Yatak kavgası
- Hii?
- Piştt Tülay, uyan! - Ahmet?
- Uyandın mı Tülay? Sakın kıpırdama uyan...
- Ahmet, nooluyo Ahmet?
- Tülay uyan, sakın kıpırdama!
- Ahmet, nooluyo Ahmet? Üstümde bir şey mi var?
- Uyandın mı bak iyice? Kıpırdama sakın...
- Uyandım... Kıpırdamıyorum... Nooldu? Ne var üstümde? Ay bayılcam ne olur söyle.
-Dur dur kıpırdama.
-Ya Allah aşkına ne var söylesene delirtme beni. Böcek mi?
-Cık böcek yok.
-Ahmettt ne oldu ühüüü?
-Ağlama Tülay.
-Ahmet hadi al onu üstümden.
- Hah! Tülay Allah aşkına kıpırdamadan kafanı kaldır da bi senin yattığın yere bak bi benim yattığım yere baksana bi avuç yerde yatıyorum diyorum, inanmıyosun.
- ???...!!!...???...!!!...
-Yaaa bende niye cırcır oluyorum diyorum gel dokun kıçıma bak buzdolabı gibi.
-Kıçın batsın emi. Ya Ahmet bu mudur yani. Ödüm patladı.
-Budur hayatım budur. Kıçım battı iyice zaten. Cır cır oldum diyorum. Ya koskaca yatağı işgal ettin tek başına.
-Nasıl yani? -Kapladın yatağı bir avuçluk yerdeyim. Mağdurum ya.
-Ne demek istiyorsun kilo mu aldım ben.
-????
-Söyle söyle kilo aldın, dana gibi oldun de.
-Nasıl yani. -Bilmiyorum zaten sende bir haller var Ahmet.
-Ya hayatım bunu mu anladın dediklerimden?
-Evet sen beni beğenmiyorsun artık.
-Haydaaaaaaa. Atilla Maydaaa.
-Dalga geç sen benle.
-Ya lafın icabı dedim. Kilo aldın da demedim ayrıca.
-Başka biri mi var? Bir yatağı bile paylaşamıyorsun sen.
-Sen paylaşamıyorsun hayatım küçücük alana mahrum ettin.
-Al şurdan yorgan git içerde yat. İstemiyorum seni görmek.
-Ya Tülayyyy ne olur beni al yanınaaa Tülayyyyy ne olur. Ben seni seviyommm.
FIKRA
Kadın kocasına dönüp gülümseyerek bir öpücük kondurmuş ve sonra "Kocacığım, beni çok sevdiğini biliyorum, her yere benim resimlerimi koymuşsun.. Çalışma masana, cüzdanına, ofisteki odana..." Kocası bir açıklama yapma gereği duymuş. Adam: "İşte senin o resimlerin, benim en büyük problemlerimi çözmemde en büyük yardımcı da ondan..." Kadın biraz daha şımarmış ve "Yani senin hayatında varlığım ile bir kat daha değerliyim." Kocası hafif bir gülümseme ile durumu iyice açıklamış... Adam "Ondan değil karıcığım, ne zaman çözülmesi zor bir problemle karşılaşsam, senin resmine bakıp bundan büyük problem ne olabilir ki deyip problemi şak diye çözüveriyorum."
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- Lütfi Albayrak
- Yatak kavgası
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