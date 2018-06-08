Kendinizi ilk ne zaman geri zekalı hissettiniz
@signalwhiet: Geri zekalı olduğunuzu ilk ne zaman anladınız?
Ben 300 sayfalık notu 1 günde okuyup halledebileceğimi düşündüğümde.
@1burakakbulut: Yolda yürürken "Gri kaldırımlara basarsam şerefsizim" diyip bunu bütün yol boyunca devam ettirince.
@ice08berg: Okula gitmek için Küçükyalı'dan minibüse ve daha sonra trene binip Haydarpaşa vapur iskelesine geldiğimde evden çıkarken aldığım çöp poşetinin halen elimde olduğunu fark ettiğim zaman.
@sutekin: Gözdeki gözlük için 20 dakika arama yap, bulama, sınava geç kal. Hocadan birkaç grafik çizimi için yardım iste, sebep olarak gözlüğü öne sür, tüm sınıf sınavı bırakıp yerlere düşsün. Ve sen anca hoca ikaz edince gözlüğü zaten taktığını fark et...
@ayaucangeyik: Dümdüz hiçbir çukuru deliği kasisi olmayan yolda sakin sakin yürürken kendi ayağıma takılıp düştüğümde.
@patronusumkoala: Zaten İngilizce konuşan kadına "Lütfen İngilizce konuşur musunuz?" dediğimde.
@squilayda: "Of gece uyuyayım zaten sabah erken kalkıp çalışırım" deyip asla kalkamadığım ve aynı şeye tekrar tekrar güvenip sabaha bıraktığım zaman.
@dayanmickey: Herkesin yapabildiği hareketleri yapamayıp dans grubundan çıkarıldığımda.
@ebruemrl: Halay çekerken ayağımı kırdığım gün.
@justholdonbaex: "Çok değiştim. İnan bana" dediğinde yine inanarak.
@atacandimdik: Evde yalnizken garip garip ses çıkartmaya başladığımda.
@hazalileri: Bir arkadaşımın burcunu öğrendikten hemen sonra ikizinin de burcunu sorduğumda.
Umarım dalgınlığıma gelmiştir de geri zekalı değilmişimdir.
@ebruyasmin20: Balkondan salona geçerken camın kapalı olduğunu görmeyip yüzümü cama geçirdiğimde.
@feersat61: Elimde olan telefonumu 30 dakika arayıp "Kim aldıysa versin. Salak salak şakalar yapmayın" dediğimde fark ettim. Ve arkadaşlarımın da telefonu benimle beraber aradığını görünce şükrettim yalnız olmadığıma.
NE KADAR OLDU
Ançeyn may hart, yerim seni hart hart" sözleriyle dilimize adapte olan "Unchain My Heart" Joe Cocker tarafından söyleneli 31 yıl oldu.
FIKRA
Akıl hastanesindeki doktorlar artık akıllanmış olduğunu düşündükleri kişileri taburcu etmek için bir kurul oluşturmuş.
İçeri giren hastalardan birine sorular sormaya başlamışlar.
"Söyle bakalım kendini nasıl hissediyorsun?" "Çok iyi hissediyorum efendim." "Peki seni taburcu edersek ne yapmayı düşünüyorsun?" "Benim mesleğim ayakkabı ustası.
Çıkınca kendime bir dükkan açacağım." Doktor karşısındaki hastanın iyileştiğine ikna olmaya başlamış ve tekrar sormuş. "Peki bana bir ayakkabı yapar mısın?" "Tabii ki" demiş ve doktorun ayak ölçüsünü almış. Doktor tam taburcu evraklarını imzalayacakken adama sormuş:
"Doktor Bey, peki ayakkabınızın topuğu arkada mı olsun? Önde mi?"
AlkışlıYorum
Evimizin şımarık prensi oruç tutmakta...
Öğleden sonra saatler ilerlemez hale gelince, bizimki yüzünü buruşturup çaresizce soruyor: "Abla, iftara kaç yıl var?"
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- Lütfi Albayrak
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