Toplu taşıma kokarcaları
Genelde bu insanların sayısında yaz mevsiminde bir artış yaşansa da ne yazın ne de kışın bu kişilerle yolculuk çekilmez.
Hele ki şehirlerarası bir otobüste pis kokan bir insanın yanına düşerseniz, tüm otobüs tarafından sabır duaları yardımı almanız mümkün olabilir. Yine de siz yanınızdakine imalı bir şekilde kolonyalı mendil veya kolonya gibi koku dindirici nesneler ikram etseniz de ya da kötü koktuğunu doğrudan söyleseniz de yapacak fazla bir şeyiniz yoktur. Bir şekilde durumu önceden sezip onlardan uzak durulmalıdır.
Aslında "Ter kokusunu antiperspirant denen koltuk altı kozmetik malzemesi ile engelleyebilirsin. Bir dost" yazılı bir not ile doğru yola sevk edilmesi gereken insanlardır.
Hele bir de ayakta iseniz ve yanınızdaki adamın yukarıdaki tutacaktan tuttuğu anda burnunuz ile adamın koltuk arasında kalan kısımdaki duyduğunuz koku anında kendinizi öldürmek istediğiniz kadar ya da o koltuk altı sahibini öldürmediyseniz sizin bir daha katil olma şansınız yok. Genellikle tutunurken o koku size vurur; çevredekilerin koklama hassasiyetini kaybettirirler. O kokuyu duyduğumda meşe odunuyla kişiyi eşek sudan gelinceye kadar dövesim geliyor.
Su var, sabun var, duş almak bu kadar mı zor geliyor da sabah sabah kokarca gibi dolaşıyorsunuz. Bari kokarca kardeş duş almadın deodarant sık be adam ya da kadın. Şimdi yeni moda metrobüs kokusu.
Hatta metrobüsleri yeni mandalina, lavanta gibi kokular salgılıyormuş. İyi de kardeşim bu kokular ter kokusu ile bileşken olunca sen düşün kimyasal birleşimi.
Yazın koyu ter kokusu, kışın da sulu yemek kokusu icra ederler. Tövbe tövbe nimete de laf ettik ama gerçekten lahana bile pişerken daha iyi kokuyor ya. Hayır dikkatimi çekiyor özellikle otobüsteki tutacakların üstündeki reklamlar da koltuk altı jeli markaları.
Bilinç altına yerleştirmeyi çalışıyorlar ama yemiyorlar. Temelinde halkımızın kirli değil de üşengeç yapılı olmasının yatttığını düşündüğüm olayın kahramanlarıdır.
Hele ki yellenme boyutuna gelince. Artık bazı kişilerinde arabalar gibi egzos muayanesinden geçmesini bekliyorum. Ya kardeş toplu taşıma aracında, o havasızlıkta o kokunun yanında bir de sen gaz veriyorsan, tutamıyorsan kendini, senin de bir egzoz muayenisinden geçmen lazım.
Bilmemek değil öğrenmemek...
Liseyi bitirmiş birinin ortalama 1500 saat Türkçe dersine girmiş olmasına rağmen herkes yerine herkez yazabildiğini biliyor muydun?
NE KADAR OLDU
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AlkışlıYorum
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- Lütfi Albayrak
- Toplu taşıma kokarcaları
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