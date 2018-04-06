‘Fark etmez’ciler
Çıkmaz sokağa doğru ilerlersin.
- Ne içersin?
- Fark etmez...
- Al kola koydum sana.
- Fark etmez. Esas bu konuda ayırımı iyi yapmalısınız.
Gerçekte 'fark etmez insanı' olmadığı halde, ilk bakışta öyleymiş gibi görünen insanlar vardır.
Bunlar için 'fark etmez' kelimesi bir reflekstir, karar vermek için biraz daha zaman kazanmalarını sağlayan yardımcı bir öğedir sadece. Yoksa gerçekte, fark etmeme durumu gibi bir şey kesinlikte yoktur. Bu insanlar için ne yedikleri, içtikleri, izledikleri gerçekten fark eder. O yüzden onlara 'fark etmez insanı' muamelesi yapıp, önlerine bir şeyler dayamayın; çemkirirler... - Ne içersin?
- Fark etmez.
- Al kola koydum sana o zaman.
- Ya niye koydun ki şimdi. Ben laf olsun diye fark etmez demiştim, ağzımdan öyle çıktı. Düşünüyordum aslında. Neler var şimdi içecek?
- Kola, ayran, su...
- Kola içmem zaten. Ayran da içesim yok. Su alayım ben en iyisi. Sen koydun o kolayı, ayıp olacak içmiyorum ama asitli şeyler içmem ben. Nereden bileyim kola koyacağını. Sen içersin artık onu. Eğer erkekseniz işiniz bu konuda biraz daha zor. Sevgilinizin fark etmezi gerçekten sonra fark edilir bir şekilde ortaya çıkıyor. 'Fark etmez' sözü, gözler ışıl ışıl, güler yüzlü bir ifade ile söyleniyorsa: Sinemaya mı gidilecek, yemeğe mi çıkılacak, ne yapılacak ne edilecek vs. umrumda bile değil.
Seninle olmak, yüzünü seyretmek bile bana yetiyor. 'Fark etmez' sözü, meymenetsiz surat ifadesi, omuz silkme hareketi vb. ile söyleniyorsa: Öff sunduğun seçenekleri beğenmedim, sıkıldım.
Trip yaparım, seni de sıkar bunalıma sokarım.
FIKRA
Parasız, kocasız, kararsız kalmayacaksın! Hayatın dikiş yerlerinden atmasına izin verme!..
Unutma, iğne de senin elinde iplik de!.. Anadan duymayan kız öğüt almaz, babadan görmeyen oğul sofra kurmaz. Hayatı çocuk gibi yaşamaya bak. En ufak şeylere sevin, çığlık at, en büyük dertlere saf saf bak. Cesaret insanı zafere, kararsızlık tehlikeye, korkaklık ölüme götürür. Aşk bir kum saati gibidir.
Kalp dolarken beyin boşalır. Zengin parasıyla, fakir karısıyla oynar. Erkekliğiyle övünüp durur tüm erkekler, oysa hepsi kadından doğmuştur!.. İyi arkadaşlar, iç çamaşırı gibidirler; ayıpları kapatır.
Daha iyi arkadaşlar pre... gibidirler, seni daima korur.
Daha daha iyi arkadaşlar viagra gibidirler; düşeni kaldırır. .
AlkışlıYorum
Telefonumda "karım" ismiyle kayıtlı yıllardır. Geçenlerde kaydı değiştirip, "aşkımmm" diye kaydettim. Sürekli telefonumu karıştıran karımın bu kaydı görünce üzerime bir atmaca edasıyla atlayıp beni paralamaya başladığı anı hiç sormayın, anlatamam. Ama numaranın kendi numarası olduğunu fark edince yüzünün aldığı şekli sorun, sabaha kadar anlatırım...
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- Lütfi Albayrak
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