İlişkinizde bu soruları sakın sormayın
Eski sevgilin nasıldı?: Eğer eski sevgilileriniz hakkında konuşma konusunda rahatsanız, devam edin, konuşun. Ama çoğu zaman bu konuşmalar bir gizem bırakır.
Yapmak isteyeceğiniz son şey kendinizi başkalarıyla kıyaslamak olsun. Geçmiş, geçmişte kalsın. Geçmişin sizi yıpratan bir şeye dönüşmesine izin vermeyin.
Beni aldatıyor musun?: Eğer kanıtınız varsa tabii ki de konuşmanız gerekir. Ama iş ufak bir paranoyadan ibaretse bu tarz sorular sormaktan kaçının. Eğer o kişi aldatıyorsa aşırı savunmacı olacaktır, aldatmıyorsa ise boş yere ilişkinizi yıpratmış, onun da kalbini fena halde kırmış olacaksınız. Bu yüzden kanıtınız, bildiğiniz kesin bir şey yoksa kafanızı fazla yormayın. Eğer güçlü bir sezginiz varsa belli etmeden ufak bir araştırma yapabilirsiniz. Ama yine de sormayın.
Beni seviyor musun?: Seni seviyorum cümlesi gayet doğal ama bu cümleyi söylemesi için onu zorlamak, hele de onu rahatsız ediyorsa, çok da iyi değil. Sevildiğinizi gerçekten hissediyorsanız bu daha önemli değil midir zaten?
Şifreni verir misin?: Bazı çiftler şifre vermeyi güvenin bir işareti olarak görse de sağlıklı bir ilişki için bu gerekli bir şey değil.
Tamamen dürüst ve açık olduğunuzu kanıtlamak için illa ki de her hesabınızın şifresini vermenize gerek yok. Herkesin az da olsa mahremiyete ihtiyacı var.
Şu ana kadar kaç kişiyle birlikte oldun?:
Eğer sayıları ciddi anlamda önemseyen biriyseniz böyle bir soru sormanıza hiç gerek yok. Çünkü bu soru o kişiye iyi ya da kötü, bakış açınızı değiştirebilir. Mesela bu gibi sorular yüzünden daha başlamadan biten ilişkiler var. Ve artık hiç bir şeyi değiştiremeyeceğinize göre ya bu sayıyı takmayın ya da bu soruyu hiç sormayın derim.
Ben mi o mu?: Partnerinizin en yakın arkadaşı ile kendinizi hiç bir zaman uç noktalara koymayın. Ve bunu bir tercih sorusu haline sokup dile getirmeyin. Bu gerçekten her yönden ilişkiye zarar verecek hatta bitmesine bile neden olabilecek bir soru. Anlaşamıyorsanız da görüşmezsiniz olur biter.
Gerçekten ciddi bir konu konuşmanız gerekmiyorsa, birbirinize vereceğiniz doğru seviyede mahremiyet alanı mutlu bir ilişki için çok önemli. Bir de ufak şeylere gereğinden fazla takılmayın. Kendinize de karşınızdakine de zarar vermeye değmez.
Kaynak: https://www.bustle.com/p/11-questionsyou- should-think-twice-about-before-asking-your-partner- 59458
Alıntı: Storia.me/ Miss Glory
HABERLER.... HABERLER....
GÜNEY KORE MİLLİ TAKIMI'NIN KURNAZLIĞI
Dünya Kupası'nda F Grubu'nda mücadele eden ve ilk maçta bugün saat 15.00'te İsveç'le karşılaşmaya hazırlanan Güney Kore'de Teknik Direktör Shin Taeyong, düzenlenen basın toplantısında ilginç bir açıklamada bulundu. Tae-yong, antrenmandaki oyuncularına 4 farklı forma numarası koyarak antrenmanı izleyen gözlemcileri şaşırttığını ifade etti.
Tae-yong ilginç planını şöyle aktardı:
"İdmanlarımızı izleyen İsveç teknik heyetinin görevlendirdiği gözlemcilerin kafasını karıştırmak için oyuncuların formalarına 4 farklı forma numarası koyduk. Zaten Avrupalılar oyuncularımızı yüzlerinden ayırt edemez."
NE KADAR OLDU
Cumhurbaşkanı'nın 29 Ekim'deki resepsiyonuna davet edilen Hadise "o gün çok yoğunum resepsiyon 30 ekime kaydırılamaz mı?" diyeli 8 yıl oldu.
AlkışlıYorum
HANİ bu sabah telefonda konuşurken ahizeyi masaya bıraktım ve kendime kahve yaptım geldim de, karşı taraftaki hala konuşuyordu ya; işte o arkadaşımdı ve tabii ki kadındı.
EVİMİZE giren hırsızın çaldıklarını polise sayıyorum; "İçinde değerli bir şey var sanmış galiba, kilitli makyaj çantamı bir de portatif oyun konsolunu almış" diyerek. O sırada annem araya giriyor, polisi de, beni de koparıyor: "Boyanıp boyanıp oynasın artık gözü kör olasıca!"
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- Lütfi Albayrak
- İlişkinizde bu soruları sakın sormayın
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