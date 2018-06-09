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Lütfi Albayrak Lütfi Albayrak
  • 09 Haziran 2018, Cumartesi

Erkeklerin çekiciliği

Hiç çekici kadın görmedim.
Şimdi kadın arkadaşlar aha Lütfi yine kadın düşmanlığı mı yapmış diyecek. Sinirlenmeyin hemen.
'Benim bahsettiğim çekicilik, çekici aracını kullanan adamlardı' diyerek iğrenç bir geçiş yapıp biraz ters köşeye indireyim dedim. Ama içinizden geçenleri duyuyor gibiyim.
Neyse esas konumuza gelelim.
Bayan arkadaşlarım ile yaptığım araştırmada bakın ortaya erkeklerin çekici oldukları zamanlar neler imiş.
Erkek arkadaşlar bu kıyağımı unutmayın. Yarım ağız gülümsedikleri andır. Ama gözünüzü seveyim, üç harfliler çarpmış gibi yarım ağız yapmayın. Düşündükleri, plan yaptıkları anlardır. Kadınlar için genelde erkekler plansız gibi gözükür, bunu yaptıklarını görünce çok seviniyor.
Mışıl mışıl uyudukları andır.
Tabi bu konuda çekici olmaya çalışacaksanız burnunuzdaki et ve kemik gibi şeylerden ameliyatla kurtulun.Çünkü horlamanız hiç çekici olmaz.
Film izlerken ağladıkları andır. Birçok erkek ağlamaz taktiğini uygular. Ağlamak güç kaybı gibidir. Ama bir filmde ağlayan erkek bazı kadınlar tarafından duygusal adam sıfat tamlamasıyla eşleştirilip çekici özelliği taşır.
Espri yaptığı an. Kadınlar gülmeyi seven varlıklardır. Kendini güldüren adamlara bayılırlar. Ama esprinin dozunu iyi tutun, çünkü ortamdaki sessizlikte kendi esprilerine gülen salak olursunuz.
Müzik aleti çalarken. Müzikle uğraşan adam hep romantik serseri havası verir. Yetenektir çünkü.
Barda eğlenmeye gittiklerinde en çekici adam gruptaki bateristtir.
Ya da gitarı şekilli tırnaklara sahip elleriyle kavrayıp, gözlerini kısarak dudaklarını mikrofona yapıştıran adamın çekiciliği. Ama yeteneğiniz varsa müzik aleti çalın. Yoksa abi çekilmiyor.
Bakımlı, hoş ve temiz olan adamın kadına yaklaştığında tenine yakışan parfüm kokusunun çekiciliği.
Kim sevmez ki temiz ve düzgün adamı.
Her kadına sırıtmayıp, ciddi bakışlarla dimdik yürüdüğü an.
Bunu yapabilecek erkek var mı ulan.
Karşısındakine en sevgi dolu baktığı gözlerinin içi parladığı biraz da nemlendiği an. Bu yorumu yapan ablaya iyice baktım gerçekten miii dedim ve tokadı yedim.
Arabasının modeli ve cüzdanının şişkinliği diye yanıtlamak gerek... Eee karşı gelinmez bir gerçek. En azından ablam dürüst olmuş.
Şunu söyleyeyim, bitmez bu konu ama kimisi uzun saç sever kimisi sevmez, kimi küpe sever kimi sevmez ama ne olursa olsun isterler ki ADAM gibi ADAM olsun.

FIKRA
Titanik battığında üç kişi kurtulur (İngiliz, Fransız ve Temel).
İngiliz sadece golf sopasını, Fransız sadece golf topunu kurtarabilmiş.
Bunların canları çok sıkılmış.
Fransız:
- Hadi golf oynayalım demiş.
İngiliz de katılmış.
Temel de çok sevinmiş:
- Ama ben nasıl oynandığını bilmiyorum deyince...
- Çok kolay.
Sopa, top ve delik lazım demişler.
İngiliz:
- Bende sopa var.
Fransız: - Bende de top var.
Temel: Ben oynameyrum...

AlkışlıYorum
4 yaşındaki oğlumun kendi pırtına yaptığı yorum:
"Nefes alırken çok hava yutmuşum, yarısı burnumdan yarısı popomdan çıkıyor."
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