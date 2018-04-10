Eğer bunları yaptıysanız yaşlısınız-1
Bir tanıdığınızın çağrı cihazına PTT'den mesaj yazdırıp size geri dönüş yapmasını beklediyseniz...
Çağrı cihazına sahip olan insanın ne kadar sükseli olduğunu da hatırlıyorsunuzdur büyük ihtimalle.
Arkadaşınızın hatıra defterine "Bana kalbin kadar bu temiz sayfayı ayırdığın için teşekkür ederim" diye başlayan ve bir şiirle biten yazılar yazdıysanız...
Artırıyorum: Kokulu hatıra defterlerini de hatırlıyorsanız üstelik...
Annenizin ya da komşu teyzelerin dikiş dergilerinden model çıkartıp elbiseler diktiğini gördüyseniz...
O zaman siz "Patron" ne demek, onu da biliyorsunuzdur...
Televizyon kanallarında reklamı dönen 900'lü hatları arayıp hediye kazanacağınıza saf saf inandıysanız...
Ve evinize bir servet kadar telefon faturası geldiyse...
Nasıl çıkacağınız konusunda en ufak bir fikriniz olmadan 36'lık film rulolu fotoğraf makinesine poz verdiyseniz...
Fotoğrafçıya filmi verip tab etmesini beklediğiniz zamanları ve o heyecanı da bir düşünün o zaman.
Walkman, Discman gibi süpersonik cihazlarınız için evde ve yanınızda yedek pil bulundurduysanız...
Daha fazla çalışsın diye pili ısıranlar da vardır aramızda.
Şeker Bayramı, Kurban Bayramı ve Yılbaşı gibi özel günlerde özenle seçtiğiniz kartpostalları doldurup sevdiklerinize gönderdiyseniz...
Yılbaşı kartpostallarının pırıl pırıl simli olanları vardı bir de hatırladınız mı?
Televizyonda yayınlanacak programlarla ve yeni çıkan filmlerle ilgili bilgileri gazetenin verdiği TV eklerinden takip ettiyseniz...
Hangi sinemada hangi film gösteriliyormuş diye gazetenin sinema reklamları bölümünden matine saatlerine baktıysanız...
Biz ne güzel yaşamışız öyle meğer...
Yayın akışını, hava durumunu, piyango sonuçlarını öğrenmek için televizyonun Teletext bölümünü büyük bir zevkle kullandıysanız...
Bazen oyun da olurdu bu teletext'te ama kolay kolay çalışmazdı.
Hafta sonu erkenden uyandığınız zaman televizyonda en sevdiğiniz çizgi filmleri istisnasız olarak yakaladıysanız...
Bugs Bunny olsun, Tom ve Jerry olsun, hepsi bizim çocukluk arkadaşlarımızdır.
Televizyonun altında duran video oynatıcı, size teknolojinin geldiği en son nokta gibi göründüyse..
Her evde de olmazdı üstelik. Sahip olan zengin sayılırdı.
En sevdiğiniz filmleri videoda VHS kasetlerden tekrar tekrar seyretmek sizi acayip mutlu ettiyse ve o kasetlerin büyük bir kısmını kiraladıysanız...
Kimlik bile istiyorlardı bir zamanlar kiralamak için.
Aradığınız kişinin telefonunda karşınıza telesekreter çıkar çıkmaz çattt diye kapattıysanız...
Muhatap olmak istemiyorduk tanımadığımız kişiyle, haklıydık!
Devamı yarın!
FIKRA
Temel trene binmiş, kontrol memuru gelmiş, biletinin İstanbul'a olduğunu, trenin ise Ankara'ya gittiğini söylemiş.
Temel kendinden emin:
- Peçi maçinist yanlış istikamete cittiğini piliy mi?
AlkışlıYorum
Annem arabasını, torpidosu için dantel örecek kadar çok seviyor. Geçenlerde arabayı çarpmış ve farı kırılmış. Babamın anlattığına göre trafik polisinin önünde "Yavrumun gözü çıktııııı!" diye ağladığı için polisler heyecanlanıp ambulans çağırmışlar.
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- Lütfi Albayrak
- Eğer bunları yaptıysanız yaşlısınız-1
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