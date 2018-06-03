Kalbi kırılan erkek
Teatral bir tarzda intikamını alamaz veya ne bileyim 'Hatırlar mısın eskiden fakir ama seni seven biri vardı' tarzı ağlak şeyler söyleyemez. Ancak şunu yapar, bir sonraki ilişkisinde kıran taraf olur, haklı veya haksız bir şekilde, 'Siz hepiniz aynı değil misiniz ulan' deyip infazı gerçekleştiriverir.
Yani bir şekilde zararı birine dokunur.
Etrafta- ki ilişkilere baktığımız- da ilk kim başlattı bu kan davasını bilmiyoruz ama bir piramit gibi etkilenen sayısı artmakta.
Kalbi kırılan erkeğin en iyi yapabileceği şey yazmaktır.
Şiir yazmak.
Roman yazmak.
Başka kızlara yazmak.
Rakıya yazmak.
Duvara yazmak (Çişsel sanat)
Ölüme yazmak (İçsel çaresizlik)
Kendini avutma sözleri vardır bu durumlarda:
Biz neler içtik.
Ne sevdalar gördük.
Ne kazıklar yedik.
Bak hala burdayız.
Kalbim kırık, bunu bir tek ben bilirim.
Kimseye söylemem.
KARAKTERE GÖRE: Karakterine göre değişir, ancak karakterine göre yapabileceklerini şöyle sıralayabiliriz:
Entelektüel bir adamsa ayrılık konuşmasında kızı aşağılar.
Erkeğin ağzı biraz iyi laf yapıyorsa çok ağır imalı laflar edebilir.
Sosyal bir adamsa ayrılırken ses çıkarmaz, akabinde gider misilleme yapar, kızın arkasından konuşur, kızın arkadaşları ile arası iyiyse hepsini kıza düşman edebilir.
Kavgacı bir adamsa, ayrılık olduktan sonra kızı birlikte gördüğü ilk erkeğe dalar. Döver mi, dayak mı yer orası muamma.
Bilgisayar ile arası iyi bir adamsa, kızın bütün internet üzerindeki hesaplarını hackleyip oraları hayal gücüne göre değiştirerek (Facebook'a garip statüler yazmak gibi basit şeylerden, arkadaşlık bulma sitelerine fotoğraf koymaya kadar) kızı sanal alemde rezil eder.
Durumu ağırlaşmışsa arkadaşlarıyla oturup içer ve dertleşir.
Muhtemelen arkadaşları; "Lan o kız zaten yolluydu, boşver kanka ya sen daha iyisini bulursun" der.
Ardından bilgisayarda oyun oynarlar veya pes atarlar. Eğer teknolojiden yoksunlarsa eşli batak çevirirler.
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Bilmemek değil öğrenmemek...
Hipopotamlar insandan daha hızlı koşarlar.
NE KADAR OLDU
Adana'da lüks arabasıyla kaza yapan gencin babası,arabanın durumunu görünce kaza yapan oğlu yerine araba için üzüleli 4 yıl oldu
FIKRA
- Pazar yerine kamyonla girip 23 kişiyi öldürmekle suçlanıyorsun.
- Frenim patlamıştı.
Sağ tarafta pazar vardı sol tarafta da bir adam yürüyordu. Pazara gireceğime şu adama çarparım diye sola kırdım.
- Eeee sonra.
- Adam pazara kaçtı.
ALKIŞLIYORUM
Senin hakkında "Salak bu" demişlerdi de inanmamıştım. Ta ki "Neden küvetin tıpasını çekmedin?" diye sorduğumda;
''Salak, su gitsin çekeceğiz herhalde, köpükten görünmüyor'' diye cevap verene kadar...
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- Lütfi Albayrak
- Kalbi kırılan erkek
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