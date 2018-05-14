Kalbi kırılan erkek
Ancak şunu yapar, bir sonraki ilişkisinde kıran taraf olur, haklı veya haksız bir şekilde, 'Siz hepiniz aynı değil misiniz ulan' deyip infazı gerçekleştiriverir. Yani bir şekilde zararı birine dokunur. Etraftaki ilişkilere baktığımızda ilk kim başlattı bu kan davasını bilmiyoruz ama bir piramit gibi etkilenen sayısı artmakta.
Kalbi kırılan erkeğin en iyi yapabileceği şey yazmaktır.
* Şiir yazmak.
* Roman yazmak.
* Başka kızlara yazmak.
* Rakıya yazmak.
* Duvara yazmak (Çişsel sanat) * Ölüme yazmak (İçsel çaresizlik) * Kendini avutma sözleri vardır bu durumlarda:
* Biz neler içtik.
* Ne sevdalar gördük.
* Ne kazıklar yedik.
* Bak hala burdayız.
* Kalbim kırık, bunu bir tek ben bilirim.
* Kimseye söylemem.
Karakterine göre değişir, ancak karakterine göre yapabileceklerini şöyle sıralayabiliriz:
* Entelektüel bir adamsa ayrılık konuşmasında kızı aşağılar. Erkeğin ağzı biraz iyi laf yapıyorsa çok ağır imalı laflar edebilir.
* Sosyal bir adamsa ayrılırken ses çıkarmaz, akabinde gider misilleme yapar, kızın arkasından konuşur, kızın arkadaşları ile arası iyiyse hepsini kıza düşman edebilir.
* Kavgacı bir adamsa, ayrılık olduktan sonra kızı birlikte gördüğü ilk erkeğe dalar.
Döver mi, dayak mı yer orası muamma.
* Bilgisayar ile arası iyi bir adamsa, kızın bütün internet üzerindeki hesaplarını hackleyip oraları hayal gücüne göre değiştirerek (Facebook'a garip statüler yazmak gibi basit şeylerden, arkadaşlık bulma sitelerine fotoğraf koymaya kadar) kızı sanal alemde rezil eder.
Durumu ağırlaşmışsa arkadaşlarıyla oturup içer ve dertleşir. Muhtemelen arkadaşları;
"Lan o kız zaten yolluydu, boşver kanka ya sen daha iyisini bulursun" der. Ardından bilgisayarda oyun oynarlar veya pes atarlar.
Eğer teknolojiden yoksunlarsa eşli batak çevirirler.
HABERLER... HABERLER..
1 Ay Boyunca Küfür Edilen Çiçek Soldu
Çiçeklerin son hali böyle görüntülendi.
IKEA'nın desteğiyle gerçekleştirilen bir deneyde 1 ay boyunca aynı şartlarda güneş görüp su verilen 2 bitkiden, sürekli güzel sözler söylenen yeşerdi büyüdü; kötü sözler söylenip küfür edilen ise sararıp soldu… Bir ilkokula fiziksel olarak aynı koşullara sahip iki bitki konuldu.
İkisine de aynı miktarda su verildi, ikisi de aynı oranda güneş ışığına bırakıldı. Ancak bir farkla; okuldaki çocuklardan bir ay boyunca bitkilerden birine küfür dolu aşağılayıcı sözler, diğerine de övgü dolu sözler söylemeleri istendi.
Bir ay boyunca gözlem altında tutulan bitkilerde şok edici bir farkla karşılaşıldı. Kötü muameleye maruz kalan bitki solup giderken, övgü dolu sözle sarf edilen bitkinin yemyeşil, canlı bir şekilde büyümeye devam ettiği gözlendi.
BİLMEMEK DEĞİL ÖĞRENMEMEK
Telefonun mucidi Alexander Graham Bell, karısı ve annesiyle hiçbir zaman telefonda konuşamadı. Çünkü ikisi de doğuştan sağırdı.
NE KADAR OLDU
İbrahim Tatlıses,Dalyan'daki Uluslararası Dalyan Caretta Caretta Festivali'nde "Buradaki kurbağaları herkes biliyor" diyeli 13 yıl oldu
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- Lütfi Albayrak
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