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Lütfi Albayrak Lütfi Albayrak
  • 11 Mayıs 2018, Cuma

Tutkulu aşk mı yoksa dostça aşk mı?

Tutkulu aşk; sevecen ve arzulu duyguların, coşku ve acının, kaygı ve rahatlamanın, fedakarlıkla kıskançlığın bir arada bulunduğu duygu karmaşası olarak tanımlanmış.
Dostça aşk ise; hayatlarımızın derin olarak iç içe geçtiği kişiler için hissettiğimiz sevgi olarak. Bu aşkın özellikleri güven, ilgilenme, partnerin kusurlarına ve mizacına tolerans gösterme ve yüksek bir duygusal tutkudan çok duygusal sıcaklık ve sevgi olarak ifade edilmiş.
Bu ilişki içerisinde zaman içinde karşılıklı bağlılık gelişiyor ve bu da güçlü duygulara zemin hazırlıyor. Uzun süreli partnerlerin birbirlerinden bir süre ayrı kaldıklarında yaşadıkları yoğun yalnızlık ve arzulama hissi ile veya bir kişinin partnerini kaybettiğinde yaşadığı duygusal yıkımla karakterize.
İlginç olan şu ki, bu çiftler günlük rutinde uyumlu ve işbirliği içinde olmaya çok alıştıkları için güçlü duyguların frekansı düşük oluyor.
Yapılan çalışmalarda, genç erkek ve kadınların çoğunun, evlilikte aşkın yitirilmesi halinde bunu evliliği bitirmek için yeterli sebep olarak gördükleri gösterilmiş.
Yani tutkulu aşk beklentisinde olanlar, hayal kırıklığına uğramaya daha açık!
Uzun süreli çiftlerin çoğu, ilişkilerindeki iyi unsurlar olarak dostça aşkın özelliklerini sıralamış. Teori de uygulama da gösteriyor ki, tutkulu aşkı oluşturan yoğun duygular uzun süre devam etmiyor.
Amerika'da yapılan aşk evlilikleri ile Japonya'da yapılan görücü usülü evlilikler kıyaslandığında tahmin edileceği üzere aşk ve cinsel ilgi Amerikalı çiftlerde daha yoğun.
Ancak bu aşk, 10 yıl sonra arada hiçbir fark kalmayana dek aşama aşama azalmış.
Tutkulu aşk denen şey, derin dostça aşka evrilmiş.
En nihayetinde, tutkulu aşk belli ki başlangıçta heyecan verici ve tercih nedeni ancak iyi bir uzun süreli ilişkinin km taşı değil. Bunu yapan şey daha az heyecan verici olmakla birlikte daha fazla emek ve tutkunun yerine daha çok eşitlik, iş bölümü ve iletişim.
Mutsuz olduğu düşünülen evliliklerin ihtiyacı belki de sadece bu farkındalıktır.
Alıntı: eksiseyler.com kaynak: Atkinson Hilgards İntroduction to Psychology

HABERLER... HABERLER..


ABD'nin Colorado eyaletinde yaşayan 20 yaşındaki Dylan McWilliams, 4 yıldan kısa bir süre içerisinde köpek balığı, ayı ve çıngıraklı yılan saldırılarına uğradı.
ABD yerel basınında yer alan haberlerde, geçen hafta Hawaii açıklarında yüzerken köpek balığı saldırısına uğrayarak bir bacağından derin yara alan McWilliams'ın, daha önce uğradığı ayı ve çıngıraklı yılan saldırılarında şans eseri hayatta kaldığı aktarıldı. Köpek balığı saldırısının ardından bacağına 7 dikiş atılan McWilliams, 'En korkuncu kıyıya geri yüzmek oldu' ifadesini kullanarak, yüzerken bacağından akan kanları köpek balığının takip etmesinden endişe duyduğunu söyledi. Colorado'da geçen temmuz ayında kamp yaparken büyük bir ayının saldırısına uğradığını anlatan McWilliams, hayvanın pençesiyle ensesinden yara aldığını, yere düştüğünde kaçmayı başardığını kaydetti. Utah eyaletinde de 3.5 yıl önce çıngıraklı yılan tarafından ısırıldığını belirten McWilliams, şans eseri vücuduna az miktar zehir girmesi sonucu kısa bir süre hastalık geçirdiğini ifade etti. McWilliams, açık havada çok zaman geçirdiğini ancak tüm bu başına gelenlerden dolayı gerçekten şanssız mı yoksa hayatta kaldığı için şanslı mı olup olmadığını henüz anlayamadığını belirtti.


NE KADAR OLDU
İngiltere Kent şehrinin genç takımı, FC Midas'la yaptığı karşılaşmada 1-0 öne geçtikten sonra 1-59'luk skorla maçı kaybedeli 42 yıl oldu.

FIKRA
Hristiyan ülkelerden birinde yaşayan çocuk hep matematikten sıfır almaktadır.
Ailesi de çocuğu bir faydası olur diye onu katolik kilisesine gönderir. Bundan sonra çocuk hep matematik dersi dahil tüm derslerden hep pekiyi almaktadır. Bunun üzerine ailesi çocuğa sorar:
Ne değişti?
Çocuk cevap verir:
- Artı işaretine çivilerle çakılmış adamı görünce durumun ciddiyetini anladım.
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