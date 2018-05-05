Kuaförün kadınlarda etkisi
Kadın ve kuaför kelimesi birbirleriyle neredeyse eş anlamlı gelecek kadar özdeşiyor. Bir kadın için kuaför bir pskilog gibidir. Canı sıkıldı mı, bunalıma girdi mi, sevgili ya da eş ile kavga edildi mi kuaför imdat düğmesi gibi gelir. Fakat kadınlar erkeklere göre kuaför konusunda nankördür. Bir kadın için kuaför saçını en güzel şekilde yapması gereken, efendim manikürüdür, pedikürüdür bunlar için aldığı parayı hak eden bir dükkandan ibarettir. Belli bir süre bağlı gelir ama gider saçını daha ucuz diye başka kuaförde fön çektirir. Ya da her zaman güzel yapılan saçını o gün kötü yapmıştır.
Hemen yıllardır gidilen kuaför defterden silinir. Erkekler öyle mi?
Erkekler berberlerine sadıktır. Misal erkekler için bir berber asla berber değildir. Osman, Hilmi, Rüknettin abi ya da benim berberim Bora gibi.
Berbere gidip de sandalyeye oturduklarında "Abi her zamanki gibi yapıver işte" cümlesi ile bile kadınlardan ne kadar farklı olduklarını ispatlıyorlar. Bir kadının kuaförden çıktığındaki özgüven hiç bir güvene benzemez. Ha biraz şu yaklaşabilir:
Şahin marka arabasını oto kuaföründen çıkarıp caddelere akan erkeğin duyduğu özgüvene yakındır. Fakat bu güven evde saçını yıkayana kadar ya da onu kuaförden almaya gelen sevgilinin ya da eşin "Aaa! Niye kuaföre gitmekten vazgeçtin" sorusuyla son bulabilen güvendir. Peki neden kadınlar canı sıkıldı mı kuaföre gider.
Kadınların kuaförde rahatlamaları, kendilerini huzurlu hissetmelerinin nedeni, kuaförü "Parasıyla dertlerini dinleyecek birisi" olarak görmeleridir. Bunu yapan kadınlar çoğunlukla parasını verdikten sonra, kuaförlere, erkek bile olsa, en yakın dostlarına anlatmadıkları sıkıntılarını anlatırlar. Burada bir teslim oluş anı yaşarlar. Bir başka rahatlama ise aynadakinin değişmesiyle ruh hallerinin de değişikliğe uğrayacağını düşünür.
Evet, kısa bi müddet bu duruma iyi geldiği söylenebilir ama etkisi tekrar aynadakine alışmanızla doğru orantılıdır.
Gerçekten ihtiyaç anında da giderler.
Haklarını yemeyim şimdi.
-İyi günler hanfendi.
-İyi günler.
-Ne olacaktı saçınıza?
-Bilmiyorum.
-Nasıl yani?
-Sıkıldım, geldim ben.
-Hı tamam gelin başı yapalım o zaman.
Güzel bi topuz.
-Olur. Çok sıkıldım ben.
BİRİ CEZA MI DEDİ
Spor Toto 1'inci Lig 33'üncü haftasında oynanan ve Denizlispor'un Gaziantepspor'u 5-0 mağlup ettiği maçta ilginç bir olay yaşandı. Mücadelenin ikinci yarısında daha önceki cezası nedeniyle 1 yıl stada girmeme cezası bulunan bir Denizlispor taraftarı, vinç kiralayıp, maçı stat dışından havada sepette izledi. Yaşanan ilginç görüntünün ardından polisin müdahalesiyle vinç indirildi.
Taraftarın o anları sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğraflarından biri oldu.
NE KADAR OLDU
Kenan Evren'in 15 bin TL'ye sattığı "dam üstünde fesleğen" isimli tablosundaki bitkinin, fesleğen değil kuşkonmaz olduğu açığa çıkalı 14 yıl oldu.
AlkışlıYorum
Neredeyse hiç çocuğun bulunmadığı köyümüze milletvekilimizin yaptırmış olduğu çocuk parkına ek olarak bir de ambulans rica ediyoruz. 98 yaşındaki Hanife Nine'miz salıncaktan düştü de...
- Haberler
- Yazarlar
- Lütfi Albayrak
- Kuaförün kadınlarda etkisi
Abone olmak için daha iyi bir zaman olamaz. E-Gazeteye abonelik aylık sadece 6,49 TL. E-Takvim aylık sadece 2 TL. Hemen katılmak için tıklayınız.
- Maç seyrederken içinden yaratık çıkanlar 04 Mayıs 2018, Cuma Çoğu erkek gibi ben de bir futbol fanatiğiyim. Her şeyden önce futbolu belli bir süre oynamama rağmen, seyretmesi...
- Okuduğunuzda sizi hem çok şaşırtacak hem de hayatınızı kolaylaştıracak durumlar 03 Mayıs 2018, Perşembe PSİKOLOJİ alanında yapılan birçok araştırma, uzun uğraşlar ve çalışmalar sonucu ortaya çıkıyor. Hayatımızı kolaylaştırmamız...
- Sevgilisinin yanında başka kıza bakan adam 02 Mayıs 2018, Çarşamba Erkekler için çok tehlike arz eden bir durumdur. Sevgiliden sevgiliye değişiyor durum tabii ki. Kimisi, ilk zamanlar...
- Kadınlara ofsayt anlatmak 01 Mayıs 2018, Salı Sevgilinizi eğer maç seyretmeye ikna ettiyseniz bazı şeylere katlanacaksınız. Bunların ilk başında, ismi dolayısıyla...
- Tuvalet isimleri 30 Nisan 2018, Pazartesi Toplumuzda genelde tuvalete gitmek sanki ayıp gibi görülüyor. Tabi insan olarak niyetimiz çokta iyi olmadığından...
LÜTFİ ALBAYRAK Tweetleri
- Maç seyrederken içinden yaratık çıkanlar
- Okuduğunuzda sizi hem çok şaşırtacak hem de hayatınızı kolaylaştıracak durumlar
- Sevgilisinin yanında başka kıza bakan adam
- Kadınlara ofsayt anlatmak
- Tuvalet isimleri
- Akıllı mısın zeki mi?
- Bir an önce benimsemeniz gereken sosyal hayatın yazılı olmayan kuralları
- Pazarlığın anatomisi
- Eğer bu durumları sık sık yaşıyorsanız ilişkiniz muhtemelen yürümüyor
- Her babanın sahip olduğu, evlatlarına garip gelen 20 genel özellik