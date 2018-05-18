İMSAKİYE RAMAZAN
Yol Durumu
  1. Aşkı yakalamak için tüyolar
Lütfi Albayrak Lütfi Albayrak
  • 18 Mayıs 2018, Cuma

Sabah uykusu

Bugün minibüste yazan aynen şuydu: "Bir sana hastayım. Bir de sabah uykusuna." Çok doğru değil mi?
Hepimiz sabah uykusuna bir şekilde aşığız. Hafta içi, işe gitmek sinir bozucu bir zorunluluktur. Sıcacık yatağı bırakıp, karanlık, ıslak ve soğuk sokaklara kendini atmak, sonra o sokakları bile aratan buz gibi iş yerine gitmek azaptır.
Toplu taşıma araçlarında zombi misali insan eti yiyecek gibi bakan mutsuz sıradan insanlar görürüz.
Bakmayın öyle basit gibi durduğuna, o uyku insanlara neler yaptırabiliyor.
Mesela bir arkadaşımın yorumu iyiydi: "Ya bu sabah uykusu yüzünden Sayısal Loto, Şans Topu, altılı oynuyorum." Düşünün o kadar tatlı geliyor.
Hele o alarmınızın dili olsa da konuşsa. Eskiden horozlu saatlerinizin ZIRRRR diye köpek öldüren şeklinde bir çalışı vardı.
Artık onun yerine cep telefonlarımızın girmesiyle istediğimiz şarkıyı koyabiliyoruz.
Ama eğer çok sevdiğiniz bir şarkıyı telefonunuzun alarm sesine ayarlarsınız o şarkıdan nefret edebilirsiniz. Deneyin isterseniz. Ne demiştik eğer alarm konuşsa şöyle derdi heralde:
- Uyannnnn. Günaydın.
Ertele tuşuna basarsan.
- Duymadın sanırım uyannn.
Ertele tuşu yine.
- Uyansana yaaaa. Ertele tuşuu.
- Uyansana lannnnnn. Ertele tuşu.
- Biraz daha alsın uykusunu bekleyelim. Sonra uyandırırım.
- Uyansana lan geri zekalı.
Ertele tuşu.
- Uyanmayanınnnnn!..
- Ertele - Başlarım ulan ben, bırakıyorum bu işi, anam ağladı seninle mi uğraşacağım lan. Bakınız sabah kalkan yüzlere.
Resmen öğleye kadar evrim geçiriyorlar. Patlamış gözler ile manasız bakışlar. Dokunsan havaya uçacak bir bomba kıvamında insanlar. Bazıları geçen dakikaları değerlendirip toplu taşıma araçlarında tanımadığı bir bedenin omzuna koyarak ağzını bırakın sinek kaçmasını martı girebilecek kadar açık uyuyan insancıkları görebelirsiniz. Neyse uykum geldi yazarken. Yazıma son verirken, "Bir size hastayım bir de sabah uykusuna."

​FIKRA
İngiltere Kralı George ile görüştüğü sırada, Gandi'nin üzerinde her zamanki gibi beyaz örtüsü vardır.
Davetten çıkınca bir gazeteci sorar:
- Kıyafetiniz, bir kralla buluşmak için yeterli miydi?
Gandi, hiç aldırmadan cevap verir:
- Kral, ikimize de yetecek kadar giyimliydi.. .

​FIKRA
Karısı adama sinirli bir şekilde söyleniyordu:
- Kafanda futboldan başka bir şey yok, futbol, futbol, futbol...
- Ne zaman evlendiğimizi bile hatırladığını sanmıyorum!
Adam sakin sakin cevap verdi:
- Tabii ki hatırlıyorum hayatım.
Galatasaray'ın Neuchatel'i beş sıfır yendiği gün.

NE KADAR OLDU
Şişli belediye meclis üyeliğine aday olan Şebnem Schaefer, seçimi kaybedince "Hedefim Almanya Dışişleri Bakanı olmak" diyeli 9 yıl oldu.

Bilmemek değil öğrenmemek
Doğadaki bütün canlıların dişisi, daha gelişmiş bir beyin yapısına sahiptir. . .

AlkışlıYorum
Minibüs şoförü birinci ışıkta kırmızıda geçiyor, ikinci ışıkta kırmızıda geçiyor, üçüncü ışığa geldiğinde yurdum polisinin anonsu duyuluyor:
"Bunu da geç de sağda dur bakalım."
Abone olmak için daha iyi bir zaman olamaz. E-Gazeteye abonelik aylık sadece 6,49 TL. E-Takvim aylık sadece 2 TL. Hemen katılmak için tıklayınız.
Diğer Yazıları Tüm Yazıları
  • ve ya
LÜTFİ ALBAYRAK Tweetleri
Yazarın Diğer Yazıları tüm yazarları
FOTO GALERİ