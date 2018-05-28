Sevgilisinin yanında başka kıza bakan adam
Kimisi ise anında eror verip şiddete başvurulabiliyor.
2 şıkta da gerçekleşen genel olaylar aşağıdakiler gibi örneklenebilir.
Örnek 1) Bu erkeğimizin zaten kafasında az olan saçları o an itibarıyle yolunur; omuz ve döş kısmı yumruklanır.
Yüzü de caart diye yolunur. Tabii çok da zarar verilmeden.
Örnek 2) Bu erkeğin küçük düşürdüğü kızın elinde 24'lük tuvalet kağıdı ambalajı vardır. Ve o naylon ambalaj o erkeğin kafasına geçirilir. Tahmin edilemeyen bir şey olur. O fıldır fıldır gözlerin bulunduğu kafa tuvalet kağıtlarının ambalajına sivri gelir; ambalaj patlar ve rulolar tüm marketin sağına, soluna fırlayıp yuvarlanır.
- Çok güzel dii mi?
- Kim? (Anlamazlıktan gelinir ama sevgili yemez tabii) - Bütün gece boyunca gözünü alamadığın hatun!!!
- Yok ööle bişii. Evet hatun güzel ama dişleri yamuk...
Dişleri yamuk kısmı ile karşı tarafa pislik atılır ama sevgilin yemez.
Genellikle Cafer'in şu malum meseleyi bez ile temizleme çabasında olduğu gibi olay yatıştırılmaya çalışıldığında aşağıdaki tehdit-i muhabbet gerçekleşir.
- Benim yanımda başka kızları kesersen direkt terk ederim seni.
- Ya kesmem de yanlışlıkla da mı bakmayayım, yani sonuçta istem dışı...
- Yanlışlıkla bakamazsın zaten ama olsun yanlışlıkla da bakmayacaksın!
- Biraz yavaş ol ne o hemen terk ediyon...
- Sen de yapma o zaman. Erkek arkadaşlar lafım size.
Sevgilisi tarafından fark edilmediğini, çaktırmadan baktığını sanıyorsunuz.
Fakat her kadın, erkeğinin başka kızı kesmesini farkeder; istisnası var mıdır?
Yoktur.
Gözü kara erkekler de yok değil.
Sevgilisinden ayrıldığında rahat edeceğini düşünen ancak ayrılık sürecinde aradan 6 ay geçince dimyat, pirinç ve bulgur arasında korelasyon kurabilen erkektir o.
NE KADAR OLDU
Gebze'de sağlık sorunları nedeniyle 2 ay izne ayrılan Dr. Taner Gündoğdu'nun hastaları doktoru öldü sanarak helva dağıtalı 8 yıl oldu
FIKRA
Bir tavşan ormanda koşarken , esrar saran bir zürafa görür. Ona:
- Dostum zürafa , içme bunu, sağlığına zararlı , koşalım form tutalım der ve başlar bunlar koşmaya.
Biraz sonra kokain çekmeye hazırlanan bir fil görürler ve tavşan:
- Fil arkadaşım , kokaini bırak , gel bizimle koş beraber form tutalım. diyerek ikna eder.
Biraz koştuktan sonra kendine eroin enjekte etmeye hazırlanan aslanı görürler. Tavşan:
- Sevgili aslan kardeş , batırma kendine bunu , gel bizimle koş, sana da iyi gelir. der.
Aslan yaklaşır tavşana ve yumruğunu indirir tavşanın suratına. Diğerleri şaşkın bir şekilde:
- Niye yaptın bunu, iyiliğimizi istiyordu. derler. Aslan:
- Bu salak her extacy aldığında ormanda deli gibi koşturuyor bizi. der.
- Haberler
- Yazarlar
- Lütfi Albayrak
- Sevgilisinin yanında başka kıza bakan adam
Abone olmak için daha iyi bir zaman olamaz. E-Gazeteye abonelik aylık sadece 6,49 TL. E-Takvim aylık sadece 2 TL. Hemen katılmak için tıklayınız.
- En ağır küfürlerimizi sonuna kadar hak eden 18 eşya 27 Mayıs 2018, Pazar Bu eşyaların bizimle bir derdi olmalı. En ağır küfürlerimizi fazlasıyla hak ediyorlar... Serçe parmak avcısı...
- İlginin manyaklığını çıkartanlar 26 Mayıs 2018, Cumartesi Bütün insanlar ilgi odağı olmayı sever. Kadın-erkek farketmez. Ama oyunu çirkin oynamaya gelince kadınların bu...
- İlk buluşmalarda hangi renk kıyafetler giymeliymişiz 25 Mayıs 2018, Cuma Elbette hepimiz ilk buluşmadan önce ayna karşısında 50 farklı kıyafet giyip çıkarmayı deneyimlemişizdir. Peki böyle...
- Aşk kapıyı çalınca “Şrrrank” diye açmamızı gerektiren gerçekler! 24 Mayıs 2018, Perşembe Biliyorum birçoğumuz yeni bir ilişki konusunda oldukça muzdarip, gerek geçmişte aldığımız yaralar gerekse çevremizde...
- Bekar evinin genel özellikleri 23 Mayıs 2018, Çarşamba Bekar kişilerin yaşadığı ev... Genellikle çok sayıda makarna ve yumurta stoğunun hazır tutulduğu, mutfakta ve...
LÜTFİ ALBAYRAK Tweetleri
- En ağır küfürlerimizi sonuna kadar hak eden 18 eşya
- İlginin manyaklığını çıkartanlar
- İlk buluşmalarda hangi renk kıyafetler giymeliymişiz
- Aşk kapıyı çalınca “Şrrrank” diye açmamızı gerektiren gerçekler!
- Bekar evinin genel özellikleri
- Türk Hava Kuvvetleri’nde plaza dili gibi yerleşmiş kurum içi konuşma kalıpları
- Adamlığa giriş: Bazı erkeklerin kursa giderek öğrenmesi gereken dersler
- Gece geç saatte değil, sabah erken saatte uyuyanların 6 ortak özelliği
- Erkeğin futbolu
- Sabah uykusu