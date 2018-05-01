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Lütfi Albayrak Lütfi Albayrak
  • 01 Mayıs 2018, Salı

Kadınlara ofsayt anlatmak

Sevgilinizi eğer maç seyretmeye ikna ettiyseniz bazı şeylere katlanacaksınız.
Bunların ilk başında, ismi dolayısıyla ilgi çeken ofsayt bulunuyor.
Malum o soru beklenmedik anda gelir.
Dünyanın en zor işlerinden birisi olmaya adaydır.
Ofsayt, futbolda pozisyon itibariyle çok çeşitli şekillerde yorumlanabilecek bir oyun kuralıdır. Bir kıza ofsaytı anlatmak deveye hendek atlatmaktan daha güç olabilir. Diyelim ki, ofsayt başarılı bir şekilde anlatıldı. "O zaman e peki neden ofsayt var ki?" gibi sorulara hazırlıklı olunmalıdır. Şu şekilde bir diyalog geçmesi olasıdır.
- Allah cezanı versin ne ofsaytı beah!
- Berkecan ofsayt ne demek? - Ya şimdi topu kendi adamından birine pas olarak vereceğin anda pası alacak olan oyuncu ile rakip kale çizgisi arasında en az iki tane rakip oyuncu bulunmak zorunda. anladın mı Tuğçecan? - Nasıl yani? - Ya kızım. Ben sana şöyle anlatayım. Bir oyuncuya bir pas geldiğinde kaleci hariç mutlaka önünde bir oyuncu olmalı. Tabii topu eğer senden pozisyon olarak daha gerideki bir arkadaşına atıyorsan ofsayt olmaz o zaman. Mesela sıfıra inip orta yaptığın an ofsayt olmaz. - He anladım.
İleri doğru atınca oluyor o zaman. - Aslında her zaman öyle de değil.
Mesela rakip oyuncu pas atıldığı anda kendi yarı alanındaysa önünde iki oyuncu olmasa bile ofsayt olmaz. - İllaki kendi yarı alanında olacak o zaman. - Ya öyle de değil aslında bazı istisnalar var.
Mesela rakip sahada bile olsan attığın taç atışlarının hiçbiri ofsayt olmaz. Bir de pasif ofsayt var. - O ne be? - Pası attığın zaman oyuncu ofsayt pozisyonunda olsa bile oyunla alakası yoksa ofsayt olmaz oyun devam eder.
- Oyuncunun oyunla alakası yoksa niye sahada geziniyor Berkecan; manyak mı?
- E topla oynadığı zaman gol atabilecek duruma gelir. O zaman da ofsayt olur.
- Hem istiyorsunuz ki goller olsun hem bırakmıyorsunuz ki gol olsun.. Ofsayt niye var ki?
- Eeeee..... bilmem ki?
Eğer zaten bunu becerebilen insanın en kısa zamanda eline kalemi kağıdı alıp kadınlar için futbol dersi adlı kitabı yazması gerekmektedir. Zira kanaatimce bu kitabın yazılıp yayınlanabilmesi için tek engel teşkil eden bölüm burasıdır, yoksa onca sene bi kişinin bile aklına böyle bir proje yapmak gelmemiş olamaz.

FIKRA
Küçük Jojo, o gün büyük annesiyle konuşuyordu. Bir ara: - Düşündüm, dedi...
Kadınlar bu dünyada en işe yaramayan mahluklar... Anneanne torunun bu boyundan büyük lafına içerleyişini belli etmemeye gayret ederek cevap verdi:
- Öyle diyorsun ama kadınlar olmasaydı erkeklerin pantolon düğmelerini kim dikerdi? Jojo tepeden bakan bir eda ile söylendi: Kadınlar olmasaydı erkeklerin pantolona ihtiyaçları kalmazdı ki...

ALKIŞLIYORUM
55-60 yaşlarında bir tanıdığımız, Asya'daki bir ülkede erkek kıtlığı yaşandığına ve kadınların kendileriyle birlikte olan erkeklere 200 dolar verdiklerine dair bir haber görür ve karısına imalı bir biçimde, "Acaba ben de mi buraya gitsem hanım?" diye sorar. Cevap magmada yaş sınırı olmadığını onaylar nitelikte: "Ayda 200 dolarla geçinebileceksen git tabi."
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