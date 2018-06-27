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Lütfi Albayrak Lütfi Albayrak
  • 27 Haziran 2018, Çarşamba

Hayatınızdaki doğru adamı bulduğunuzun kanıtı olan işaretler

MİLYARLARCA insanın yaşadığı koca dünyada aradığınız doğru adamı bulamamaktan ya da bulduğunuz adamın doğru insan olmadığından şikayetçi olan güzel kadınlarımız, bu içeriğimiz sizin için geliyor. Aradığınız mutluluğa kavuşmak ya da saplanıp kaldığınız verimsiz ilişkiden sizi kurtarmak adına buradayız.
İlişki yaşadığınız kişinin "doğru insan" olmadığından şüpheleniyor ya da "doğru insan" ı bulurken nelere dikkat etmeniz gerektiğini tam olarak bilemiyorsanız.
İşte hayatınızdaki doğru adamı bulduğunuzun kanıtı olan 11 işaret;
Her zaman sizinle övünür ve başarılarını başkalarıyla paylaşmaktan haz duyar.
Aldığınız terfiyi, kazandığınız primi kendi kazanmışçasına başkalarına anlatıyor ve bunu çok önemsiyorsa…
Birlikte geçen onca yıla rağmen, size şövalyelik yapmaya devam eder.
Topuklu ayakkabı giydiğiniz bir günde sizi kucağında taşıyor, her şartta sizin için kapıyı açıyorsa…
Sizi değiştirmeye çalışmaz.
Sizi hatalarınızla ve günahlarınızla seviyor, bunları değiştirmeniz için sizi zorlamıyorsa…
Sizi özler.
Sadece söylemiyor, kısa süre geçse dahi sizi özlediğini hissettiriyorsa..
Önünde rahatça ağlayabilirsiniz.
Ağladığınız zaman sizinle ilgileniyor ve her şartta size destek oluyorsa…
Arkadaşlarınız eşleri için şikayette bulurken, siz sessiz kalıyorsanız.
Arkadaşlarınızın şikayetçi olduğu konulardan hiç birini daha önce yaşamamış ve bu sorunlara tamamen yabancıysanız…
Ailenizle iyi geçiniyor ve bunu sadece sizi memnun etmek için yapmıyorsa.
Ailenizi çekinmeden evinize davet ediyor ve onlarla severek iletişim kuruyorsa…
Sizin arkadaşlarınız, onun da arkadaşıysa.
Arkadaşlarınızı önemsiyor, onlarla vakit geçirmekten zevk alıyorsa…
Kızdığınız konularda dahi sakin kalmayı başarıyorsa.
"Hepimiz insanız" demeye devam ediyor sadece sizin üzgün olmanızı sorun ediyorsa…
Yerli yersiz size güzel olduğunuzu söylüyorsa.
Şık kıyafetler ya da abartılı makyajlar olmadan günlük halinizle bile sizi güzel buluyorsa…
Kavga etmeden birlikte bir şeyler yapabiliyorsanız.
Birlikte seyahat etmekten zevk alıyor, aktivite yapmak için başka bir arkadaş aramıyorsanız…
Tebrik ederiz! Sizin için doğru insanı bulmuşsunuz!
thegeyik.com

NE KADAR OLDU
The Walking Dead dizisi için İstanbul sokaklarında yapılan tanıtım filminde, polis zombi kılığındaki oyuncuları yakalayalı 8 YIL OLDU

FIKRA
Karı koca kahvaltı yaparlarken kadın bir anda elindeki tavayı kocasının kafasına geçirir. Ne olduğunu anlamayan kocası şaşkınlıkla durumu sorar.
Kadın:
– Dün pantalonunu yıkarken içinde üstünde Çiğdem yazan kağıt buldum.
Bunun üzerine kocası, "Canım karıcım o geçen gün üzerine bahis oynadığımız atın ismiydi" der.
Bu açıklamayı yeterli bulan kadın pürneşe içinde kahvaltısına devam eder.
İki gün sonra yine kahvaltıda bu sefer daha büyük bir tava ile kocasının kafasına öyle bir vurur ki koca bir kaç dakika kendini bilmeden masa üstünde yatakalmıştır.
Ayılınca karısına yine durumu sorar ve kadın cevap verir.
– Dün senin at aradı…

​ALKIŞLIYORUM
Ben de bu yıl okula başlayan torunum için kuvvetli bir moral alkışı istiyorum. Daha ikinci gün, "Örrrtmenim, taa evden buraya tel çizmeye mi geldik, hep yumarlak mı yapcaz, harf felan öretmicen mi?" deme cesaretini gösterdiği için.
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