Bir an önce benimsemeniz gereken sosyal hayatın yazılı olmayan kuralları

Söz birliği etmişçesine kabullensek bunları, hayatlarımız öyle bir kolaylaşacak ki...

Açınız kulaklarınızı efendim.

Borcunuzu elinize para geçer geçmez ödeyin. Borcunuzu geri istetmeyin.

Eğer bir arkadaşınızla taksiye bindiyseniz ve ücreti o ödediyse, bir dahaki sefere sıra sizde demektir.

Aynısı yeme içmede de geçerli.

Misafirken misafir olduğunuzun bilincinde olun ve ne kadar samimi olursanız olun buna uygun davranın.

Etrafı dağıtmayın, bulduğunuz gibi bırakın. Aksi yönde bir teklif gelmediyse çok geç kalmadan ayrılın.

Bir arkadaşınızın arabasını ödünç aldıysanız kullandığınızdan fazla yakıt koyarak iade edin. Araç kirliyse, yıkatın.

Masadaki ikram sayısı, ortamdaki insan sayısının iki katından fazla değilse, ikinci parçayı almak için bir süre bekleyin.

Size selam verenin selamını alın.

Nefret ettiğiniz bir insan olsa bile...

Acil bir durum olmadığı sürece saat 22'den sonra samimi olmadığınız insanları telefonla aramayın.

Ev sahibi kimse müzikleri o seçer.

Eğer bir doğumgünü partisine katılacaksanız, hediyesiz gitmeyin.

Birinin utanç verici bir anısını başkalarının yanında hatırlatmayın.

İnsanların sözünü kesmeyin. Çok kolay. Sözün bitmesini bekliyorsunuz.

Ebeveyninden izin almadan bebekleri kucağınıza almayın.

Sahibinden izin almadan evcil hayvanları sevmeyin.

Hayır da en az evet kadar makul bir cevaptır.

Gezdirirken köpeğinize mukayyet olun. İnsanların üzerine atlamasına ya da onlara musallat olmasına izin vermeyin.

İş arkadaşınızla konuşurken bir başkası iş için o arkadaşınızın yanına geldiyse, konuşmayı kesin.

Eğer bir buluşma sizin yüzünüzden iptal olduysa, bir sonraki buluşmayı ayarlamak sizin sorumluluğunuzdadır.

Ne kadar iyi niyetli olursanız olun, eğer birine takılıyorsanız ve o kişi eğleniyor gibi görünmüyorsa, bu davranışınızı sürdürmeyin.

Başkalarının yanında birini övebilirsiniz. Fakat eleştiriyi başbaşayken yapın.

Kulaklık takmak "Konuşmak için müsait değilim" anlamına da gelir. Acil bir durum olmadığı sürece kulaklıklı insanları rahatsız etmeyin.

Sık görüşmediğiniz birini aradığınızda önce kendinizi tanıtın.

Sürücünün yanında otururken uyumayın ya da telefonunuzla oynamayın.

onedio.com/ Bumblesnuff Crimpysnitch

ALTUN

Temel bir gün altınlarını toprağa gömmüş ve üzerine;

''Burda Temelun altunlaru yoktir.'' diye yazmış.

Aradan zaman geçmiş ve o yazıyı Dursun görmüş ve orada altın olduğunu anlamış. Altınları almış sonra oraya şöyle bir mesaj bırakmış.

"Altunları Dursin almamuştur."

BİLMEMEK DEĞİL ÖĞRENMEMEK







AlkışlıYorum

Göbeği çıkmış dıye diyet yapan, midesi bulanıyor diye bulantı ilacı kullanan, karınındaki kıpırtıyı gaz sancısı sanan, yoğun ısrarlarımız sonucu gebelik testi yapan, sonucun pozitif olduğunu görünce doktora giden, aslında tam 6 aylık hamile olan ablama hani alkış?