Sevgiliden sevgiliye değişiyor durum tabii ki. Kimisi, ilk zamanlar ses çıkarmıyor ama kara kaplı deftere not edip ileriki günlerde hata tekrarlanırsa birden eror verip size şiddetle hatırlatabiliyor. Kimisi ise anında eror verip şiddete başvurulabiliyor.
2 şıkta da gerçekleşen genel olaylar aşağıdakiler gibi örneklenebilir.
Örnek 1) Bu erkeğimizin zaten kafasında az olan saçları o an itibariyle yolunur, omuz ve döş kısmı yumruklanır.
Yüzü de caart diye yolunur.
Tabii çok da zarar verilmeden...
Örnek 2) Bu erkeğin küçük düşürdüğü kızın elinde 24'lük tuvalet kağıdı ambalajı vardır. Ve o naylon ambalaj o erkeğin kafasına geçirilir.
Tahmin edilemeyen bir şey olur. O fıldır fıldır gözlerin bulunduğu kafa tuvalet kağıtlarının ambalajına sivri gelir, ambalaj patlar ve rulolar tüm marketin sağına, soluna fırlayıp yuvarlanır.
- Çok güzel değil mi?
- Kim? (Anlamazlıktan gelinir ama sevgili yemez tabii) - Bütün gece boyunca gözünü alamadığın hatun!!!
- Yok öyle bişii. Evet hatun güzel ama dişleri yamuk...
Dişleri yamuk kısmı ile karşı tarafa pislik atılır ama sevgilin yemez.
Genellikle Cafer'in şu malum meseleyi bez ile temizleme çabasında olduğu gibi olay yatıştırılmaya çalışıldığında aşağıdaki tehdit-i muhabbet gerçekleşir.
- Benim yanımda başka kızları kesersen direkt terk ederim seni.
- Ya kesmem de yanlışlıkla da mı bakmayayım, yani sonuçta istem dışı...
- Yanlışlıkla bakamazsın zaten ama olsun yanlışlıkla da bakmayacaksın!
- Biraz yavaş ol ne o hemen terk ediyon...
- Sen de yapma o zaman.
Erkek arkadaşlar lafım size.
Sevgilisi tarafından fark edilmediğini, çaktırmadan baktığını sanıyorsunuz. Fakat her kadın, erkeğinin başka kızı kesmesini farkeder; istisnası var mıdır?
Yoktur.
Gözü kara erkekler de yok değil.
Sevgilisinden ayrıldığında rahat edeceğini düşünen ancak ayrılık sürecinde aradan 6 ay geçince dimyat, pirinç ve bulgur.
FIKRA
İngiltere Kralı George ile görüştüğü sırada, Gandi'nin üzerinde her zamanki gibi beyaz örtüsü vardır.
Davetten çıkınca bir gazeteci sorar:
- Kıyafetiniz, bir kralla buluşmak için yeterli miydi?
Gandi, hiç aldırmadan cevap verir:
- Kral, ikimize de yetecek kadar giyimliydi.
ALKIŞLIYORUM
Bu sabah, banyonun lambası yanmayınca elektrikler kesik zannedip yarım saat gelmesini bekledim.
Beklerken de canım sıkılmasın diye televizyon seyrettim!