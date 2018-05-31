Paranoyak sevgili
En çok görülen vaka ise okuyunca size bir yerden tanıdık gelecektir:
Telefon çalar:
- Kim arıyor?
- Arkadaşım.
- Arkadaşın kim?
Telefon açalır ve konuşulur.
- Kim arkadaşın?
- Ayşe.
- Ayşe kim?
Bu diyalog bitmek bilmez bir şekilde devam eder.
Böyleleri, ilişkinin temellerini alttan alttan oyan sevgilidir. Terk edileceğini hissettiğinde kısa süreli olarak süt dökmüş kediye dönüşür.
Ama biraz zaman geçtikten sonra özüne döner ve insanı çileden çıkartmaya kaldığı yerden devam eder.
Çıkardığı kavgalarda sığınağı;
'Ama ben seni çok seviyorum ve çok kıskanıyorum, ne yapabilirim söyler misin'dir ki, ilk zamanlarda bu 'E peki madem tamam'larla geçiştirilebilse de belli bir zaman sonra can sıkıcı olur ve çekilmez hale gelir. Bu durumda konuşmak kafi gelmez. Herhangi bir şekilde olayı düzeltebilme imkanı olmayacağından bence çıkmaza girilir.
Böyle sevgililer kişiyi hasta edebilecek güce sahiptir. Bir bakmışsınız, siz de bu hastalığa yakalanmış olabilirsiniz.
Etrafta bildiğiniz kendi kendine dolaşan bir insan ve sürekli hesapta kitapta olan kişi olursunuz.
- Necati...
- Söyle hayatım..
- Necati, neden yere bakarak yürüyorsun?
- ...
- Yoksa...
- ...
- Necati, Allah belanı versin. aldattın beni di mi. Aldattın aldattınnnnnnnnnnnnnnnnnn...! Nefret ediyorum senden.
Ayrılıyoruz..
- Ney? Nasıl!
Böyle durumlarda en çok dikkat edilen şey ise facebook ve twitter iletileri...
Yazdığınız şeye dikkat etmelisiniz.
Hemen kendine yorabilir o anda sizin için tehlike çanları çalabilir. Telefon bu konunun en çok kullanılan malzemesi.
Telefon rehberi gizlice kontrol edilir. Kız isimleri varsa çaktırmadan aranır. Onu bile geçtim, duymamış olduğu erkek isimleri bile kontrol edilir.
Her gün çiçek bırakan gizli aşığını buldu
'Kapına kırmızı bir gül bıraktım' diye pek çoğumuzun bildiği eski bir şarkı vardır. Bu hikayede de kapıya gül bırakma var fakat gülü bırakan kişi kadını tahmininden daha çok şaşırtacak biri.
Hem de farkındaysanız bir gül iki gül değil verandayı gül bahçesine çevirmiş.
İşte yakışıklı aşığımız..
Kadının cevabı mı ne oldu? Tabii ki EVET
NE KADAR OLDU
Esra Erol'un evlilik programında gelin adayına talip olan adam, "Plazmada başka görünüyordun" diyerek izdivaçtan vazgeçeli
6 yıl oldu
Bilmemek değil öğrenmemek...
Kalınlıği ve büyüklüğü ne olursa olsun hiçbir kağıt parçası 7 kereden fazla katlanamaz. Bak şimdi deneyeceksin boşuna deneme.
AlkışlıYorum
Alışveriş yaparken "Is it the last price?" (Son fiyat bu mudur?) diye sordu. Yanına gittim, ''Merhaba kardeş, Türk müsün?'' dedim. ''Evet, nasıl anladın?'' dedi. ''Sence?'' dedim. ''Tipimden mi?'' dedi. ''Evet'' dedim geçtim gittim...
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- Lütfi Albayrak
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