İnsan Davranışları Hakkında Psikolojik Gerçekler
Aşağıda, kendinizi ya da başkalarını daha iyi anlamanıza yardımcı olacak en şaşırtıcı psikolojik gerçeklerin bir listesi var.
16 ile 28 yaşları arasında ortaya çıkan arkadaşlıkların sağlam ve uzun ömürlü olması daha olasıdır.
Kadınlar genellikle sesi derin ve hisli olan erkekleri tercih ederler çünkü onları kendilerinden emin ve agresif olmayan bir tip olarak görürler.
Size en iyi tavsiyeleri veren kişiler genellikle en fazla sorunla boğuşan kişilerdir.
Bir kişi ne kadar zekiyse, ne kadar hızlı düşünüyorsa, el yazısı o kadar anlaşılmaz olur.
Duygularımız, hissettiklerimiz iletişim tarzımızı etkilemez. Tam tersine kurduğumuz iletişimlerin ruh halimiz, duygularımız ve hissettiklerimiz üzerinde etkisi vardır.
Bir kişinin, restoran çalışanlarına nasıl davrandığı karakteri hakkında pek çok şeyi ifade eder.
Güçlü bir suçluluk duygusu içinde yaşayan insanlar diğer insanların duygu ve düşüncelerini anlamakta daha iyidir.
Erkekler, kadınlardan daha komik değildir.
Başka insanların kendi mizahlarına karşı tutumlarını takmadan daha fazla şaka yaparlar. Kadınlar ise taktığı için daha az eğlenceli gözükür.
Utangaç insanlar, kendileri hakkında çok az konuşurlar fakat bunu insanlara kendilerini çok iyi tanıdıklarını hissettiren bir şekilde yaparlar.
Geceleri çok fazla şey düşünmekten uyuyamıyorsanız kalkın ve bunları yazın, bu zihninizi rahatlatacak ve uyumanızı sağlayacaktır.
İyi geceler ve günaydın mesajları beynin mutluluktan sorumlu kısmını harekete geçirir.
(Bana iyi geceler niye demedin?)
Bir kadının sır tutabilme süresi ortalama 47 saat 15 dakikadır.
Başkalarını mutlu etmeye çalışan insanlar genellikle kendilerini yalnız hissedenlerdir.
Ne kadar mutlu olursak o kadar az uykuya ihtiyaç duyarız.
Sevdiğiniz birinin elini tutmak, acılarınızın ve endişelerinizin azalmasını sağlar.
Zeki insanlar, arkadaş sayısı bakımından ortalamanın altında arkadaş edinirler çünkü daha seçicidirler.
En iyi arkadaşınla evlenmek (arkadaşınmış gibi bir sevgili) boşanma riskini %70 oranında ortadan kaldırır ve evliliğin ömür boyu sürmesi daha olasıdır.
Erkek arkadaşı çok olan kadınlar kendilerini daha mutlu hisseder.
Dil, düşünce biçimini de değiştirir. İki dili konuşan insanlar bir dilden diğerine geçtiklerinde farketmeden kişiliklerini de değiştirebilirler.
(İngilizce konuşurken yükselen ses tonu, ağzın kayması ve birden gelen cool'luk )
Uzun süre yalnız kalmak günde 15 adet sigara içmek kadar sağlığınızı kötü etkiler.
Seyahat etmek beyin sağlığını güçlendirir ve kişinin depresyon, kalp hastalıkları riskini azaltır.
İnsanlar, gerçekten ilgilendikleri şeyler hakkında konuştuklarında daha çekici görünürler.
İki kişi birlikte konuşurken, bu kişilerden biri ayaklarını hareket ettiriyorsa bu güçlü bir sıkılma ve anlaşmazlık belirtisidir, konuşmanın bitmesini ister. Kaynak: https://brightside.me
Bilmemek değil öğrenmemek...
NE KADAR OLDU
Esenler'de bir uyuşturucu satıcısı, baskına gelen polisleri görünce Kur'an okumaya başlayalı 4 yıl oldu
AlkışlıYorum
Dün aldığım astronot piranalarını bu sabah tavuk parçalarıyla beslerken annemin yaptığı yorum: "Babaanneni de atsak böyle yerler mi oğlum?"
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- Lütfi Albayrak
- İnsan Davranışları Hakkında Psikolojik Gerçekler
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