Kredi kartı borcu ödemekten bıkanların bu bataktan kurtulmak adına yapması gerekenler
Market alışverişleri: Market alışverişlerini azaltmak istiyorsan, bir öküz yiyip öyle git alışverişe. Test ettim, ne kadar çok yiyip gidersen, o kadar az alışveriş yapıyorsun. Ee bir öküz yiyince, tuvalet kağıdı, şampuan neyse ihtiyacı alıyor çıkıyor insan. Alışveriş listesi harici ekmek bile almıyorsun, o derece! Öküz diyorum bak!
Akaryakıt ücretleri: Şimdi "Ne yaparsam, ben daha az benzin harcarım?" diye bir düşün. Eğer benzinli bir araç kullanıyorsan, git lpg taktır, ne duruyorsun? lpg taktırman demek, ayda yüzde 40 daha az benzin parası vermen demek. Evet, lpg taktırmakla ilgili bir önyargın olabilir, o zaman bunu oku! lpg: Bu meleti taktırmak isteyen herkes aynı evrelerden geçiyor.
1) Her benzinlikte "Gene gitti paracıklar" diye düşünürken, artık farklı bir yol aramak gerektiği düşünülür. LPG akla gelen ilk çözümdür.
Haa ben lpg, benzinle uğraşamam diyorsan, az yakan bir dizel araba al, bir de devrinde kullan arabayı. Sonra motoru bağırtıp, "Çok para veriyorum akaryakıta" diye ağlama!
Kredi kartı kullanımı:
a) Kredi kartının limiti bir maaşın kadar olsun. Bin lira maaş alıyorsan, 5 bin lira limiti ne yapacaksın? Temel matematik diyorum...
b) Kartını evde unut! Bir şey beğendiğinde, eve gidip kartını alana kadar, alacağın o şeyin gereksiz bir şey olduğunu keşfedeceksin.
c) Mümkünse tek slip geçilecek her şeyi nakit al! Kartla alınca bedava oluyor sanki?
d) Taksitli alışverişler de maaşının dörtte birini geçmesin. Duruma göre üçte bir de kabul edilir.
İndirimli mağazalar: En dikkat edilmesi gereken bu. Kapıda "Kapatıyoruz" yazıyorlar ama kapatmıyorlar, uyanın artık yaa? Buralara giderken bütçeyle gidin. 100 liraysa 100 lira. "Aaa ama bu çok ucuz, kaçırmaman lazım" diyorsan, alacağın diğer şeyden vazgeçicen.
Ekonomi demek, sınırlı kaynaklarla sınırsız ihtiyaçları karşılamak demek! Unutma bak bunu!
Şöyle bir dolaşmak: Şöyle bir dolaşmak demek, vitrinlere bakmak demek.
Vitrinlere bakmak demek, alışveriş yapmak demek. "Şöyle bir dolaşmak" öyle olmuyor maalesef. Kendimizi kandırmayalım.
Kız/erkek arkadaşa hoş görünmek: Kız ya da erkek arkadaşın seni seviyorsa, en son bakacağı şey kıyafetin olur. Bir çeki düzen ver kendine, yeter! Bu beğeniyi sağlamak için de çok para ve çok fazla elbiseye gerek yok. Kafi olanı sağla, yeter!
Evet, stratejik olmak zor. Hayat bu, burada atıp tutuyoruz ama 2 kere 2 hakikaten hayata sökmüyor. Gene de çok zor değil be, kurtulabilirsin bu kredi kartından.
- Ne demiş Obama?
- Yes we can! (Evet yapabiliriz)
eksiseyler.com
FIKRA
Karadeniz'de bir hastama (yerel şiveyle) soruyorum:
- Emice, hoş geldun. Neyun var?
- Ya Allah'a şükür. Dededen babadan kalan bir şeyler var da! Oyle geçinup gideyiruk!
– Oni sormadum, neyin var neyin?
- Haa! Olari sorma doktor bey; uç uşağum var ama olmaz olsun eşşeoğli eşekler!
Kizlar zati gittiler!
-E mice sana oni sormayirum, hastaluğun nedur, hastaluğun?
- Eee uşağum, afedersunuz yani hocam!
Oni da sen bilecesun da!
AlkışlıYorum
Komşumuzun 10 yaşındaki oğlunun, 17 yaşındaki abisinin sinirli tavırlarından ve sürekli bağırıp çağırmasından ne kadar bıktığını "Abi, çıkacaksan çık artık şu ergenlikten! 3 senedir bir türlü çıkamadın, sen çık da biz girelim artık!" diye sitem ederken anlamış bulunmaktayız.
- Haberler
- Yazarlar
- Lütfi Albayrak
- Kredi kartı borcu ödemekten bıkanların bu bataktan kurtulmak adına yapması gerekenler
Abone olmak için daha iyi bir zaman olamaz. E-Gazeteye abonelik aylık sadece 6,49 TL. E-Takvim aylık sadece 2 TL. Hemen katılmak için tıklayınız.
- Yabancıların Türkçe konuşmaya çalışırken yapmış oldukları sevimli hatalar 04 Nisan 2018, Çarşamba Yabancı birinin Türkçe gibi zor bir dili konuşmaya çalışırken hata yapması kaçınılmaz. Ekşi Sözlük yazarlarının...
- Nerede olduklarını bilmeden yeni takımlarına imza atmış 7 futbolcu 03 Nisan 2018, Salı Futbolcular bazen o kadar sabırsız olurlar ki, sırf bir takımda oynayabilmek için düşünmeden imza atabilirler....
- Pazartesi sendromu ile ilgili komik sözler 02 Nisan 2018, Pazartesi Pazartesi sendromu denilse de, aslında bu buhran hali pazar gecesinden itibaren başlıyor. "Ertesi gün iş var, çalışacağım,...
- Tuvalete giden yol mu korku tüneli mi? 01 Nisan 2018, Pazar Gecenin bir saati yersizce uyandınız, bütün ev uyuyor ama sesler uyumuyor, karanlıkta gölgeler dans ediyor, hayal...
- Kadınlar neden uzun yaşar 31 Mart 2018, Cumartesi Akşam annemle babam televizyon seyrediyorlardı. Annem, "Geç oldu. Zaten çok yorgunum, ben yatıyorum" dedi. Sonra...
LÜTFİ ALBAYRAK Tweetleri
- Yabancıların Türkçe konuşmaya çalışırken yapmış oldukları sevimli hatalar
- Nerede olduklarını bilmeden yeni takımlarına imza atmış 7 futbolcu
- Pazartesi sendromu ile ilgili komik sözler
- Tuvalete giden yol mu korku tüneli mi?
- Kadınlar neden uzun yaşar
- İlişkisi bitmiş kızı teselli eden timsah
- Hangi burç ne kadar çapkın
- Kel anlatayım da kendine gel
- Çocukluğumuzun ‘vay bee’leri
- Bahis sitelerindeki efsane mizahşörler