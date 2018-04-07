Türk erkeğinin, Biscolata erkeklerinin pabucunu dama attıracak özellikleri
Türk erkeği sevdiğini kıskanır.
Türk erkeği sevdiğini kıskanır. Sevdiğine yan gözle bile baktırmaz. Berkecan ya da Mert'le dışarı çıkmana izin vermez. Seni tek başına bir yere göndermek istemez. Hep yanında olmak ister. Çünkü aşırı sevgi kıskançlık yaratır.
Türk erkeği olgundur.
Olgunluk kavramı Türk erkeğine yakışır. Çünkü Türk erkeği ergenliği erken atlatmak zorundadır. Çünkü bir Türk erkeğinin hayali çocukken bile büyük olmaktır. Olgunluk kanımıza damarımıza işlemiştir.
Türk erkeği maçodur.
Türk erkeği maço olur. Ve maçoluk sadece Türk erkeğine yakışır. Aksi iddia ve ispat edilemez bir gerçektir. Kızlarımız da azıcık maço olmak istiyordur. Biscolata erkekleri romantiktir. Hanım köylüdür kızlar biz Türk erkekleri bir sert bakarız Fuuu olur.
Belki yakışıklı değiliz ama karizma bizden sorulur!
Esmeriz bir kere daha ne olsun. Türk kızları esmer erkeklerini çekici bulduğunu biz erkekler olarak hepimiz biliyoruz. Tam size göre yaratılmışız.
Biscolata erkekleri hem sarı hem de yüreği esmer değil. Bizim yüreğimiz de esmer!
Türk erkeği sevdiğini sahiplenir.
Türk erkeği sevdiğini sahiplenir. Onu sarıp sarmalar. Kız arkadaşına yardımcı olur. İşlerini halletmek yanında olmak gibi güzel şeylere imza atıp Türk kızımızın gönlünü alır. Ama Biscolata erkekleri sevdiğini kolay kolay sahiplenmezler.
Türk erkeğinin hayali kız babası olmaktır...
Her Türk erkeği baba olmanın hayalini kurar. Ve bu hayal alemi genellikle tatlı mı tatlı, prenses mi prenses bir kız çocuğu ile süslenir.
Neden olgunuz? Neden bu kadar büyümek istedik sanıyorsunuz? Her şey vatana millete hayırlı çocuklar yetiştirmek için!
Türk erkeği sevdiğini nerede olursa olsun bekler.
Türk erkeği her nerede olursa olsun sevdiğini bekler. Kalbindeki kişiye ihanet etmez. Ve onu ömrü boyunca beklemeyi göze alır hatıralar ve anılarla mutlu olur. Türk erkeği göz��yle değil gönlüyle sever!
Türk erkeği çalışkandır.
Türk erkeği çalışkandır. Gerekirse boğazından kısar çok çalışır ama evini mutlaka geçindirir.
Belki beyaz atlı prens değildir ama Türk erkeği zamanı gelince beyaz atlı prense dönüşmesini de iyi bilir. Çoluğunun çocuğunun rızkını düşünür. Sorumlulukları çocuk yaşta başlar.
Ailesine bakmak sorumluluğu çocuğuna bakmak sorumluluğu der gider.
Türk erkeği kahramandır!
"Komutanım benim tüfek bozulmuş, tetik basmıyor'' diyen askere yüzbaşının "Tüfek sağlam oğlum senin parmağın kopmuş" dediği kahramanlık destanları ile yazılı geçmişimiz vardır. Vatani için gözünü kırpmadan canını bile verir.
Vatanını bu kadar seven Türk erkeği sizi ne kadar sevebilir bunu bir düşünün..
Genel olarak Türk erkeği ve Türk kadını olarak birbirimizi sevmek için yaratılmışız.
Biz birbirimize göreyiz. Kendi insanımızı lütfen küçümsemeyelim! kizlarsoruyor.com
BİLMEMEK DEĞİL ÖĞRENMEMEK
Kahvenin içindeki parçaçıklar kaynama noktasına gelince patlar. Kaynama noktasına hızlıca getirilirse acı bir tat oluşur; bu yüzden yavaş pişirilmelidir.
"Bir acı kahveni içmeye gelicem" sözü de buradan gelir. Çabuk pişirirsin, ziyaretimi kısa tutacağım demektir.
KAÇ YIL OLDU?
Amerika Birleşik Devletleri'nde polis tarafından aranan bir zanlı, polisin kullandığı fotoğrafı beğenmeyerek polis ekiplerine daha yakışıklı göründüğünü düşündüğü yeni bir fotoğraf göndereli 1 yıl oldu.
FIKRA
Amerikalı bir askeri birlikte bir biring verilecektir. General salona girer, herkes ayaktadır.
General: Naber lan gayler?
Salon buz keser. Birifing biter. Bir subay generale yaklaşır.
Subay: Generalim, gayler lafına bazı subaylar alınmış. Hani diyorum ki, bir yemek ayarlasak da gönüllerini alsak.
General: Derhal, derhal. Hemen bir yemek ayarlansın.
Yemek ayarlanır, tüm subaylar generali ayakta bekler.
General içeri girer: Naber lan alıngan gaylerr?
AlkışlıYorum
Aşağıdaki olayların hepsi aynı insanoğlunun başından geçmektedir.
Yer Ankara otobüs terminalidir.
Arkadaşım bilet almak için yazıhaneye yaklaşır ve şu diyalog gerçekleşir: Bir otobüs alıcaktım ben.
Görevli: Ne marka olsun?
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- Lütfi Albayrak
- Türk erkeğinin, Biscolata erkeklerinin pabucunu dama attıracak özellikleri
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