Amerikan sinemasını hatmedenlerin bir filmde kötü bir şey olacağını şak diye anladığı 17 sahne

Film izlerken durmaksızın yorum yapar ve olacakları tahmin ederiz hatta anlamadıkları için sinirleniriz.

İşte o sahneleri sizler için derledik...

Eğlenceli ve rahatlatıcı bir köpük banyosu, tadını çıkart çünkü bu son olacak...

O araba asla çalışmayacak!

Sürekli öksüren birileri varsa kesin 4. derece kanser hastası çıkar.

Yan taraftaki komşunun kim olduğu bilinmiyorsa kesin bodrum katında ceset saklayan bir katil çıkar.

Günlük hayatta duyduğumuz karga seslerini filmlerde duyuyorsak kötü bir olay olacak demektir!

Günlük hayatta köpekler istedikler kadar havlasın dikkatimizi çekmez ama izlediğimiz filmde havlıyorsa kesin doğaüstü bir şeyler veya kötü bir felaket olacaktır.

İzlediğimiz filmde elma yiyen biri varsa kötü karakterdir.

Günlük hayatımızda telefonlarımızın sürekli şarjı bitiyor ama filmlerde biterse ya kaçırılırlar ya da başlarına kötü bir şey gelir.

Burun kanaması...

Aynalı banyo dolabı varsa kapağı kapattığı an kesinlikle arkasında korkutucu bir şey belirir.

Gölde yüzmek...

"Bu akşam gelemem, planlarım var." Ne planı var acaba?

Rüzgar sesleri kesinlikle kötü bir şey olacağının göstergesidir.

Aşağıdan bir ses gelir ve bodrum katına indiklerinde başlarına gelmeyen kalmaz...

Karanlıkta tek başına yürümek ve arkadan sesler gelmesi...

Hava karanlıksa ve evde tek başına bir kadın bu kilidi kitlemeye çalışıyorsa...

Gece vardiyasındaki güvenlik ıslık çalarak yürüyüşe çıkar ve...

Kaynak: http://izismile.com/



HAFTANIN HABERİ







Adana'da çaldığı bisikletin, elini yıkamak için girdiği camide bir başka hırsız tarafından çalınmasının ardından polise başvuran Adem E., "Camide hırsızlık olur mu? Memlekette namuslu adam kalmamış" dedi.

Adem E., Seyhan ilçesinde İbrahim Vuranay'a ait bisikleti iş yerinin önünden çaldı. Bir süre bisikletle gezen Adem E., elini yıkamak için yol üzerindeki camiye girdi.

Döndüğünde duvar kenarına bıraktığı bisikletin çalındığını fark eden Adem E., emniyete giderek, bisikletinin çalındığını söyleyip bulunmasını istedi.

Polis, Adem E.'ye bisikletin markasını ve ne kadara aldığını, faturasının olup olmadığını sordu. Şüphelinin çelişkili ifadeler vermesi üzerine kuşkulanan polis, Adem E.'yi çapraz sorguya aldı.

Sorguda, Adem E., suçunu itiraf etti:

"Bu bisikleti dolaşmak için çaldım. Camiye girip elimi yüzümü yıkamak istedim. Başka hırsız da gelip benden çalmış, camide hırsızlık olur mu? Memlekette namuslu adam kalmamış." Adem E., ev hapsine çarptırıldı.

