İndirim gören kadın
Büyük bir kaosun hakimiyeti altındadır. Gün sonunda sürümden kazanmayı planlayan mağaza yönetimi, herhalde bu günde çalışanlarına verdiği ekstra ücretler sayesinde müşteri memnuniyetini kazanmaya çalışıyor. Şayet orada öyle birşey yoksa, çalışanlarına akıl ve beden sağlığı diliyorum. Nitekim bir mağaza satış görevlisi için büyük bir sınavdır bu gün! Müşteriler ise artık birebir salı pazarına dönmüş mağazanın içinde zevklerine uygun bir şeyler aramayı ölesiye kadar sürdürebilecek bir alışveriş çoşkusuyla ve enerjisiyle dolaşmaktadır.
Bazıları çoktan delirmiştir.
Gözlerinin akı kırmızı olmuştur.
İnsanın oradayken kendisine çok çok dikkat etmesi lazım.
ERKEKLER
Erkeklere tavsiyem bu anlamlı günde, beyaz gömlek giyip sevgilinizin peşinde salak salak dolanmayın. Aradığını bulamayan hatunlar hemen, "Bunun 38'i var mı?'' gibi sorularıyla başınıza üşüşür.
Son kalan tişörtü aynı anda tuttukları için kavga edenleri, sıcaktan ve kalabalıktan fenalaşanları, denemek için topladıkları giysi dağının ardında kaybolanları, görebileceğiniz ve ayrıca erkeklerin müstakbel eşlerinin gerçek yüzünü görebilecekleri yegane fırsat günlerinden biridir.
Kadınlar çok vahşidir bu yerde. Normalde askı niyetine kullandıkları erkeklerini, hız kestikleri sebebiyle getirmezler yanlarında. Elinizden kolunuzdan kabininizden sarkan kıyafetleri bile çekip kapıverirler..
"Lanet olsun batsın indirimin" der. Medeniyet diye ağlayarak terk edersiniz orayı..
TAVSİYELER
Bu günü bekleyen kızlar mümkünse indirim günleri kapsamında kendi haline bırakılmalı.
Şehir dışına çıkılıp kızlara da "Bir süre kafamı dinlemek istiyorum hayatım", olmadı, "Çok önemli bir iş seyahatim var", bahanelerinden en uygun biri, yahut ikisi zerk edilmelidir.
Aslında evvelden önlem alıp indirim canavarı alışveriş tutkunu kızlarla münasebet kurulmamalıdır..
Er kişinin en temel düşüncesizliği burada yatmaktadır..
VAMPİR
BABA oğul vampir yolda gidiyorlar.
Çocuğun karnı acıkıyor ve yoldan geçen çiroz bir kadını işaret ederek, -Baba karnım acıktı şu kadını yiyelim mi?
-Yok oğlum o kadın çok zayıf dişimizin kavuğuna yetmez.
Biraz ileride şişko bir kadın görür -Baba şu kadını yiyelim mi?
-Yok oğlum o çok fazla bize artar ziyan olur.
Biraz daha ileride bir afet görür.
-Baba bunu yiyelim bari...
-Yok çocuğum onu eve götürelim anneni yeriz.
ALKIŞLIYORUM
Gündemi meşgul eden Çorum'daki mezarlıkta ağlayan kız olayını artık hepiniz biliyorsunuz. Gece mezarlığa neredeyse tüm şehir gitmiş.
Muhabir kalabalığın içine girerek bir vatandaşa soruyor.
-Gizemli kızı görmeye mi geldiniz.
- Evet!
- Görünce ne yapacaksınız?
- Kaçacağız.
Benim beynim eror. Alkışlar ise yurdum insanına.
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- Lütfi Albayrak
- İndirim gören kadın
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