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Lütfi Albayrak Lütfi Albayrak
  • 25 Haziran 2018, Pazartesi

Burçlara göre kıskançlık oranları

KISKANÇLIK seviyenizi biliyor musunuz?
İşte burçlara göre kıskançlık seviyeleri… Kıskançlık biz insanların yaratılışında olan en tabi duygulardandır. Öyle ki yalnızca sevdiğimizi, eşimizi değil; arkadaşlarımızı, evcil hayvanlarımızı hatta tanımadığımız insanları bile kıskanırız.
KOÇ BURCU: % 80
Ön planda olmayı seven koçlar, ikinci plana düştüğünde kıskançlık tavan yapmakta.
BOĞA BURCU: % 90
Boğalar için kıskançlık doğal bir duygudur.
Hemen hemen her şeyi kıskanırlar.
İKIZLER BURCU: %95
İkizler insanı olumsuz duygularını pek göstermez. Onlar eğlence ve keyif düşkünü olduğu için kıskançlık duygularını dışardan anlamanız zor olabilir.
YENGEÇ BURCU: %100
Kıskançlık hissinin esiri olan yengeçler, çevresine karşı biraz kırıcı olabilirler.
Üstelik duygusallık tavan yaptığında durum bir hayli zorlaşmaktadır.
ASLAN BURCU: %110
Liderliği kimseye kaptırmamak için oldukça kıskanç olan aslanlar kötü muameleden hiç çekinmezler. Eğer güvenlerini kazanırsanız ondan size asla zarar gelmez.
BAŞAK BURCU: %15
Sakin ve soğuk kanlı duran başaklar, kıskançlıktan uzak dururlar. Fakat kıskaçlık hissederlerse sert eleştiriden çekinmeyebilirler.
TERAZI BURCU: %76
Çok gururlu olduklarından dolayı kıskançlık duygusunu göstermezler. Eğlenceyi çok sevdiklerinden olumsuz duygularını kapatırlar.
AKREP BURCU: %100
Kıskançlık akreplerin yaşam tarzıdır.
Kıskandıkları zaman fırtınalar kopabilir.
YAY BURCU: %81
Genellikle kıskanç değillermiş gibi görünür, ama kimi zaman bunu saklamayıda pek beceremezler.
OĞLAK BURCU: % 35
Mantıklı düşünüp yaşayan oğlaklar, kıskançlık duygularını da çok güzel kontrol ederler.
KOVA BURCU: %68
Kıskançlık duygusunun esiri olmadıkları için kıskanç insanları da aslında çok anlamazlar. Anlaşmak için çok baskıcı olmamaya özen göstermelisiniz.
BALIK BURCU: %74
Kıskançlıktan daha çok duygusallık onları yıkar. Kıskandıkları zaman tavan yapan duygusallık onları oldukça derin üzüntüye boğar.

HAFTANIN HABERİ...
Eşi izin vermese de arkadaşları Javier'i Dünya Kupası'na götürdü


MEKSİKALI bir grup genç, eşinden izin alamayan Javier isimli arkadaşlarının fotoğrafını devasa ebatlarda bir kartona basarak ona bu macerayı yaşatmayı karar verdi. Arkadaşları, Javier'in eşine olan kırgınlıklarını, maketin üzerine "Karım izin vermedi" yazarak dile getirdı. Javier'in arkadaşları, maketi bir an olsun yanlarından ayırmıyor ve gittikleri her yerde fotoğraf çektirerek anı ölümsüzleştiriyor.
Arkadaşlarıyla birlikte kupa etkinliğine katılan 'Javier' etraftaki taraftarların da ilgi odağı haline geldi. Herkes maketle fotoğraf çektirmek için adeta sıraya girdi.
Eşinin Rusya'ya gitmesine izin vermeyen kadının, Javier'in maketiyle öpüşen genç kızların fotoğraflarına nasıl tepki vereceği ise merak ediliyor.
IngueSuMatrushka Facebook hesabından Javier'in çekilen fotoğraflarda yüz ifadesinin hiç değişmemesi ise sosyal medyada alay konusu oldu.

NE KADAR OLDU
Akşehir'de gazete ilanıyla aranan kayıp 75 yaşındaki Ayşe nine evlenmek için 87 yaşındaki sevgilisine kaçtığı ortaya çıkalı 8 yıl oldu.

FIKRA
Şarap fabrikasının emektar çeşnicisi ölür.
Yenisi için ilan verirler.
Derken perişan kılıklı belli ki ayyaş birisi başvurur. Fabrika müdürü biraz da bu ayyaşı başından savmak düşüncesi ile test için ona bir kadeh şarap verir.
Adam şarabı içer ve "Kırmızı bir Muscatel, 3 yıllık. Kuzey yamaçta yetişmiş, çelik varillerde yıllanmış" cevabını verir.
Müdür şaşkınlıkla "Doğru" der.
Bir başka şarabı tattırır "Kırmızı Cabarnet, 8 yıllık. Güneybatı yamaç mahsulü ve meşe fıçılarda yıllanmış" doğru cevabı üzerine iyice şaşıran müdür beyimiz, sekreterinin yanına gider ve ona bir bardak suya biraz idrarından karıştırarak getirmesini söyler ve adama bunu beyaz şarap niyetine içirir.
Adamın yanıtı:
"Sarışın, 26 yaşında 3 aylık hamile. Eğer beni işe almazsan babasını da söylerim!"
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