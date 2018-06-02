“Seni seviyorum!” sözü yerine daha çok cezbeden sözler!

Herkes birbirini seviyor ya hani, oh ne güzel dünya. Ama kimin sevgisi gerçek ve samimi?

İşte kafalar çok karışık.

Bu yüzden "Seni Seviyorum!" demek yerine söylenilmesi gereken çok daha samimi ve gerçekçi sözleri bir görelim.

"Özledim seni!"

Size bu cümleyi gönderen erkek gerçekten bayağı bir cesarete sahip demektir.

Her insan daha doğrusu her erkek cesaret edemez bu cümleyi dile getirmeye. Bu demek oluyor ki, sizi ve yaşadıklarınızı düşünüp eksikliğinizi hissediyor sevgiliniz. Ne kadar mutlu edici değil mi bu söz? Özlenilmek çok güzel bir duygu.

"En kötü anımda bile beni gülümsetiyorsun!"

Bir ilişkide gülebilmek, başarılı bir ilişkinin önemli bir parçasıdır. Birlikte gülmek daha fazla huzur verir ve sizi birbirinize bağlar. Sizin onu gülümsetebiliyor oluşunuz, sizi gerçekten sevdiğini gösterir!

"Kokuna aşığım!"

Hani filmlerde olur ya, kadın başını göğsüne yaslar sevgilisinin, o da saçlarını sever kokusunu içine çeker?

Ya bir erkeğin/kadının sevgilisinin kokusuna aşık olması kadar daha romantik bir şey yok.

"Uykudan uyandığında o kadar masum ve tatlı oluyorsun ki!"

O saçlar başlar darmadağın olduğu halde sizin o halinizi seviyorsa gerçekten ikramiye çıkmış gibi bir şey oluyor. Bulunmaz bir nimettir her haliyle seven sevgili.

"Gömelim mi iki lahmacun?"

İlk bakışta tuhaf gelebilir ama bir erkeğin sevgilisine yemek "gömelim mi" demesi kadar mükemmel bir şey olabilir mi? Bir düşünsenize, yemek yerken bile seviyor sizi hatta ve hatta senin kilo alabilme ihtimalini bile seviyor.

Tam bir beyaz atlı prens! kizlarsoruyor.com/ Laylazelzel

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Bilmemek değil öğrenmemek...

Kereviz yerken harcanan kalori, kerevizin içindeki kaloriden daha fazladır.



NE KADAR OLDU

Pele'nin 15. dakikada oyundan atılmasına taraftar isyan edince, hakem Pele'nin oyuna yeniden girmesine ses etmeyeli 49 yıl oldu.



FIKRA

Öğrenci derse geç kalmıştı. Öğretmen niye geç kaldığını sordu. Öğrenci "Arı soktu" dedi.

Öğretmen: "Nereni soktu?" Öğrenci:

"Söyleyemem." Öğretmen kızdı, "Otur!" diye bağırdı.

Öğrenci boynunu bükerek cevap verdi:

"Oturamam!"



​AlkışlıYorum

Sezai isimli arkadaşımın ismini 'Sezayi' olarak yazan ve arkadaşımın "Abi Y yok" ikazı üzerine de kağıttaki 'Y' harfini göstererek "Aha burda yaa!" diye karşı çıkan görevliye de ben bir alkış istiyorum.