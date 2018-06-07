Erkek arkadaşınız neden sizden ayrılır
Özel hayatın diğerlerine anlatılması Erkekler sevgilisiyle yaşadığı şeylerin, başka birine anlatılmasından haz duymazlar. Bu yüzden sevgilinizle yaşadıklarınızı, diğer arkadaşlarınıza anlatmayın. Onunla yaşadığınız en ufak detay bile, aranızda bir sır olarak kalmalı.
Kaba davranışlar Özellikle toplum içinde sevgilinize kaba davranmayın.
Haklı olsanız dahi sesinizi yükseltmeden sakin sakin konuşun.
Çok fazla fotoğraf çekilmek Erkekler için hayli sıkıcı bir durum bu.
Erkekler sizler gibi değil, ne çok fazla fotoğraf çekilmeyi seviyorlar ne de oturup 3 saat boyunca 5.000 tane fotoğrafa bakmayı.
Onu seçime zorlamak İster kadın olsun ister erkek arkadaşı olsun, onu en yakın arkadaşı ile sizin aranızda seçim yapmak için zorlamayın.
Her durumunuzu sosyal medyada paylaşmak Tabii ki bu başlık mutluluk anlarınızı paylaşmayın demek değildir. Ancak onunla yaşadığınız sorunları, kavgaları sosyal medyaya yansıtmayın.
Çünkü ilerde çok iyi günleriniz olabilir ve çevrenize gülünç duruma düşebilirsiniz. Aynı zamanda erkekler, bu durumdan hiç bir şekilde hoşnut kalmazlar.
Sürekli gelecek ve evlilik hakkında konuşmak Yeni başlayan bir ilişkide, onun yanında sürekli evlilik ve gelecekle ilgili konulardan bahsetmeyin. Çünkü yeni başlayan ilişkide, o an için sadece birbirinizi tanıma aşamasındasınızdır.
İlişki uzmanlarına göre bu aşamada sürekli evlilikten bahsetmek, onu kaçırmanıza neden olabilir.
Eski sevgilisiyle kendinizi kıyaslamak Eski bir sevgilisi olduğunu ve onunla yaşadıklarını öğrenmiş olabilirsiniz. Böyle bir durumda kesinlikle o kızla kendinizi kıyaslamayın.
Sizin de geçmişte sevgiliniz olabileceği gibi, onun da sevgilisi olabileceğini unutmayın.
Geçmiş geçmişte kaldı. Önemli olan artık gelecek.
Mesajınıza cevap vermediği zaman yüzlerce mesaj atmak Her zaman müsait olmayabilir. Mesaj attığınızda, anında karşılıklar veremeyebilir. Onun hayatının sadece sizden ibaret olmadığını unutmayın.
Cevap alamayınca durmadan, agresif mesajlar atmaktan kaçının.
Her kavganızda ağlayarak olayı çözmeye çalışmak Ağlamak çözüm değildir. Aranızda geçen basit sebeplerden dolayı ağlamak, ona çok daha sıkıcı gelecektir. Bu yüzden ağlamak yerine üzüldüğünü belli edin ama, olayı da konuşarak çözmeye çalışın.
Sürekli nerede olduğunu sorgulamak Her an, adım adım nerede olduğunu sorgulamayın.
Şayet bunu yapıyorsanız da, vereceği cevaplara güvenin. Bu tarz şeyleri yapmak, güvensizliğin en büyük belirtilerinden bir tanesidir.
Her durumda üste çıkmaya çalışmak Özellikle kavgayı kendinizin başlattığı zamanlarda, susmasını ya da haklı olduğunu söylemesini bilin. Hem kavgayı başlatan hem de suçlayan taraf olmayın.
GERÇEK KESİT KIZILDERİLİ TROLLÜ
Nasa, 1966 yılı civarında aya gidecek Apollo astronotlarını eğitmek için Kızılderili rezervasyonu sınırlarında bulunan ve ortamı Ay yüzeyine çok benzeyen Tuba City'ye götürmüş.
Astronotlar çalışmaya başlamış. Acayip görünümlü kamyonların arasında sadece 2 uzay giysili Astronot görünüyormuş uzaktan.
Yakınlarda da yaşlı bir Navajo çobanı ile oğlu koyun otlatıyormuş. E iki astronot dikkatlerini çekmiş izlemeye başlamışlar. Bu arada da bazı Nasa personeli onları fark etmiş ve yanlarına gelmiş. Çoban İngilizce bilmediği için oğlu aracılığıyla o iki acayip adamın ne olduğunu sormuş. Nasa personeli de;
Kzilderili: "O adamlar aya gidecek astronotlar, eğitim yapıyorlar" deyince çoban çok heyecanlanmış ve "Astronotlarla aya bir mesaj yollaması mümkün mü?" diye sordurmuş oğluna. Nasa personeli bunun çok orijinal bir şey olacağını düşünüp bir koşu teyp getirmişler ve adamın mesajını Navajoca teybe kaydetmişler. Mesaj kaydı bitince Nasa personeli çocuktan babasının mesajını tercüme etmesini istemiş ama çocuk reddetmiş.
Daha sonra Kızılderili rezervasyonunda birçok kişiye yanaşmışlar, her biri önce – "Cık cık cık" demiş sonra da mesajı tercüme etmeyi reddetmiş. Ama en sonunda eline para sıkıştırılınca bir genç yaşlı adamın mesajını tercüme etmiş:
–"Bu heriflere dikkat edin, topraklarınızı çalmaya geldiler" Kaynak: kizilderili.net
NE KADAR OLDU
Mardin'in Midyat İlçesi Mercimekli Köyü'nde, Michael Jackson için mevlit okutulunca köyde kavga çıkalı 8 yıl oldu.
AlkışlıYorum
Karıma araba kullanmasını öğretiyorum.
"Birinci vitesle kalk, şimdi ikiye at." Buraya kadar iyi ama ısrarla ikinci viteste devam eden sevgili karıcığıma, "Hızlan biraz, üçüncü vitese at" dediğimde yaklaşık bir kilometre sonraki kavşağı göstererek "Kavşakta yavaşlamayacak mıyım zaten?
Ne gereği var şimdi üçün, dördün" diyor.
Tembelliğin bu kadarına pes diyorum, başka da bir şey diyemiyorum.
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- Yazarlar
- Lütfi Albayrak
- Erkek arkadaşınız neden sizden ayrılır
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