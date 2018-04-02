Pazartesi sendromu ile ilgili komik sözler
Pazartesi def olaydı, gerisine Allah kerim.
Pazartesi uyanamıyooooooooaaaaoolmmmm..
Okul yok bir şey yok nedir bu pazartesi gününden çektiğimiz.
Pazartesi o kadar gıcık bi günki en çok harfli gün bak cumaya cuma ağızdan bir kere çıkıyor bu günü söylerken bile yoruluyorum püü lanet.
Aslında iyi insanlarız sadece pazartesi günleri biraz gergin oluyoruz…
İnsanlardan kaynanamı, günlerden pazartesini sevemedim.
Pazartesi sonunda konuştu: "Sanki ben size bayılıyorum."
Yüzünü biIe görmek istemiyorum senin pazartesi.
Pazartesi hariç, herkese günaydın.
Geldi yine tipini gondiklediğim pazartesi.
Pazartesiyi kolay atlatayım diye, her pazar piknikte ip atlıyorum…
Pozitif bakıcam sana pazartesi bakalım bana kıyak geçicen mi bu hafta?
Pazartesi gözlerimi hiç açmak istemediğim bir gün. Nalet olası fedareller.
Sana gözüm gibi bakarım ne oIur bitme pazar…
Ertesi olma pazar ol, böyle çok daha güzelsin.
Bizim pazartesi ile yıldızımız bir türlü barışmadı. Ne ben pazartesini seviyorum ne de pazartesi beni.
Ben ayın on beşinin denk gelmediği hiçbir pazartesini bir gün dahi sevmedim.
Pazartesi sendromuna girmiş miş miş. Sen her zaman sendromlusun.
LAS VEGAS'I DOLANDIRAN TÜRKLER
Son günlerde ülkemiz dolandırıcılık haberleriyle çalkalanırken dolandırıcılarımızın kendi vatandaşını mağdur etmediği bir içerik ile karşınızdayız. Çok basit bir hile ile Amerika'nın ve de Dünya'nın kumarhane başkenti Las Vegas'taki çoğu yeri dolandıran bu 5 kafadarın hikayesi sizi şaşkına çevirecek.
Las Vegas, dünyanın kumar başkenti.
ABD'de her gün milyonlarca doların el değiştirdiği merkez. En küçük hileye karşı en modern cihazlarla önlem alındığı, her türlü hilenin ağır ceza gördüğü yer. Her oyun masasının kameralarla izlendiği, oyundaki olasılıkların bilgisayarlarla hesaplandığı kumarhanelerde, oyuncuların yüz ifadesi ve kalp atışlarından hile yapıp yapmadığını tespit etmeye yarayan cihazlar da bulunuyor.
Ancak bizim çılgın Türkler bütün kumarhaneleri dolandırmayı başarmış.
Las Vegas 2005 yılında müthiş bir dolandırıcılık ile çalkalandı. Carabian Stud Poker oyununda "tırnak atma" hilesiyle iki milyon dolar kazanan beş Türk gözaltına alındı.
Ancak ne krupiyeler ne de polis yapılan hileyi önce anlayamadı ve 5 Türk kafadar serbest bırakıldı.
3 kumarhaneden toplam 2 milyon dolar kazandılar.
Bilmemek değil öğrenmemek
Amerikan kovboy filmlerinin meşhur düello sahnelerinde kovboyların birbirine bakıp yere tükürmesinin nedeni, heyecan ya da korku sırasında tükürük bezlerinin çalışmamasıdır.
Yani karşı tarafa "Bak yere tükürebiliyorum, senden korkmuyorum, rahatım" mesaji verilirdi
KAÇ YIL OLDU
Otomobil aküsü çalan hırsız, hakimin beraat kararını yanlış anlayıp hakime küfredince tutuklanıp cezaevine gönderileli 3 yıl oldu.
AlkışlıYorum
Heyecanla, annemin bahçesinde gördüğüm çiçeğin adını öğrenmek istiyorum:
"Anne! Bu ne?!" Canım annemden gayet sakince cevap geliyor: "Çiçek kızım
FIKRA
Temel ile Fadime Rusça dil kursuna kayıt olmuşlar. Bunu öğrenen komşular:
-"Ula temel neden İngilizce, Almanca değilde Rusça kursuna yazildunuz da!" -"Bir Rus çocuk evlat edinduk ta konuşmaya başlıyınca onla biz nasil konuşalum." :))
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- Lütfi Albayrak
- Pazartesi sendromu ile ilgili komik sözler
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