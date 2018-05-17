Aşkı yakalamak için tüyolar
Aşkta da konuşmaktan çekinmeyin ve hoşlandığınız kişiye duygularınızı ifade edin. Ondan hareket gelecek, bakış gelecek diye beklerseniz iş işten geçebilir.
Kalpten kalbe bir bağ bulun
Ona kalbinizi verince her şey bitti mi sanıyorsunuz, elbette öyle değildir. Ondan da kalbini alın. Kalpsiz nasıl yaşarım diyorsanız aşk böyle bir şey işte insanı kalpsiz bile yaşatır.
Kalp aklını kaçırıyor
Evet kocaman kocaman insanları elinden tutup bir bilinmeze götürebilir. Bu nedenle mantığınızı mutlaka koruyun ve onu kullanın.
Kalpsiz yaşarsın da duygusuz yaşayamazsın be!
Kalbini verdiğin kişi sana kalbini öylesine emanet ediyorsa duygularını geçmişe yolla. Hatta çöp tenekesine at. Karşılıklı duygu gerçekten önemli bir durumdur, kimisi gerçekten severken diğeri sadece çıkar amaçlı yanaşmıştır.
Yeni ayrılıklar sonrasında toparlanın
Ayrıldığınız zaman yeni bir ilişkiye başlamak için aceleci olmayın. Her insan aynı acıyı tatmaz Müslüm Baba'nın dediği gibi herkesin acısı sevgisi kadar. Sen yıkılmışsın dır ama ayrıldığın kişi harika bir halde olabilir.
Yıkık bir haliniz var ise kandırılmaya müsaitsiniz demektir
Yıkılmış biri başkasından onu kaldırmasını ister ama o onu kaldırmak yerine kandırır. Duygularıyla oynar ve kendi çıkarları uğruna acımasızca harcar. Bu nedenle ruh haliniz yerinde olmadan kalp ağrınıza çare aramayın.
Hatalı davranışlar ve gözyaşı
Güzel gözler ağlamayı değil gülmeyi hak eder. Tabi her zaman güleceğiz diye bir durum yoktur. Tecrübe kazana kazana ağlamamayı öğreneceğiz. Umarım kazanacağınız tecrübeler sizi hayattan soğutmaz.
kizlarsoruyor.com/novel
FIKRA
Delinin biri bir gün doktoruna gider ve iyileştiğini söyleyerek serbest bıraklımasını ister.
Bunun üzerine doktor:
-Sana bir soru sorucağım doğru bilirsen burdan çıkarsın Deli:
-Peki anlaştık sor sorunu.
Doktor:
-Sen 10 katlı bir binanın tepesine çıksan bende aşağıda bir bardak su tutsam. Şimdi aşağıya atlar mısın atlamaz mısın?
Deli:
-Niye atlayım ben delimiyim der?
Doktor içinden adamın gerçekten iyileştiğini düşünür ve neden diye sorar;
Deli:
-Ya bardağı çekersen.
ALKIŞLIYORUM
Cimrilikte üstüne kimseyi tanımadığım kocamı, evlenmeyip bekar olarak kalsaydı elinde kalacak parasını hesaplarken yakaladım.
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- Lütfi Albayrak
- Aşkı yakalamak için tüyolar
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