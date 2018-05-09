Kilo savaşları
Sorarsınız : Oha be olm hiç kilo almıyor musun?
Cevap : Abi ben böyleyim yerim yerim kilo almam. Bünyem böyle. Günde 2 ekmek yerim. 3 tencere mantı yerim hede yerim hödö yerim. Al eline sopayı. Günde 3 öğün sopa at diyor içsesin ama sadece ağzın açık bir şekilde göbeğine doğru eğilip içses olarak "Allah belanı vermesin.
Elin göbeğine bak uslu uslu duruyor" diye içinden göbeğine yumruk atasın geliyor.
Kendi iradesiyle mi almıyor diye merak uyandıran insandır. Yiyip yiyip kilo alamayan insanı anlarım da yiyip yiyip kilo alma kapasitesine sahip fakat almak istemediği için almıyorsa benim için bi süperman bi he-man ne bilim bi örümcek adam gibi fantastik süper kahramandır kendisi. Vay anasını insanlardaki yetilere bak diye isyanlarıma hedef olur falan.
SU İÇİP YARAYANLAR
Malesef bu doğru arkadaşlar hele "Su içsem yarıyor" diyen arkadaşlar ile bu arkadaşları yan yana getirmemek lazım. "Su içsem yarıyor" insanına kıyasla ortamdaki inandırıcılığı çok daha yüksek olan kişilerdir. Bir de nedense "su içsem yarıyor" insanlarından farklı olarak, yiyip yiyip kilo almayan insanlar bu durumlarından belli belirsiz bir gururla bahsediyorlarmış gibi gelir bana hep.
Bu da muhtemelen kilolu olmanın çoğu toplumda olduğu gibi bizim toplumda da hoş karşılanmamasından ötürüdür sanırım. "Su içsem yarıyor" cümlesini bir çok insan duydugunda "Hee hee" der.
"İçinden de "Hade lan ordan dana" felan diye aklından geçirir ama hakkatten de var böyle bir şey. İsvicreli bilim adamları arastırmışlar gerçekten böyle insanlar var.
Genetik bir olay ne yeseler yarıyor. Çok az bile yeseler metabolizmaları artık nasıl bir manyak şekilde calışıyor bilinmez.
Hem günlük faliyetler için harcanak enerjiyi ondan üretebiliyor. Geri kalanının da kalça ve göbek etrafında stokluyor.
İlla ki boyle bir metabolizmaya sahip olmayıp ta öküz ya da dana gibi yiyenler de bu lafı kullanıyorlar. Böyle insanlar da onlardan dolayı güme gidiyor.
Hikaye
HER gün işe gelirken Formet Çelik Kapı'ya mutlaka uğrarım. Hakan Koç'un bir çayını içmeden işe gitmem. Sevgili Hakan bugün bana çok güzel bir hikaye anlattı. Ben de sizinle paylaşmak istedim.
Gelelim hikayeye; Köyde adamın birinin eşeği yaşlanmış. Eskisi gibi artık randıman veremiyormuş.
"Bu eşekle ne yapacağım" diye düşünürken aklına bir fikir gelmiş. "Bu eşeği kimse görmeden en iyisi gömüyüm ben" demiş. Almış kazma küreği kazmış çukuru.
Atmış eşeği çukura. Başlamış üstüne toprak atmaya. Eşek üstüne gelen toprakları sırtını sallayarak yere dökmüş. Adam attıkça topraklar yerde birikmiş. Eşek toprakların üstüne basarak çukurun üstüne çıkmış ve oradan kaçmış. Adam arkasından sadece bakakalmış.
Evet arkadaşlar hayat bizi çukura atmış üstümüze de yükler yüklüyor. Sızlanmak yerine akıllı eşek gibi sırtınızdaki yükleri yere atıp üstüne basıp çukurdan çıkmak bizim elimizde. Bir eşek kadar olamayacak mıyız.
Bilmemek değil öğrenmemek
Eskimolar buzdolabını yiyecekleri donmasın diye kullanırlar.
AlkışlıYorum
ÇOK sesli gaz çıkartan bir anneannem, çıkan sesi gök gürütüsü sanıp koşarak dışarıdaki çamaşırları toplayan bir dedem ve günlerdir bu olaya gülen bir ben varım.
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- Lütfi Albayrak
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