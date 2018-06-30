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Lütfi Albayrak Lütfi Albayrak
  • 30 Haziran 2018, Cumartesi

Bütün erkekler aynı mı?

Kadın sohbetinde biri aldatıldığında, arkadaşları o kişiyi sakinleştirmek için "Erkek milleti değil mi? Hepsi aynı" gibi bir konuşma yapar. Bana göre, tüm erkekler aynı değildir; o aldattı diye tüm erkekler aldatacak değil veya o üzdü diye tüm erkekler de üzecek değildir. Genelleme yapmaya gerek yok.
"Erkek milleti değil mi? Aldatır." Son zamanlarda aldatma oranı oldukça yükseldi. Bu yüzden kadınların gözünde bütün erkekler aldatır düşüncesi var.
"Bütün erkeklerin aklı sadece yatak odasındadır." Bir zamana kadar bende böyle düşünürdüm. Çünkü etrafımda gördüğüm herkesin sevgilisi +18 konuşmak istiyordu.
Benim de ön yargılı olmama sebep oldular, ta ki bir erkekle tanışana dek. 2.5 yıl ilişkimiz sürdü ve bir kelime bile yanlış konuşmadı. Hatta öpeceğim derken bile sadece yanağımdan öperdi. Ben, o an anladım ki bütün erkekler aynı değilmiş tabi bazı nedenlerden dolayı ayrıldım.
"Bütün erkekler evlilikten korkar." Son zamanlarda, birçok kişiden duyar oldum, "Yıllardır sevgiliyiz, hala elinde tektaş ile önüme diz çöküp evlenme teklifi etmedi." Bunun nedeni kadınlar ilişkiye evlilik gözüyle bakıyorlar, fakat erkekler ilişkiye flört, sevgili gözü ile bakarlar. Erkekler için evlilik çok zaman sonra olmalıdır.
"Seven erkek kıskanır." "Ne alaka?" demek istiyorum sadece bu konuya. Niye kıskanmayan erkek sevmez mi bir kadını, yanlış bir düşünce olduğunu düşünüyorum sadece.
"Erkekler tek başlarına yaşayamazlar." "Yemek, temizlik, ütü, alışveriş nedir bilemezler" dediğinizi duyar gibiyim ama bu tamamen saçmalık. Hatta erkekler daha temiz oluyorlar kadınlardan. Siteden bir arkadaşımdan biliyorum bunları.
kizlarsoruyor.com #bayanemiramm

ALKIŞLIYORUM
Doğduğum hastane ve çalıştığım hastane arası mesafe 20 metre. Bazen o hastaneye pencereden bakıp bakıp dalıyorum; "Bir insan 35 senede 20 metre mi ilerler be koçum?!"
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