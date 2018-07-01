Keşke her gün dolu yağsa
Bütün haber ajansları son dakika geçti:
İstanbul'da dolu yağışı bekleniyor. Anaaam bunu okuyan arabası olan bütün arkadaşların gözleri dolu dolu oldu. Neden mi? Geçen seneki ceviz büyüklüğündeki buz parçaları mı yoksa göktaşı mı diyeyim arabaların üstünde kraterler oluşturdu. Ne arabalara hasar ve nazar değdi bilemezsiniz.
26 HAZİRAN 2018
Bugünü kapalı otaparkçılar bayramı olarak günlere geçmemiz lazım. Ne para kırdılar be. Hele AVM otoparkarı. Gelen arabası olan mağdur arkadaşlarım ağız birliği yapmışcasına gazeteyi girdi:
"Otoparklar da yer kalmamış. Ne yapacağız." İnternet siteleri haber ajansları felaket senaryolarına devam ediyordu: Meteroloji açıkladı. Öğlen saatlerinde dolu yağışı bekleniyor.
Arabası olan arkadaşlar daha da heyecanlandı. Hemen İMC usulüyle boş bir ağaç altı, saçak altı bulmaya ve birbirlerine yardımcı olmaya başladılar. Benimse gözlerim dolu dolu olanları izliyordum. Bir şekilde bir yol bularak dolu yağışını bekleme saate geldi.
Son dakikalar ardı ardına geldi. Yağış rötar yaptı öğleden sonra gelecek. Arkadan birileri sosyal medyadan görüntüler paylaştı.
"Abooow Edirne'de yağmaya başlamış" "Şuna bak ya kafam kadar" "Adamın kafasını yarar bu ya" "Silivri'ye gelmiş buraya gelmesi an meselesi." Sokaklar şenlik içindeydi. Ne halılar kilimler, çarşaflar, kutular, straforlar arabaları rengarenk yapmıştı. Halı kültürümüz tekrar canlandı. Ne yiğit, bakmaya kıyamadığımız arabalar köylü güzeli gibi süslenmişti. Ne BMW'ler, Mercedesler, Porsche'ler üstünde kilim desenlarıyla gömüldüler, karizmaları yerle bir oldu. Arabalar canlı olsaydı psikolojilerini toparlamamız aylar alacaktı.
Ama bir türlü dolu yağmıyordu. Ve haber ajansları beklenen açıklamayı yaptı. Son dakika: Dolu yağmayacak.
Araba sahipleri bir anda farklı duygulara kapıldılar. Önce yırttık sonra ise ya o kadar da hazırlık yaptık. Boşuna galyana getirdiler milleti diyerek ikilem duygular yaşadılar.
Benim arabam yoktu rahattım ama sevdiğim akrabalarımın, arkadaşarımınonca arabası varken benim arabam yok diyerek artistliğe kötü niyetliliğe girmedim.
Benim için en güzeli akşam evime boş trafikle gitmenin avantajı oldu. Çünkü korkan araba sahipleri halka karışarak otobüs ve metrobüsün o güzel havasını solumuş oldu.
27 HAZİRAN 2018
Artık dolu yağışı tamamen unutulmuştu.
Her şey eskiye köylü güzeli arabalar eski karizmasına geri dönmüştü. Fakat o da ne akşam saatlerinde gök yarıldı ve o beklenen dolu beklenmedik anda kısa da olsa dalga geçer gibi beni unutmayın dedirtti.
NE KADAR OLDU
Muğla'da, Horoz Sevenler Derneği'ne yapılan baskında horoz dövüştürdükleri iddiasıyla 12 kişi gözaltına alınalı 9 yıl oldu.
FIKRA
Kasap dükkânına giren bir köpek, ağzındaki torbayı yere bırakmış ve kasabın karşısında oturarak beklemeye başlamış.
Köpeği görünce şaşıran kasap, dükkânda bulunan müşterilere bakarak sormuş:
– Bu da ne?
Müşterilerden birisi demiş ki:
– Et alacak herhalde Köpek hemen tasdik etmiş:
- Hav!..
Bunun üzerine kasap sormuş:
– Söyle bakalım; kıyma mı istiyorsun?
– Hav!..
– Peki ne kadar istiyorsun; bir kilo olsun mu?
– Hav!..
Etin parasının torbada olduğunu gören kasap, bir kilo kıyma çekip torbaya koymuş.
Torbayı ağzına alan köpek dükkânı terk etmiş.
Dükkânı yardımcısına bırakan meraklı kasap da köpeği takip etmeye başlamış.
Birkaç sokak ötede bir apartmana giren köpek, üçüncü kata çıkmış ve bir kapıyı pençesiyle tıklatmış. Kapıyı açan bir adam, köpeğe bağırmaya başlamış:
– Ulan salak köpek!.. Sen hâlâ akıllanmayacak mısın?
Olayı şaşkınlıkla izleyen kasap, köpeğe bağıran adama çıkışmış:
– Dur bir dakika hemşerim, ne yapıyorsun?
Gördüğüm en akıllı köpek o!.. Ona niye bağırıyorsun?
Kasabın bu sözü üzerine adam demiş ki:
– Ne akıllısı be!.. Bu aptal köpek dışarı çıkarken anahtarını yanına almayı unutuyor!..
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- Lütfi Albayrak
- Keşke her gün dolu yağsa
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