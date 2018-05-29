Ayrılık yakın meşaleleri yakın
Bunun adı sanı belli partnerin seni terk edecek. Bu duruma hazırlansan iyi olur.
Öyle altında iyimser düşünceler arama.
Sevgilin bitirmiş, uzatmaları oynuyor.
Hem de amacı, sana son dakika golü atmak.
Sonra sen yine meşhur Sadri Alışık'ın repliği ile "Bu da mı ofsayt hakim bey" der kalırsın.
NASIL ANLARIZ
"Ya ben anlayamıyorum. Nasıl anlamam lazım" dersen, öyle başka gazetelerdeki DÜMEN'den cevaplar vermeyeceğim.
İyi oku, idrak et, özet çıkar, yarın soracağım.
Geyiği bırakalım. Bu şahsına münhasır terbiyesiz sevgililerin, sizi yarı yolda bırakacağını nasıl anlarsınız. Aramaz, sormaz sizinle ilgilenmez. Bir süre önce "Senden asla ayrılamam, beni hiç bırakma" diyen sevgili gitmiş yerine yabancı biri gelmiştir.
Yabancı biri gibi soğuk, yabancı biri kadar yabancı. Aklınıza hiç gelmez önceleri bu ihtimal, ona kalpten o kadar bağlısınızdır ki düşünmezsiniz, düşünmek istemezsiniz.
Sonra belirtiler başlar, telefonlar isimlerle açılmaya başlanır, sizin içinizden karşı tarafa sarf ettiğiniz sözcüklerin artık bir önemi yoktur.
Kalem kırılmıştır bir kere. Çok dikkat edin sizin açığınızı yakalamak ister. Açığınızı yakaladığı anda şaptanadak aldığı pası gole çevirir.
SON ZAMANLAR
Son safhada ise artık son darbenin yapıldığı safhadır; "Biraz ara verelim düşünelim", bundan büyük ihtimalle dönüş olmaz.
Ne kadar çok severseniz sevin, artık eskisi kadar sevilmediğinizi, karşınızdakinin "Senden ayrılamam, beni bırakma oldu mu?" diyen tanıdık sıcak sevgilinin olmadığını kabullenmeniz gerekir. Artık o yabancı olmuştur.
Bunu o söylemez. Onu tanıyan biri olarak ses tonundan, konuşmalarından hatta nefes alıp verişinden anlarsınız bunu.
Bu safhadan sonra yapacak hiçbir şey bulunmaz. Ne kendini üzmenin ne de karşı tarafı sıkıp yormanın bir anlamı yoktur.
Unutmayın hiç kimse vazgeçilmez değildir.
Salla gitsin.
NE KADAR OLDU
Cüneyt Arkın, dünyaya saldıran düşmanla mücadele etmek için gittiği ülkeye giriş yaparken "Yabancı Ülke" yazılı tabela görüleli 34 yıl oldu
FIKRA
Gariban bir köylü şehre inmişti. Büyük bir mağazada iki kişinin karşılıklı oturup konuştuklarını gördü. İçerde bir masa ve 3-4 koltuktan başka bir şey görünmüyordu.
Merak etti ve içeri girdi:
- Selamünaleyküm ağalar.
- Aleykümselam hemşehrim ne istiyorsun?
- Merak ettim acaba burada ne satıyorsunuz?
Köylü ile dalga geçmek isteyen satıcı sırıtarak cevap verdi:
- Eşek satıyoruz.
Köylü de taşı gediğine yerleştirdi:
- Sadece ikiniz misiniz yoksa daha var mı?
ALKIŞLIYORUM
Canlılar ünitesini işlerken öğrencime canlılara birer örnek ver diyorum. Başlıyor saymaya: "Camız, manda, öküz..." Kız öğrencim lafı yapıştırıyor: "Öğretmenim bu hep kendi cinsinden örnek veriyor."
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- Lütfi Albayrak
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