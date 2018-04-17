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  1. Bir ‘cool’unu çok sevdim
Lütfi Albayrak Lütfi Albayrak
  • 17 Nisan 2018, Salı

Absürt bilgiler

Ağustos böcekleri geğirmeden 10 gün boyunca yaşayabilir.
Çekirgelerde en yaygın intihar biçimi bile bile sakıza basmaktır.
Tarantulalar teyzelerini yemezlerse kabız olur.
Sanılanın aksine bok böceğinin ishal olanına cırcır böceği denmez.
Çitalarda en yaygın batıl inanç "bir günde 3 kereden fazla antilop yakalayamayıp elinden kaçıran genç çitanın evde kalacağı" şeklindedir.
Kırkayakların sondan 7. ayağı topal olur.
Tarihte perde asarken ölen ilk koca Rudolf Korniş isimli bir İngilizdir.
Bu olaydan sonra salak Rudolf'un anısına perde takılan şu zamazingolara korniş adı verilmiştir.
Dünyanın en uzun kürdanı Madagaskar'da bir lokantanın yol kenarında sağdan beşinci masasındadır.
Afgan tazıları bir oturuşta iki tepsi ıspanaklı kol böreğini yiyebilir.
Norveç'te bir köyde gerdek gecesi çiftler 5000 parçalık puzzle tamamlamadan yatağa giremezler.
Bir patlamış mısır tanesinin tıpatıp aynısının aynı poşette olma ihtimali 1/ 500000' dir.
"Dürüyemin güğümleri kalaylı" isimli türkü tersten çalınınca bebeklerde pişiğe iyi gelmektedir.
Yamyamlar denizden babaları çıksa yer.
Sincaplar miras bölünmesin diye sadece akrabalarıyla evlenirler.
Mandaların en sevdiği meyve mandalinadır.
Zürafalarda en acıklı dizi finali genç kızın boynunun tutulmasıdır.
Öküzlerde aynı trene 5 kereden fazla bakmak uğursuzluktur.
Bağırsak kurtlarında okuma yazma bilenlerin nüfusa oranı sadece yüzde 5'tir.
Cinsel ilişkilerde en çok can kaybı kirpilerde yaşanmaktadır.
Kaplumbağalarda tecavüz en ağır suçtur.
Çünkü tecavüz edenin suçu sabit görülürse hem ırza tecavüzden hem de haneye tecavüzden ceza alır.
El Salvador'da bir dağın gölgesi güneş batarken Seymen Ağa'nın yüzünün yandan görünüşü şeklini almaktadır.

BİLMEMEK DEĞİL ÖĞRENMEMEK



Deve kuşları kafalarını kuma gömmezler: Deve kuşları yumurtalarını genelde yerin altına koyarlar. Bizim kafasını gömüyor dediğimiz hadise genelde hayvanın yumurtalarını kontrol etmesidir.


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