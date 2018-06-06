Kadın çantasının anatomisi
Ama göz ucu ile çantaya bakmadan geçemem. Çantanın içinde sadece kendisi yoktur. Bildiğiniz her şey vardır. İsviçre çakısı gibi. Hele bir kadına denk geldim çantasında rulo tuvalet kağıdı vardı.
Genelde alışveriş merkezlerinde karşılaşılır.
Alışveriş yapılmıştır. Alınan elbisenin mutluluğu ile yüzünde tebessüm olan bir kadın çantasının içine girmiş ve cüzdanını arar. Arar arar ama aradığını bulamaz bir türlü.
Arada "Hay Allah ya nerde bu" gibi söylemler başlar. Fakat arkadaki kuyruktan öksürük ile homurdanma arasında sesler gelir. Hele yanında eşi veya sevgilisi varsa adamın yaşadığı sinir ve adrenalin katsayısını matematiksel olarak çözemezsiniz.
Adam cüzdanını çıkarır "Hayatım ben ödeyim istersen" ile zamanı kısaltmaya çalışır. Fakat kadın "Dur şurda olması lazımdı şimdi bulacam" ile panik halde bütün çantayı kasiyerin önüne boşaltır.
Ne olursa olsun olay da çözüme ulaşmıştır.
Zavallı adam ise kadının çantasından dökülenleri utanarak hızlı bir şekilde çantaya geri atar.
Bir de şunu es geçmeyelim. Eğer telefon çalıyorsa ve ses çantanın içinden geliyorsa, o ses en baba korku filmlerini geride bırakır. Bir mekanda oturuyorsunuz telefon çalıyor ama bir türlü telefon nerde bulunamıyor. Sen karşıdan yardım etmeye çalışırsın şurdan geliyor şuraya bak diye ama kardeşim surround gibi çantanın her yerinden aynı uzaklıkta ses geliyor.
Yine çanta boşaltılır ve bulunur. Eğer karşıdaki arayan isen telefon nasıl oluyorsa açılıyor:
Adam: Alooo.
Kadın: Kışırıttıı kışırtt.
Adam: Alooo aloooo.
Kadın: Kışırıttıı kışırtt.
Adam: Alooo aloooo.
Kadın: Kışırıttıı... Allah belanı versin nerdesin yahu.
Adam: Ya niye beddua ediyorsun.
Kadın: Düüüüdd düd düd.
5 dakika sonra adamın telefonu çalar.
Adam: Alooo.
Kadın: Sen mi aradın canım.
Adam: Niye beddua ettin bana.
Kadın: Ne bedduası...
Adam: Demin telefonu açtın. Allah belanı versin dedin.
Kadın: Haaa sana değil telefona ettim.
Adam: Haa! Esas takıldığım konu ise özellikle son dönemde gördüğüm kızların bir askılık edasıyla hiç bozmadan kıvrılmadan çantayı kollarında nasıl taşıdıkları.
Yürüyen heykel edası gibi kolda ne titreme ne hareket var. Vücudun bütün yerleri hareket halinde ama askı vaziyetindeki kol kıpırdamıyor. Kolay değil. Tek ayak cezası gibi ama kadın için zor yoktur.
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- Lütfi Albayrak
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