Yol Durumu
  1. Kızların evlenecek erkek ararken en sık söylediği profesyonel yalanlar!
Lütfi Albayrak Lütfi Albayrak
  • 08 Mayıs 2018, Salı

Gitmeden önce bir kez düşünmeniz gereken 15 ülke

Herkesin hayali bir gün yurt dışına çıkmak ve oraları keşfetmektir. Farklı kültürlerle tanışmak, farklı farklı yerler görmek kim istemez ki? Ayrıca yurt dışını gözümüzde de çok büyütürüz.
Her şeyin en iyisinin orada olduğunu düşünürüz. Fakat durum hiç de öyle değildir. Her ülkenin sıkıntılı olduğu konular elbette ki var!
Biz de bazı ülkeleri ziyaret etmiş ve bu ülkelerden memnun ayrılmayan turistlerin nedenlerini derledik.
1. Gürültüden şikayetçi olanlar için gidilmeyecek ülke: İtalya
2. Kirlilikten şikayetçi olanlar için gidilmeyecek ülke: Küba
3. Pahalılıktan şikayetçi olanlar için gidilmeyecek ülke: Danimarka
4. Turistlere karşı saygısız tavırlardan şikayetçi olan için gidilmeyecek ülke: Tayland
5. Dilencilerden şikayetçi olanlar için gidilmeyecek ülke: Meksika
6. Sıkılmaktan şikayetçi olanlar için gidilmeyecek ülke: Lüksemburg
7. Tehlikeden şikayetçi olanlar için gidilmeyecek ülke: Somali
8. Sıkıntılı ulaşım ve kirli tuvaletlerden şikayetçi olanlar için gidilmeyecek ülke: Hırvatistan
9. Yoksulluktan şikayetçi olanlar için gidilmeyecek ülke: Jamaika
10. Irkçılıktan şikayetçi olan için gidilmeyecek ülke: ABD
11. Cinsel tacizden şikayetçi olanlar için gidilmeyecek ülke: Mısır
12. Düzensizlikten şikayetçi olanlar için gidilmeyecek ülke: Kamboçya
13. Soğuktan şikayetçi olanlar için gidilmeyecek ülke: Kanada
14. Savaştan şikayetçi olanlar için gidilmeyecek ülke: Afganistan
15. Tuhaflıklardan şikayetçi olanlar için gidilmeyecek ülke: Kuzey Kore
* Ülkeler "indy100.com" sitesinden alınmıştır/ onedio.com

HABERLER... HABERLER..
İstanbullular hayatlarının ortalama 3.5 yılını trafikte geçiriyor.



2017 yılında İstanbullu sürücüler ve yolcular seyahatleri süresince harcadıkları zamanın yaklaşık yüzde 55'ini trafik yoğunluğunda kaybederken, açık trafikte 20 dakikada gidilecek mesafenin yaklaşık 45 dakikada gidilebildiği görüldü.
Ajans Press'in İstanbul'un Oto Ritmi 2017 başlıklı raporundan ve medya yansımalarından derlediği bilgilere göre, İstanbullular'ın hayatlarının ortalama 3.5 yılını şehir trafiğinde geçirdiği belirlendi. 2017 yılında ise İstanbullu sürücülerin ve yolcuların seyahatleri süresince harcadıkları zamanın yaklaşık yüzde 55'ini trafik yoğunluğunda kaybederken, açık trafikte 20 dakikada gidilecek mesafenin yaklaşık 45 dakikada gidilebildiği görüldü.
Elde edilen veriler neticesinde, İstanbul'da sabah saatlerinde 10 dakikalık yolun yaklaşık 30 dakika sürdüğü görüldü. Akşam saatlerinde ise bu dakikanın 35'e çıktığı saptandı. Böylelikle, arası 7.5 km olan Maslak-Mecidiyeköy yolunun 2017 yılı sabahlarında 25 dakika sürdüğü, ters yönde ise aynı rota üzerinde 23 dakikada geçildiği belirlendi. Eğer trafik açık olsaydı bu mesafenin yalnızca 12 dakika süreceği saptandı.

​ALKIŞLIYORUM
Babamın silahını ne yapacağımızı konuşuyoruz. Annem bir çözüm bulmuş, "Denize atalım" diyor, ben soruyorum.
"Peki anne, ya denizden bulunup bir olaya karışsa ne olacak?" Hemen cevap veriyor, "Canım biz atmadık deriz!"
***
Vitrin camlarına yansıyan görüntüsünü seyrederek yürürken önündeki çukuru göremeyip içine düşen ve ayak bileğini inciten salak benim.
Abone olmak için daha iyi bir zaman olamaz. E-Gazeteye abonelik aylık sadece 6,49 TL. E-Takvim aylık sadece 2 TL. Hemen katılmak için tıklayınız.
Diğer Yazıları Tüm Yazıları
  • ve ya
LÜTFİ ALBAYRAK Tweetleri
Yazarın Diğer Yazıları tüm yazarları
FOTO GALERİ