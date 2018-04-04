Yabancıların Türkçe konuşmaya çalışırken yapmış oldukları sevimli hatalar
- Murat nerede?
- Cinayete gitti.
- Nereye!!!
- Birisi ölmüş onun için camiye gittiler.
- Cenazeye mi yoksa?
- Evet evet bu ikisi çok benziyor.
- Of çok şükür!
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Bir duruma sinirlenen ingiliz arkadaşım "Bu ne yelpazelik" diyerek isyan etmişti.
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Ciddi bir tartışmanın ortasında ortamı bir anda renklendirebilecek hatalardır:
- Yalan söylüyosun!
- Hayır ben yalanmıyorum.
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İspiyoncu yerine işportacı diyen bir Avrupalı buna en güzel örnektir. Bir de gözleri kısıp hırsla söylediğini düşünün.
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Yeni Türkçe öğrenmekte olan bir arkadaşın bakkala gidip "Bana sıcak bir ekmek verir misin" diyeceğine "Bana sıcak bir erkek verir misin" demesinin bir elemanı olabileceği küme.
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Minübüsten inmek isteyen yabancı bir öğrenci bunu dile getirir:
-İnek var! İnek var!
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Evlenmeye karar verdiğimizde, yabancı eşimle babamın ilk karşılaşmasında, eşim "Ben kızınızla evlenmek, onu uzaklara götürmek istiyorum" demek isterken şu harika cümleyi sarf ederek babamı dumur etmiştir:
Eş: Ben kızını çok götürüyorum.
Baba: ... (Biri alsın bunu karşımdan bakışı)
Kardeş ve anne: Kikir
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Yer: Roma'da bir oyuncakçı Mağazada satılan küçük prens gece lambasını gören İtalyan yar ilgimi çekeceğini bildiğinden bana dönüp lambayı işaret ediyor ve kendinden emin bir ses tonu ve gurur duyduğu Türkçe'siyle:
-Aşkım bak sucuk prens!!!
- Haaa?
- Eeee... Sümük prens!!!
-?!?!?
- Sümücük prens?
- Oooy oooy!
BİLMEMEK DEĞİL ÖĞRENMEMEK
'Şamar oğlanı'nın ilginç bir hikayesi var. 16. ve 17. yüzyıllarda feodal düzenin hakimiyeti sonucu, üst sınıf ve alt tabaka arasındaki uçurum iyice açılmıştı. Öyle ki soylu kesim, kendisini halktan çok üstün görüyor ve onlarla herhangi bir yakın temas kurmaktan kaçınıyordu.
Dolayısıyla saray mensubu ve asilzade çocuklarının halkın arasına karışıp, onlarla aynı dersliklerde eğitim almaları düşünülemezdi.
Doğal olarak en iyi hoca ve alimler, saray, şato ve konaklara bu çocukların ayağına getiriliyordu.
Ancak o dönem eğitim sırasında dayak ve cezalandırma çok yaygındı ve tabi ki bu yöntemin soylu çocuklar üzerinde kullanılması mümkün değildi.
İşte buna çözüm olarak alt tabakadan olan bir çocuk, ders sırasında bu dayağı yemek için hazır bulunuyordu. Asilzade çocuğunun işlediği her hatada şamar ve sopayı bu çocuk yiyordu.
Diğer bir ayrıntı da, derse katılan bu halk çocuğunun birşeyler öğrenmemesi için sağır kimseler arasından seçilmesi ya da bilhassa bu iş için sağır edilmesiydi. Şamar Oğlanının İngilizcesi "Whipping boy" dur.
KAÇ YIL OLDU?
Acun Ilıcalı, "Dokun Bana" yarışmasında 5 gündür elini arabadan çekmeyen Azerbaycanlı yarışmacıya iyilik yapayım derken elenmesine sebep olalı 17 yıl oldu.
FIKRA
Doktor: İdrar tahlili yaptırmanız gerekiyor. Şu bardağa yapabilirsiniz.
Hasta: Hepsini doldurayım mı?
Doktor: Yok isterseniz dudak payı bırakın.
AlkışlıYorum
İşyerindeki başarılarımdan bahsederken "Biz burada çağdaş Türk kadınını temsil ediyoruz!" dedim. Kendisine yaptırdığım ev işlerinden bıkmış olan kocamın cevabı gecikmedi. "Arada bir de ezilen Anadolu kadınını temsil etsen?"
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- Lütfi Albayrak
- Yabancıların Türkçe konuşmaya çalışırken yapmış oldukları sevimli hatalar
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