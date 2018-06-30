Bütün erkekler aynı mı?
"Erkek milleti değil mi? Aldatır." Son zamanlarda aldatma oranı oldukça yükseldi. Bu yüzden kadınların gözünde bütün erkekler aldatır düşüncesi var.
"Bütün erkeklerin aklı sadece yatak odasındadır." Bir zamana kadar bende böyle düşünürdüm. Çünkü etrafımda gördüğüm herkesin sevgilisi +18 konuşmak istiyordu.
Benim de ön yargılı olmama sebep oldular, ta ki bir erkekle tanışana dek. 2.5 yıl ilişkimiz sürdü ve bir kelime bile yanlış konuşmadı. Hatta öpeceğim derken bile sadece yanağımdan öperdi. Ben, o an anladım ki bütün erkekler aynı değilmiş tabi bazı nedenlerden dolayı ayrıldım.
"Bütün erkekler evlilikten korkar." Son zamanlarda, birçok kişiden duyar oldum, "Yıllardır sevgiliyiz, hala elinde tektaş ile önüme diz çöküp evlenme teklifi etmedi." Bunun nedeni kadınlar ilişkiye evlilik gözüyle bakıyorlar, fakat erkekler ilişkiye flört, sevgili gözü ile bakarlar. Erkekler için evlilik çok zaman sonra olmalıdır.
"Seven erkek kıskanır." "Ne alaka?" demek istiyorum sadece bu konuya. Niye kıskanmayan erkek sevmez mi bir kadını, yanlış bir düşünce olduğunu düşünüyorum sadece.
"Erkekler tek başlarına yaşayamazlar." "Yemek, temizlik, ütü, alışveriş nedir bilemezler" dediğinizi duyar gibiyim ama bu tamamen saçmalık. Hatta erkekler daha temiz oluyorlar kadınlardan. Siteden bir arkadaşımdan biliyorum bunları.
kizlarsoruyor.com #bayanemiramm
ALKIŞLIYORUM
Doğduğum hastane ve çalıştığım hastane arası mesafe 20 metre. Bazen o hastaneye pencereden bakıp bakıp dalıyorum; "Bir insan 35 senede 20 metre mi ilerler be koçum?!"
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- Lütfi Albayrak
- Bütün erkekler aynı mı?
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