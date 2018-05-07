Kızların evlenecek erkek ararken en sık söylediği profesyonel yalanlar!
Tabii ki kız arkadaşlarına karışmam:
Başlarda ne olursa olsun kabul ederler, kız arkadaşlarınıza karışmam deyip sonrasında onunla görüşmeyeceksin dönemi başlar. Artık eline sizi aldığı için itiraz da edemezsiniz.
Mutfakta çok iyiyimdir:
Genelde herkes mutfakta iyidir kimse kendine kötüyüm demez. Sonra bir bakarsın ki mutfaktaki buzdolabı kadar bile işe yaramaz, hiçbir yemeği yapamaz.
Ateş yakmayı bile bilmez...
Ciddi olarak gördüğüm ilk ilişkim seninle:
Ne tesadüftür ki ilk ciddi ilişkisi sizsinizdir. Daha öncekiler hep eğlencesine. Evlilik yoluna girmeseydiniz eminim sizi ciddi olarak hatırlardı.
Düğün ve ev tamamen senin zevkine göre olacak:
Başta kandırmak için senin zevklerine güveniyorum sen nasıl istersen öyle olsun denilir. Sonrasında ise evi pembeli bir atmosfere dönüştürürler ve size söz hakkı tanımazlar.
Tabii ki senin annen benim annem:
Kaynana konusunda çok duyarlı aman aman takılırlar. Hediyeler pastalar börekler falanlar filanlar. Köprüyü geçene kadar muhabbeti olur. Daha sonrasında içindeki cadıyı ve cazgırı ortaya çıkarırlar.
Seninle simit yer kümeste yaşar yine seni bırakmam:
Sırf sizi sevdiği için her şarta göğüs gereceğini söylerler. Ancak en ufak sarsıntıda bile gerçek yüzlerini görebilirsiniz. Ben babamın evine gidiyorum diye tuttururlar...
Masrafa karşıyım ve çok tutumluyum:
Ben çok masrafsız bir insanım diye başlarlar. Güya hiç para harcamadıklarını ve harcatmadıklarını iddia ederler. Ancak sonra para dayandıramadığınızı fark edersiniz.
Sürekli spor yapar kendime bakarım:
Evlenmeden önce kendine bakar ancak evlendikten sonra her şeyi salıp kilolar almaya başlarlar. Bakım falan desen zaten minimuma iner.
Çok makyaj yapmam:
Bu benim genelde doğal halim pek makyaj yapmam diye övünürler. Taa ki siz yüzünün sabah yıkanmış halini görene kadar. Büyük bir hayal kırıklığı olsa gerek.. kizlarsoruyor.com/ ican7
HABERLER... HABERLER..
Kanada'da yaşayan Ping Kuen Shum emekli olduğu gün aldığı ikramiye biletiyle zengin oldu. Shum'un ikramiyeyi kazandığı gün ayrıca doğum günüydü.
Bir gün içerisinde başına 3 tane talih kuşu konan adam.
''Triple-shot'' diyeceğimiz bir haber.
Evet kesinlikle öyle! Hem zengin hem emekli olduğunuz anın doğum gününüze geldiğini düşünün. Hayat gerçekten de bazen bir mucizeye neden olabilir.
BBC'den Gamze Oğuz'un haberinde 28 Nisan'ın aynı zamanda Ping'in doğum günü olduğu, büyük ikramiyeyi kazandığını öğrenince ailesi ve dostlarıyla kutlama yaptığı da belirtildi.
İkramiyeyle Çin'e seyahat etmeyi planlayan Ping, "Üç olayın aynı güne denk gelmesi inanılmaz. Uzun yıllar çok çalıştım ve bu serveti ailemle paylaşmayı dört gözle bekliyorum." ifadelerini kullandı.
British Columbia Loto Şirketi, Ping'in yaşı ve mesleği konusunda bilgi veremeyeceğini açıkladı.
ALKIŞLIYORUM
230 km hızla radara giren genç çocuğa "Zaten senin cezanı yakında Allah verir, gidebilirsin" diyen yurdum polisine alkış yok mu?
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- Lütfi Albayrak
- Kızların evlenecek erkek ararken en sık söylediği profesyonel yalanlar!
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