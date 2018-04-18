Kadın neden çirkin sever
KÜLTÜRLÜ OLABİLİR
Adam çirkin, bed ama kendini kültür, sanat ve dolayısıyla romantizm anlamında geliştirdiğinin farkındadır. Kabuğa değil içeriğe odaklıdır.
ALDATILMA KORKUSU
Çirkin erkek sevmiyordur. Çirkin erkeğin ilgisini seviyordur. Her türlü tribine, nazına katlanmasını seviyordur.
Aldatmayacağını daha doğrusu aldatamayacağı gerçeğini seviyordur. Ama yanılıyor olabilir yüksek oranda. Çünkü cinsiyeti erkektir.
ÇİRKİNİN KARİZMASI
Çirkin karizması diye bir şey var bence. Öyle eli, yüzü gönyeyle çizilmiş gibi kusursuz olmamalı adam. Erkeğin tabiatına aykırı bir kere kusursuz güzellik. Arızalı olmalı tipi biraz. Çirkin ve zekiyse karizmatik, çirkin ve aptalsa düz çirkindir bildiğin.
YÜZDEKİ KESİK
Hangi özelliklerin çirkin sayıldığına bağlı olarak, belki de evrimsel zekasını kullanan kadındır. Örneğin erkeğin yüzünün yaralı olması, insanlığın eski zamanlarında doğru olan "Vahşi hayvanlarla boğuşmuş, çok badire atlatmış ve hayatta kalabilmiş" fikrini, dolayısıyla güçlü genlere sahip olduğu izlenimini verir. Bu da erkeği çekici kılar.
ÖNEMLİ OLAN İÇ GÜZELLİK
Biraz klişe laf olacak belki ama iç güzelliğe dış güzellikten daha fazla önem veren kadındır.
Elbet her kadın birisini arzular ama o kadın arzularına göre hareket eden kadın değil, düşüncelerine göre arzulayan kadındır.
AŞKIN GÖZÜ KÖR MÜ?
Aşkın gözünün kör olduğunun kanıtı olabilir. Belki de çirkin erkek sevmiyordur, ama o çirkin erkekte, aradığı bir özelliği bulmuştur. Hem yakışıklı olup iki çift laf edemeyen erkeği ne yapsın?
Ekmeğe sürüp yiyecek değil ya.
BİLMEMEK DEĞİL ÖĞRENMEMEK
Lastiklerinizin değişim zamanının gelip gelmediğini kontrol etmek için bu basit testi uygulayabilirsiniz.
Lastik diş derinliğinizi ölçmek için 1 TL ya da 50 kuruşluk bozuk paralardan yararlanabilirsiniz. Dış taraftaki halka hem 1 lirada hem 50 kurusta yaklaşık 4 mm. dir.
Halka görünmeye basladığında 3 mm. civarinda diş derinliği kalmış demektir. Bu durumda emniyetli bir sürüş deneyimi için lastikleri değiştirmeniz gerekir.
FIKRA
Temel, uçakla Türkiye'den Amerika'ya uçuyormuş.
Uçağın motoru bozulmuş ve uçak hızla yere düşüyormuş.
Temel'in yanındaki kadın korkuyla bağırmış:
- Eyvaah! Uçak düşüyor.
Temel sakince yanıt vermiş:
- Ne telaşlaniyisun da düşen uçak babanun malimidur?
AlkışlıYorum
Sıkı, sımsıkı kalçalarınız olsun istiyorsanız; ehliyetini yeni almış ve trafiğe yeni yeni ısınan arkadaşlarınızın "Gel, gideceğin yere kadar götüreyim" gibi tehlikeli tekliflerini geri çevirmeyin. Hadi bakalım, sık bırak.
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- Lütfi Albayrak
- Kadın neden çirkin sever
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