Sakız çığneme
İngiltere'de Northhumbria Üniversitesi ve bilme-kavrama araştırma biriminde yapılan araştırmaya göre düşünme ve anımsama gibi işlevlerde olumlu etkileri belirlenmiş. Bazen stresinizi alır, sigarayı bırakmanıza yardımcı olur, ağız kokusunun giderilmesi gibi benzeri birçok güzel şeylere neden olabilir amaaa kardeş sakız çiğnemenin de bir adabı vardır.
Nasıl çiğnemeyeceğiz, nasıl çiğneyeceğiz, neye benziyorlar anlattım...
NASIL ÇİĞNENİR
1) Çiğnerken iki çenenin birbirinden ayrıldığı anlarda ağız kapatılmalı.
2) Ağızda biriken tükrük belli aralıklarla yutulmalı.
3) Ulu orta, zırt pırt balon yapılıp patlatılmamalı.
4) Cark curk seslerinin bazı insanlar için mide bulandırıcı olduğu unutulmamalı.
Dördüncü olan şıkkımızda, eğer karşındaki insan takıntılıysa cinayet sebebi olabilir.
İlk uyarı gelir : "Cakkudu cukkudu çigneme şunu..." İkinci uyarı: "Lan cakkudu cukkudu çigneme şunu..." Üçüncü uyarı ise olmaz. Bir anda iki el ile sakız çiğneyeyenin ağzı açılır ve sakız zorla alınır.
Özellikle burunda et, kemik kayması yani deviasyonu olanlarda sağlanamayan adaptır.
Zaten adam burnundan nefes alamaz, hem sakız çiğnemeye çalışır hem de nefes almaya... Şaaap şaaap sesleri ve uçuşan tükürükleri rahatlıkla duyup izleyebilirsiniz.
BİR DE ŞÖYLELERİ VAR
Toplum içinde sakız baş ve işaret parmaklarıyla tutulup uzatılır. Genellikle kız arkadaşlarda görülür. Eğer erkek görürseniz artık o erkek değildir.
Bir başkası ise halka açık yerlerde sakızı balon haline getirip çat çut diye patlatanlar...
Böyle durumlarda bir benzetme olur.
Şöyle izah edeyim, tamamını siz getirin...
Genelevlerde çalıştırılan kadınlarla ilgili olan yorum.
Bu arada son uyarım ise kamusal.
Arkadaşlar sakızınızı sokağa atmayın!
Kuşlar yemek sanıp yemeye çalışıyor ve gagaları yapışıyor, ölüyorlar.
Bilmemek değil öğrenmemek...
Kurşun geçirmez yeleği, yangın çıkışını, cam sileceğini ve lazer yazıcıyı kadınlar icat etti.
NE KADAR OLDU
Finlandiyalı futbolcu Pentti, bir maçta kendi kalesine 5 gol birden atalı 32 YIL OLDU
FIKRA
Son derece saf olan üç arkadaş konuşuyorlarmış. Birincisi "Sanırım karım beni manavla aldatıyor" demiş.
Diğerleri: "Nereden anladın ki?" demişler. O da; "Yatağın altında karpuz buldum" deyince, diğeri atılmış; "O zaman benimki de marangozla aldatıyor galiba..." Diğerleri hayretle sormuşlar;
"Nereden çıkardın ki?", adam "Yatağın altında tornavida buldum da, ondan" demiş.
Söze içlerinde en saf olanı girmiş bu kez; "Sizinkisi, öküzün altında buzağı aramak canım. Benimkisi ise kesin, hem de kanıtlı. Karım beni bir atla aldatıyor." Diğerleri "Yok devenin başı" diyecek olmuşlar. En saf olanı, büyük bir gururla kanıtını açıklamış; "Yatağın altında jokey buldum, jokey..."
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- Lütfi Albayrak
- Sakız çığneme
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