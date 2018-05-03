Okuduğunuzda sizi hem çok şaşırtacak hem de hayatınızı kolaylaştıracak durumlar

PSİKOLOJİ alanında yapılan birçok araştırma, uzun uğraşlar ve çalışmalar sonucu ortaya çıkıyor. Hayatımızı kolaylaştırmamız ve birçok problemi kendi kendimize çözebilmemiz için bize yardımcı olabilecek 13 ufak tüyoyu sizler için derledik.

Özgüven, görünüşten daha önemlidir:

Çoğu araştırmaya göre, kendinden emin ve kararlı erkekler yakışıklı erkeklere göre daha çekici...

Erkekler sadece 6 dakika boyunca kadınları dinlerler: Evet bu gerçek! Erkekler kadınları sadece 6 dakika boyunca dikkatle dinler. Erkekler hemcinslerini ise 15 dakikaya kadar dikkatle dinleyebilirler.

Düşüncelerinizi yazmak stresinizi azaltır: Birçok araştırma, yaşanılan travmatik olaylar hakkında yazılan yazıların depresyonu ve kaygıyı azaltmaya yardımcı olduğunu gösteriyor. Stresi azaltmanın bir diğer yolu ise yemek yemektir fakat bu durum çok da tavsiye edilmez.

Bir şarkıyı aklınızdan çıkarmak için şarkının sonunu söyleyin: Çoğu zaman dilimize bir şarkı dolanır ve bizi kahreder, hele ki sevmediğimiz bir şarkı ise bizi daha da sinirlendirir.

Bundan kurtulmanın küçük bir yolu var. Şarkıyı açın ve sonuna kadar dinleyin!

Sonunda şarkının sonunu söyleyerek şarkıdan kurtulun.

Video oyunları oynamak sizi hayallerinizin efendisi yapar: Eğer rüyaların ustası olup onları kontrol etmek istiyorsanız, video oyunları oynamaya başlamalısınız. Çünkü oyunlar ve rüyalar alternatif gerçekleri temsil ederler.

Araba çıkartmaları olan insanlar daha çabuk öfkelenir: İnanması zor ama trafikte kavga eden insanlar arabalarında çok sayıda yapıştırma bulundururlar. Hem de ne anlam ifade ettiğine bakmaksızın.

Göz teması iletişimin devamlılığı için önemlidir: Uzun süren bir konuşma yapmak istiyorsunuz fakat ne söyleyeceğinizi bilmiyorsanız, karşınızdakine bir soru sorun ve cevap aldıktan sonra gözlerinizi ondan ayırmadan bakmaya devam edin. Sessizlikten kaçıp konuşmaya devam edecektir.

Mavi renk, verimliliği arttırır: Çalışma ortamınızdaki duvarların rengi motivasyonunuzu etkileyebilir. Ayık tutacak ve enerji verecek bir ortam istiyorsanız mavi sizin için en iyi renk seçimi olacaktır. Mavi ve turuncu sizi sadece üretken yapmaz aynı zamanda zihninizi ve duygularınızı da dengeli hale getirir.

Eğer bir cüzdanın içinde bebek resmi varsa insanlar cüzdanı sahibine iade eder:

Cüzdanınızı kaybederseniz ve cüzdanınızın içinde bir bebek fotoğrafı varsa büyük ihtimalle o cüzdan size geri gelecek. Eğer cüzdanınızda bir köpek fotoğrafı ya da aile fotoğrafı varsa cüzdanın size geri gelme olasılığı düşük.

Hedefleriniz hakkında konuşmak, motivasyonunuzu kaybetmenize neden olur: Araştırmalar, ileriye dönük hedeflerinizi başkalarıyla paylaştığınızda, paylaşmadığınız zamana oranla daha az çaba harcayacağınızı ortaya koyuyor. Bu durum ileriye dönük hayalleri dile getirdiğinde beyinde tatmin edici bir uyarı oluşturuyor ve motivasyonu düşünüyor.

Kendinizi "iyi uyudum" diyerek ikna edebilirsiniz: Ünlü bir dergide yayınlanan çalışma, gece boyunca iyi uyku almasanız bile kendi kendinizi ikna edebilme potansiyeline sahip olduğunuzu söylüyor. Yorgunluktan şikayetçi olmak tam anlamıyla günlük performansı da azaltıyor.

Kararsız olduğunuzda listedeki ilk seçeneği tercih edersiniz: Önünüzde bir liste var ve şıklar uzayıp gidiyor. Bu kargaşada tercih edeceğiniz seçenek genellikle ilk şık olarak ele alınıyor.

Düşünceler başka dil içinde daha rasyoneldir.







BİLMEMEK DEĞİL ÖĞRENMEMEK

2010 yılında The Walking Dead dizisinin tanıtımı için İstanbul'a getirilen zombi kılığındaki oyuncular emniyet tarafından içeri alınmıştır.



​ALKIŞLIYORUM

Sakin geçen ders, bir öğrencinin çığlığı ile bozulur. "Öğretmenim fareeeee!" Tüm sınıf alt üst olup dağılır. Öğrencilerden önce öğretmen kendini dışarı atar ve hizmetlimize doğru bağırarak "Davut Amca, koş fare!" diyerek tüm koridoru inletir. İhtiyar hizmetlimizden beklenmedik cevap panik haline son noktayı koyar. "E ama hoca, ben kedi miyim ki beni çağırıyorsun?"