yeterli olacaktır.
ASLAN ERKEĞi Aslan burcu erkeği, kral olmak için doğmuştur. Aslan erkeği en güzel, en alımlı; kısaca en mükemmel kadını ister. Ayrıca onu sık sık pohpohlamalı, yelesini okşamalısınız.
BAŞAK ERKEĞİ Başak burcu erkeği kaliteli bir ilişki ararlar. Cinsellik onlar için bir kriter değildir.
Yardımsever, zeki, kişiliği oturmuş bir kadınsanız onu etkilemeniz kaçınılmazdır.
TERAZI ERKEĞİ Terazi burcu erkeği tam bir aşk adamıdır.
Eğer romantik biriyseniz onu kolayca elde edebilirsiniz. Mantığı da elden bırakmayan bu erkekler için, aşk-mantık oranını iyi ayarlamanız gerekir.
AKREP ERKEĞİ Akrep burcu erkeği, kazanma hırsıyla doludur. Onun için hem ulaşılmaz olmalı, hem de umut vermeyi bırakmamalısınız.
YAY ERKEĞİ Yay burcu erkeğinin çevresi her zaman insanlarla doludur. Yay erkeğini etkilemek için tek yapmanız gereken dikkatini çekecek bir şeyler yapmanızdır. Aynı zamanda sportif ve enerjisi yüksek kadınlardan hoşlanırlar.
OĞLAK ERKEĞİ Oğlak burcu erkeklerinin içinde haylaz bir çocuk yatar. Oğlak erkeklerini etkilemek için eğlenceli biri olmanız yeterlidir. Bu erkeklerin dışarı karşı ciddi duruşunu kırmak için de biraz çekicilik şart.
KOVA ERKEĞİ Kova burcu erkekleri herkesle ilişki kurabilirler fakat iş ciddiye binince ortadan kayboluverirler. Bu nedenle kova erkeğini elde edene kadar onunla hep böyle sürecekmiş gibi gezip tozmalısınız!
BALIK ERKEĞİ Balık burcu erkeği, hassas ve iyi niyetli oluşlarıyla tanınırlar. Bu nedenle, balık erkeğini etkilemek için masumiyet abidesi olmalısınız.
NE KADAR OLDU
İspanya'da bir kadın noterde haklarını üzerine aldığı Güneş'in yasal sahibi olduğu iddiasıyla ortaya çıkalı 7 YIL OLDU
FIKRA
TAKSİCİLİKTE ilk günü olan şoför ilk müşterisini alır.
Taksiye binen müşteri araç biraz ilerledikten sonra bir şey sormak için, şoförün omuzuna hafifçe dokunur.
Şoför bir çığlık atıp panikler, direksiyonun kontrolünü kaybeder ve kaldırıma çıkıp, bir vitrinin önünde arabayı durdurur.
Şoför müşteriye döner ve:
"Bir daha bunu yaparsan gözünü patlatırım!" diye bağırır.
Müşteri bu duruma çok şaşırır.
Şoföre döner ve şaşkın bir bakışla;
"Ufacık dokunmanın sizi bu kadar korkutup sıçratacağını düşünemedim, özür dilerim" der.
Bu arada kendini toparlayan taksi şoförü müşteriye dönüp;
"Haklısınız, sizin kabahatiniz yok.
Bugün benim taksideki ilk günüm, 25 senedir cenaze arabasında şofördüm de birden canlandın sandım."
AlkışlıYorum
ÇOCUKLUĞUMDAN beri gittiğim her düğünde gelin ve damadın fısır fısır ne konuştuklarını merak ederdim. Kendi düğünümde öğrendim, kavga ediliyormuş.
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- Lütfi Albayrak
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