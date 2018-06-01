Kaybedenler kulübünden çıkmak istiyorsanız bu alışkanlıklardan kaçının!
Yanlış: Üniversiteye sadece torpilin varsa girebilirsin!
Doğru: Giriş sınavını geçemedim, önemli değil. Seneye daha çok çalışırım ve geçerim!
Suçlayacak başka birisini bulmaya çalışmak, kişiye sorunun çözüldüğüne dair sahte bir his yaşatır.
Kendimizi başkalarıyla kıyaslamak
Yanlış: Daha 24 yaşında ve şimdiden evlendi!
Doğru: Bu yıl 10 kilo verdim!
Kendinizi başkalarıyla kıyaslamak yerine geçmişteki halinizle kıyaslamalısınız. Mesela 1, 5 ya da 10 yıl önce...
Kendimize inanmamak
Yanlış: Yeteneğinizi kendinize saklamak.
Doğru: Yeteneğinizi insanlarla paylaşabilmek.
Kendinize inanın ve güvenin. Doğru zamanı yakaladığınızda ise kendinizi göstermekten çekinmeyin.
Hedeflerimizi ve prensiplerimizi bırakmak
Yanlış: Sağlıklı bir yaşam stilim var!
20 dakika sonra...
Doğru: Düzenimi bozamam, almayacağım...
Değerlerinizi biliyorsanız, karar vermek zor değildir...
Diğer insanlarla nasıl iletişim kurulacağını bilmemek
Yanlış: Daha hızlı yapın!
Doğru: Beyler, işin bitmesi ne kadar sürer?
Sadece iş hayatında değil, özel hayatta da ilişkiler kurmak çok önemli!
Yapılacakları ertelemek
Steve Jobs şöyle demiş: "Bugün son günün olsaydı yapmayı planladığın şeyleri yapmak ister miydin?" Bu söz ertelemeyi bırakıp, hayatınızı yaşamaya hemen şu an başlamanız için ideal bir ilham kaynağı!
Başkalarının düşüncelerini reddetmek
Yanlış: Eminim!
Doğru: Böyle düşünüyorum ama yanılıyor da olabilirim...
Bir insan ne kadar liyakatlı ise kendi düşünceleri hakkında o kadar daha az tartışır ve ısrar eder.
Ucuz ya da ücretsiz şeyleri sevmek
Yanlış: Buna neden ihtiyacın vardı?
Doğru: Fark etmez! Sadece 2 TL!
Baron Rothschild şöyle demiş: Ucuz şeyleri alacak kadar zengin değilim!
Dedikoducu ve kötüleyici olmak
Yanlış: Sonunda boş zamanım var!
Hadi her şeyi anlat!
Doğru: Sonunda boş zamanım var...
Kıskançlık hissi kişinin kendi hayatından mutlu olamamasından doğar. Önce kendimizle mutlu olmalıyız.
Kaynak: https://brightside.me/inspiration-psychology/9- habits-that-can-make-a-person-become-a-loser-450610/
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65 Bin Mesaj Atınca Tutuklandı
Arizona eyaletinde yaşayan Jacqueline Ades'in hayatı, geçtiğimiz yaz internetten tanıştığı bir adamın ardından değişti.
İsmi açıklanmayan adamla sadece bir kez buluştuktan sonra onu kısa mesaj yağmuruna tutan Ades, günde ortalama 500 kez olmak üzere toplam 65 bin kez yazılı olarak tacizde bulundu.
Ades, tehdit, taciz gizlice takip etme (stalk) ve mahkemeye mazeretsiz katılma suçlarından tutuklanarak 8 Mayıs'ta cezaevine gönderildi.
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ALKIŞLIYORUM
Cep telefonunu bizde unutan canım yengemi yine cep telefonu numarasını arayarak haber vermeye çalışan benim canım annem. Zil sesini duyunca da hiç istifini bozmadan; ''Kızım, bak bakayım kimmiş. Yengem telefonu unutmuş de'' diyen de yine kendisi.
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- Lütfi Albayrak
- Kaybedenler kulübünden çıkmak istiyorsanız bu alışkanlıklardan kaçının!
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