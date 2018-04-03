Nerede olduklarını bilmeden yeni takımlarına imza atmış 7 futbolcu
Bugün bu futbolculardan oluşan bir liste hazırladım.
Abedi Pele: Afrika'da 3 yıl üst üste yılın futbolcusu seçilen, son 30 yılın en iyi 5. Afrikalı futbolcusu olarak gösterilen Abedi Pele, 1996'da Torino'dan ayrılarak Münih'e uçtu. Münih'e uçma amacı Bayern Münih'e transfer olmak olan Abedi Pele, kendisini 1860 Münih'in istediğini duyunca şaşırdı ve "Ben bu takımı daha önce hiç duymadım" dedi. Buna rağmen bu takımın formasını 2 yıl giydi.
Riyad Mahrez - Leicester City:
Son dönemin en popüler Afrikalı futbolcularından biri olan Riyad Mahrez, 11 Ocak 2014'te Leicester City ile sözleşme imzalandığında kulüp daha Premier Lig'de değildi. 2015-2016 sezonunda Premier Lig'de mutlu sona ulaşan Leicester City'den bugüne kadar formunu devam ettirebilen tek isim Riyad Mahrez. Mahrez'in devre arasında Manchester City'ye transferi söz konusuydu ancak kulübü bırakmadı. Kızgınlığından mıdır bilinmez ama "Leicester City'den teklif geldiğini ilk duyduğumda rugby takımı beni istiyor zannetmiştim" açıklamasında bulundu.
Faustino Asprilla - Newcastle United:
90'lı yılların önemli forvetlerinden biri olan Faustino Asprilla, Kolombiya'da doğdu, büyüdü ve bu ülkede profesyonel oldu.
1992'de Avrupa'ya açıldı ve İtalya'nın o dönemki en güçlü takımlarından Parma'nın golcüsü oldu. 1995-1996 sezonunun devre arasında Parma'dan Newcastle United'a transfer oldu. 1998-1999 sezonunda Parma'ya geri döndüğünde İngiltere'nin bir ada ülkesi olduğunu bildiğini ancak hava koşullarının bu kadar kötü olduğunu bilmediğini söyledi. Sürekli tropikal iklimde yaşamış biri için İngiltere'deki hava sistemi kendisine zor gelmiş olmalı.
Dinu Moldovan - Ponferradina: Futbol kariyerine Espanyol'da başlayan Romen kaleci Dinu Moldovan, Astra Giurgiu ve Universitatea Cluj takımlarında forma giydikten sonra 2013-2014 sezonunda Ponferradina takımına transfer oldu.
Kariyerine bu takımda devam eden Moldovan, Pontovedra'ya transfer olacağını zannettiğini ancak Ponferradina'ya transfer olduğunu belirtti. Her 2 takım da İspanya 2.
Ligi'nde yer alıyor.
Oussama Tannane - Las Palmas:
Sezon başında St. Etienne'den Las Palmas'a kiralanan Ousamma Tannane, takımda sadece 2 ay kaldıktan sonra Fransa ekibine geri döndü. Faslı futbolcu yaptığı açıklamada Las Palmas'ın bir adada yer aldığını bilmediğini, bilseydi hiçbir zaman bu takıma imza atmayacağını belirtti.
Christian Benteke - Aston Villa Kariyerine Crystal Palace'ta devam eden Christian Benteke, 2012-2013 sezonundan önce Aston Villa'ya transfer oldu. Benteke, Aston Villa'nın Londra'da bir takım olduğunu düşünerek imza attı ancak kulüp Birmingham'da yer alıyor. 1 sezon Liverpool forması giyen Benteke'nin Londra hayali en azından şu anda gerçekleşiyor. www.90min.com
Bilmemek değil öğrenmemek
Üzüm kelimesi "üzüntü" kelimesiyle kökteş. Her ikisi de Türkçe üz- "kırmak, koparmak" fiilinden geliyor. Biri bizi üzünce "üzüm gibi koparmış/kırmış oluyor. Haliyle bazen "üzüm üzüm üzülürüz". Girişi yaptığımıza göre meyve isimleri zincirimiz başlıyor.
KAÇ YIL OLDU?
Mersin'de intihar etmek için tren raylarına yatan bir kişi kendisine çarpmayan makiniste taşla saldıralı 2 yıl oldu.
AlkışlıYorum
Bir arkadaşımla bir başka kız arkadaşın evine iftar davetine gidilir. Çok oturulmaması gerektiği konusunda yolda anlaşmaya varılır. Erkek olduğum için müsaade isteme görevi de bana verilir. Önce yemekler, sonra da tatlılar yenir. Yolda verilen kararı, ilerleyen vakitlerde unutunca kız arkadaştan bir SMS gelir. Ancak telefonda kayıtlı olmayan diğer hattan yollanan bu SMS'in kimden geldiği düşünülüp odadaki iki kızdan yardım almak maksatlı aynı mesaj onlara da yüksek sesle okunur: "Ya nu numara kimin biliyor musunuz? Baksanıza ne yazmış: Hadi, bıktım bu meymenetsizin suratına bakmaktan, kalkalım!" Ve mağmaya seyahat için kapıya doğru gidilir.
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- Lütfi Albayrak
- Nerede olduklarını bilmeden yeni takımlarına imza atmış 7 futbolcu
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