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Lütfi Albayrak Lütfi Albayrak
  • 09 Nisan 2018, Pazartesi

Felsefi Akımların Arabesk Şarkılardaki Tek Cümlelik Özetleri

Müslüm Baba'nın anarşistliği, Orhan Baba'nın kaderciliği. Öyle sözleri vardır ki söyledikleri şarkıların; en 'dinlemem' diyen insanın bile içini acıtır, hatta hoplatır... Terk edilmek başta olmak üzere, gönül meseleleri ile alakalı olumsuz bir anın veya düşüncenin akla geldiği an arabesk dinlemek ister bünye.
ANARŞİZM
Müslüm Gürses: Yakarsa dünyayı garipler yakar Bu sözler bir yanıyla da Marx'ın şu cümlesine gönderme yapar: "Toplumsal konumu gereği proletarya, sınıflı toplumsal yapıyı sona erdirecek olan iradedir."
SEPTİSİZM (ŞÜPHECİLİK)
Orhan Gencebay: İçim ürperiyor ya evde yoksan
HEDONİZM (HAZCILIK)
İbrahim Tatlıses: Rakı içtim, şarap içtim eğlendim a canım eğlendim
FATALİZM (KADERCİLİK)
Orhan Gencebay: Yaradan doğ demiş ben de doğmuşum.
Bir gönle gir demiş seni bulmuşum...
TRADİSYONALİZM (GELENEKÇİLİK)
Müslüm Gürses: Böyle gördük böyle gördük, biz babadan böyle gördük...
REALİZM (GERÇEKÇİLİK)
Seda Sayan: Yeter ki sevgilim gerçekçi ol!
LİBERALİZM
İbrahim tatlıses: Bırakın, bırakın, bırakın gitsin.
SEMBOLİZM (Simgecilik)
Cengiz Kurtoğlu: Dün gece resmini öptüm de yattım...
PRAGMATİZM (FAYDACILIK)
Emrah: Faydalar faydasız, imkanlar imkansız.
NATÜRALİZM (DOĞALCILIK)
Ferdi Tayfur: Bende bu dağların nesine geldim, meleşir kuzular sesine geldim.

​FIKRA
Adamın birine sayısaldan büyük ikramiye çıkıyor. Kimseye haber vermeden ikramiyeyi almak için yola koyuluyor. Yolda bir telefon geliyor:
-Nerdesin enişte?
-Dışarıdayım hayırdır?
-Çabuk eve gel.
-Ne oldu? Çok mu acil?
-Hemen gel! Ablam...
-Yoksa hasta mı?
-Başımız sağolsun enişte.
Telefonu kapattıktan sonra adam bulunduğu yere çöküyor ve sinsi sinsi gülerek:
-Ey güzel Allah'ım verdikçe veriyor, verdikçe veriyor...
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