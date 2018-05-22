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Lütfi Albayrak Lütfi Albayrak
  • 22 Mayıs 2018, Salı

Türk Hava Kuvvetleri’nde plaza dili gibi yerleşmiş kurum içi konuşma kalıpları

Her iş kolunda o işe ve sektöre ait bir konuşma dili oluşuyor hâliyle.
Türk Hava Kuvvetleri, kendine ait eğlenceli bir kurum içi dili olan bir yerdir. Bu dil sizi plaza dili ve edebiyatı gibi rahatsız etmez ama iş amaçlı veya kişisel konuşmalarda işinizi çok kolaylaştırır. Örneğin;
ŞAKİR: İhtiyaç duyulduğu anda veya yeri geldiğinde kullanılan yazı taslaklarına verilen isimdir.
HAMİT: Size ikram edilen veya sizin tam da yenilirken üzerine denk geldiğiniz bilimum gıda maddesine ya da yancı olacağınız yemek organizasyonuna verilen isimdir.
YAY YÜKLÜ BEKLEMEK: Bir iş için hemen koşturmaya hazır durumda olmak (olumlu) veya paniğe, telaşa kapılmak için neredeyse hazır beklemek (olumsuz) gibi bir anlamdadır.
COFLAMAK: Meydana gelen veya olması muhtemel herhangi bir olay nedeniyle haddinden fazla bir şekilde tırsmak, korkmak, paniklemek demektir. COF: Aşırı derecede panik olan kişilere verilen sıfat. Cofcof şeklinde de kullanımı olur.
GÜMGÜM: Yeteneksiz, kabiliyetsiz kişi anlamında kullanılan bir kelimedir.
ÇOCUK: Ağırlıklı olarak kurmay kökenlilerin astlarına yönelik kullandığı bir hitap kelimesidir. Yoğun kullanımının nedenini muhtemelen Atatürk'ün bu kelimeyi sıklıkla kullanmış olmasına ve Atatürk de kurmay kökenli olduğu için Harp Akademileri'nde bu yönde bir alışkanlık edinilmesine bağlıyorum. PANİK BUTONU: Bir iş, görev ya da aniden gelişen durum için hemen işe girişmeyi ve/veya hemen o işe başlamayı ifade eder. Mesela "akşama ekstra uçuş çıkmış, panik butonuna basalım..." şeklinde kullanılır.
TAYYARE: Bildiğimiz uçak demek. genelde kıdemli pilotlar bu lafı kullanır ama ama bazen yeni yetme teğmenlerin bile söylediğini duydum. Neden bunu kullanma alışkanlığı var net bilemiyorum. Ama muhtemelen aircraft, aeroplane gibi bir durum hissediliyor ve ondan dolayı kullanılıyor.
PEDER HOSE: Bu doğrudan uçak bakımcılarının ve özellikle F-4'cülerin bir lafı. F-4'ün kanat ila gövde yakıt depoları arasındaki ana yakıt hattındaki hose assy isimli bir boruya verilen isimdir aslında.
ALBAY KAPATIŞI: Çalışan bilgisayarı windows üzerinden kapatmayıp doğrudan power tuşuna harst diye basarak kapatanlara söylenen bir laf. çıkış noktasını tahmin etmek mümkün ehehe.
eksiseyler.com

NE KADAR OLDU
Adana Emniyet Müdürlüğü, hırsızlığa karşı 4 bin kişinin apartman girişindeki zili çalıp kapıyı açıp açmayacaklarını test edeli 8 yıl oldu

FIKRA
Genç iş adamı uçağa binmek üzere havaalanına gelir ve bilet kontrolü yapılan masaya giderek, elindeki valizleri teslim eder.
Görevli kız, "Biletinizi alabilir miyim?" der.
Adam biletini verir ve ekler:
- Biletimden de göreceğiniz gibi New York'a gidiyorum. Ancak, verdiğim yeşil valizin Londra'ya, mavi olanın da Paris'e gitmesini istiyorum.
Görevli kız şaşkınlıkla:
- Özür dilerim, ancak bunu yapabilmem mümkün değil.
Bunun üzerine genç adam:
- Bunu duyduğuma çok sevindim.
Geçen sene yapmıştınız da!

ALKIŞLIYORUM
Yılbaşına saniyeler kala annem odadan çıkıyor. Televizyondan geri sayım sesleri ve 3, 2, 1 derken annem koşarak içeri geliyor, tutuyor kolumdan ve o müthiş soruyu soruyor: "Oğlum, okundu mu?" Okundu annem okundu, top da patladı, yeni yılın mübarek olsun.
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