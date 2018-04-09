Felsefi Akımların Arabesk Şarkılardaki Tek Cümlelik Özetleri
ANARŞİZM
Müslüm Gürses: Yakarsa dünyayı garipler yakar Bu sözler bir yanıyla da Marx'ın şu cümlesine gönderme yapar: "Toplumsal konumu gereği proletarya, sınıflı toplumsal yapıyı sona erdirecek olan iradedir."
SEPTİSİZM (ŞÜPHECİLİK)
Orhan Gencebay: İçim ürperiyor ya evde yoksan
HEDONİZM (HAZCILIK)
İbrahim Tatlıses: Rakı içtim, şarap içtim eğlendim a canım eğlendim
FATALİZM (KADERCİLİK)
Orhan Gencebay: Yaradan doğ demiş ben de doğmuşum.
Bir gönle gir demiş seni bulmuşum...
TRADİSYONALİZM (GELENEKÇİLİK)
Müslüm Gürses: Böyle gördük böyle gördük, biz babadan böyle gördük...
REALİZM (GERÇEKÇİLİK)
Seda Sayan: Yeter ki sevgilim gerçekçi ol!
LİBERALİZM
İbrahim tatlıses: Bırakın, bırakın, bırakın gitsin.
SEMBOLİZM (Simgecilik)
Cengiz Kurtoğlu: Dün gece resmini öptüm de yattım...
PRAGMATİZM (FAYDACILIK)
Emrah: Faydalar faydasız, imkanlar imkansız.
NATÜRALİZM (DOĞALCILIK)
Ferdi Tayfur: Bende bu dağların nesine geldim, meleşir kuzular sesine geldim.
FIKRA
Adamın birine sayısaldan büyük ikramiye çıkıyor. Kimseye haber vermeden ikramiyeyi almak için yola koyuluyor. Yolda bir telefon geliyor:
-Nerdesin enişte?
-Dışarıdayım hayırdır?
-Çabuk eve gel.
-Ne oldu? Çok mu acil?
-Hemen gel! Ablam...
-Yoksa hasta mı?
-Başımız sağolsun enişte.
Telefonu kapattıktan sonra adam bulunduğu yere çöküyor ve sinsi sinsi gülerek:
-Ey güzel Allah'ım verdikçe veriyor, verdikçe veriyor...
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- Lütfi Albayrak
- Felsefi Akımların Arabesk Şarkılardaki Tek Cümlelik Özetleri
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